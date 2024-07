Quién es Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana que se negó a compartir el elevador por ser de “uso exclusivo”

La alcaldesa fue criticada en redes sociales por su actuar. |Crédito: X @Montserrat4T

A través de las redes sociales se ha dado a conocer un video que, además de causar indignación entre la población, ha sido motivo para pedir la expulsión o investigación de una presidenta municipal pues, al valerse de su cargo, exige que el elevador del Ayuntamiento de Tijuana, en el estado de Baja California, sea de uso exclusivo de ella. Nos referimos a Montserrat Caballero, militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La edil se encuentra en el ojo del huracán debido a que exigió al personal de seguridad impedir el acceso al elevador a una regidora, quien basta hacer mención, forma parte del mismo partido político que ella. En el material, grabado por uno de los testigos, se observa cómo el personal de seguridad indica que solo unos cuantos pueden tener acceso al elevador a excepción de Claudia Casas, a quien le sugieren usar las escaleras.

La regidora de Morena no puede evitar reaccionar con sombro, al tiempo que se le observa aceptar no ingresar al elevador. Acto seguido, las personas que la acompañan muestran su descontento, encarando al personal de seguridad quien solo menciona que las órdenes fueron dadas por un superior.

La alcaldesa fue criticada en redes sociales por su actuar. |Crédito: X @Montserrat4T

El video en cuestión muestra también como, durante una sesión de cabildo, los regidores lamentan que no se les haya permitido usar el elevador, lo que lleva a la morenista a argumentar que es de uso exclusivo y, por poner un ejemplo, ella no pediría los baños de los regidores pues entiende que cuentan con el mismo uso que la herramienta que permite el ascenso y descenso del inmueble.

“No, no es un acto de violencia. Déjame decirte regidora que el elevador es de presidencia (...), no es por ser mujeres, eso no tiene nada que ver. Ojalá fuera sorora conmigo, pero eso es otro tema. El elevator de presidencia, yo puedo designar quién lo utilice y quién no porque es un levador de presidencia. Con mucho gusto comparto (...) es como si yo quisiera entrar a tu baño, tú estás en tu disposición de permitirme entrar o no”, dice la presidenta municipal.

Ante tal explicación, el resto de los regidores presentes le cuestiona si el resto tiene autorizado o no el uso del elevador, por lo que ella accede, aunque momentos después, se le pregunta si en el caso de la regidora Claudia Casas mantiene la negativa, a lo que la edil responde:

“No, por supuesto. Es más, también ella, qué les parece”, responde con un tono de enojo tras después remarcar que si se había logrado que, tras rogarle, Casas lo pueda usar.

La alcaldesa Monserrat Caballero causó polémica por asegurar que el elevador es de uso exclusivo de ella. |Crédito: X @raultortolero1

¿Cuál es el perfil de la presidenta municipal de Tijuana?

Montserrat Caballero Ramírez actualmente está al frente de la ciudad fronteriza de Tijuana, aunque ella es originaria del estado de Oaxaca. Cuenta con 40 años de edad y es egresada de la carrera de derecho por el Cetys Universidad, de la misma ciudad.

Antes de desempeñarse como alcaldesa, fue diputada local del Congreso de Baja California desde el 2019 y hasta el 2021 y, previo a ello, fue parte de Movimiento Ciudadano, partido al cual representó en 2012 cuando fungió como diputada federal suplente.

Seguridad, tema más urgente que el uso de un elevador

La ciudad de Tijuana enfrenta un aumento en los índices de inseguridad, con un incremento significativo en delitos como: homicidios, robos y extorsiones. Diversas zonas de la ciudad han sido afectadas por la violencia vinculada al narcotráfico y otras actividades delictivas.

Al menos tres organizaciones criminales tienen presencia en Tijuana. (Infobae México/Jovani Pérez)

Bajo esa tónica, llamó la atención que en 2022 la morenista lanzó un duro mensaje al narco tras reportarse una serie de incendios en unidades del transporte público, remarcando que:

“No vamos a permitir que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas. El día de hoy, también le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos, y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros estamos vigilantes de ello”.

A un año de sus declaraciones, la inseguridad continúa siendo un tema urgente, tanto a nivel nacional como internacional por su cercanía con Estados Unidos pues Tijuana es una zona disputada por el Cártel de Sinaloa, Los Arellano Félix y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.