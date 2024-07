Cajera de Oxxo se equivoca con el cambio y es exhibida por enojarse al regresarle dinero al cliente

Pese a la honestidad de un cliente, la cajera de una tienda de autoservicio no quiso reconocer su error de buena manera. Foto: TikTok/publicalo.cancun

A través de la plataforma de TikTok se ha viralizado un video donde una cajera de la famosa franquicia de OXXO se molestó con un cliente por devolver dinero que éste recibió de manera errónea

En México se ha vuelto muy viral que los empleados de éstos comercios se vuelvan tendencias en redes por diferentes motivos; no obstante, es la primera vez que uno de ellos se molesta al recibir dinero que, erróneamente, otorgó a un cliente durante su visita al establecimiento.

Como mencionamos anteriormente, se ha viralizado video sobre una cajera que se ha negado a aceptar su error y le reclama a un cliente luego de que éste decidiera devolver mil pesos extras que recibió por error.

Pese a la honestidad de un cliente, la cajera de una tienda de autoservicio no quiso reconocer su error de buena manera. Foto: TikTok/publicalo.cancun

Durante la grabación se puede ver que el personal que atiende a ésta persona está realizando ‘el recorte’ para finalizar su turno, pues tiene los tickets de algunos clientes fuera y pareciera que está haciendo cuentas; éste es el momento donde uno de sus consumidores se acerca a la caja para devolver un dinero extra que recibió de manera equivocada luego de realizar un retiro.

Luego de éste acto, la cajera se muestra un poco confusa y molesta, a tal grado de reclamarle al cliente que el dinero se lo dio doble y él era el culpable por no haberse dado cuenta desde un inicio; al terminar el video, la empleada recibe el dinero pero se muestra disgustada con la persona que realizó éste acto de buena voluntad.

En la caja de comentarios algunos usuarios de TikTok señalaron a la cajera de “arrogante” debido a su mala forma de actuar a la hora de recibir el dinero que decidieron regresarle. De igual forma, en los comentarios, muchos insinúan que con esa actitud no le devolverían nada y otros dicen que puede más su ego que el aceptar su error para darle la razón a otra persona.

Cajera del Oxxo se niega a reconocer su error. Foto: TikTok/publicalo.cancun

“Es una arrogante”, “Todavía que haces una buena acción y ve la forma en la que te tratan”, son algunos de los comentarios recuperados.

A su vez, otro video de una cajera del Oxxo se hizo viral por su mala forma de tratar a un cliente. En este un tiktoker acudió a comprar algunos productos y al parecer la mujer que atendía al otro lado del mostrador no quiso cobrarle, en el video no se captó la discusión inicial, sólo se viralizó el clip en el que ella está ignorándolo por cambiar las bolsas de basura de las máquinas de café.

Cajera del Oxxo no deja el orgullo de lado para reconocer. |Crédito: TikTok/publicalo.cancun

¿Me vas a cobrar? Cóbrame, amiga, por favor, tengo a mi hijo ahí afuera y tu me tienes que cobrar. ¿No me vas a cobrar? ¿No me vas a cobrar? Tengo a mi hijo ahí afuera”, se le escucha decir al joven mientras sostiene su tarjeta y se la intenta entregar.

Después, hay un corte en el video y el creador de contenido insiste en que se le cobre, pero tanto la cajera como uno de sus compañeros lo siguen ignorando; finalmente él le dice “estabas ocupada recogiendo la basura” y la mujer trabajadora del Oxxo se muestra desesperada justo antes de arrojarle agua.