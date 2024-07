Citlalli Hernández declina a favor de Luisa Alcalde en la búsqueda de la dirigencia nacional de Morena

La secretaria General de Morena es otro de los perfiles fuertes para dirigir Morena (Facebook Citlalli Hernández Mora)

Tras el proceso electoral 2023 - 2024, las dirigencias de algunos partidos políticos deberán renovarse. En la lista se encuentra la del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Al respecto, en medio de los rumores sobre la persona que asumirá el cargo, Citlalli Hernández, secretaria general del partido, adelantó que declinará en favor de Luisa Alcalde.

Durante una entrevista con “Los Periodistas”, la senadora y secretaria general de Morena, Citlalli Hernández expresó interés por asumir el cargo que en la actualidad es ejercido por Mario Delgado. No obstante, adelantó que desistirá de participar el proceso de renovación debido a que Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, también buscará el cargo.

“Fui muy clara el sábado con los compañeros. Sonaba en medios que tu servidora y Luisa pudiéramos aspirar y yo le compartí a los compañeros de esa reunión que si Luisa decía que sí iba al partido yo no iba a participar y lo comparto ahora. No participaré”, dijo durante su intervención en la entrevista.

Luisa Alcalde expresó interés por dirigir el partido político fundado por Andrés Manuel López Obrador (Facebook Luisa Alcalde)

De acuerdo con sus declaraciones, tomó la decisión de no competir en contra de la titular de Segob debido a que buscará que el cambio en la dirigencia nacional sea “terso, en unidad, por consenso”. De igual manera, consideró que tanto ella como Alcalde cuentan con visiones de partido similares.

“Ella tiene 36 años, yo tengo 34, las dos nacimos en Morena. No venimos de ningún antecedente partidista. Somos militantes, jóvenes, mujeres, fundadoras. Creo que tiene una visión similar a la que tengo del movimiento (...) Yo no participaré sencillamente porque Luisa como yo pertenecemos a una generación que se formó en el obradorismo y hemos entendido que antes que los intereses personales en cualquier cargo individual, está un proyecto y el bienestar del pueblo”, dio a conocer en el espacio.

A pesar de su declaración, Hernández adelantó que buscará una reunión con Alcalde para darle a conocer su opinión sobre las cosas que deben cambiar al interior del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Y es que ha ejercido el cargo de secretaria general a lo largo de los últimos cuatro años.

Citlalli Hernández fungió como secretaria general mientras Mario Delgado fue dirigente nacional (REUTERS/Henry Romero)

“En ese sentido, estoy tranquila de que Luisa pueda ser la próxima presidenta del partido porque me parece que tendrá claro lo que se necesita para la siguiente etapa (...) Yo lo digo aquí muy claro, ya que Luisa levantó la mano, no participaré y más bien ayudaré y seguiré militando desde donde me toque para fortalecer este proyecto que tiene la confianza de millones de mexicanas y mexicanos”, reiteró.

Luisa Alcalde aceptó su interés por buscar ocupar la dirigencia nacional de Morena

Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación, manifestó su deseo de convertirse en dirigente nacional de Morena, el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Durante una entrevista en el programa “Los Periodistas”, Alcalde subrayó la importancia de que el partido se mantenga fiel a sus principios y cercano a la ciudadanía.

Luisa María Alcalde Luján hizo historia al ser la mujer más joven en presidir la Secretaría de Gobernación (Foto: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM)

En la entrevista, Alcalde expresó: “Para mí sería un honor poder presidir Morena, poder trabajar en la consolidación del partido. Olvídate. Poder trabajar en una herramienta que dure muchos más años, una herramienta de lucha, una herramienta de defensa de la justicia, de la democracia, de los derechos de todas y de todos”. Su respuesta surgió al ser cuestionada directamente sobre su intención de participar en el proceso de renovación de la dirigencia de Morena.

Cabe mencionar que la dirigencia nacional se tendrá que renovar el próximo 31 de octubre de 2024. No obstante, no se ha dado a conocer la fecha en que se convocará a la Asamblea General para elegir a la siguiente persona en el cargo, aun cuando Mario Delgado Carrillo ya fue nombrado por Claudia Sheinbaum Pardo como virtual secretario de Educación Pública, cargo que podría comenzar a ejercer a partir del 1 de octubre de 2024.