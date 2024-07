Alfredo Adame asegura que Paco Stanley quiso abusar a una edecán y sostiene que el conductor era narco: “Paul Stanley lo sabe”

Paco Stanley y Alfredo Adame convivieron en los pasillos y foros de Televisa (Televisa/Archivo)

Como lo había hecho antes, Alfredo Adame volvió a referirse a Paco Stanley y narró una anécdota donde asegura que el recordado conductor era una acosador que incluso llegó al punto de querer abusar de una mujer.

Adame mencionó que hace más de dos décadas recomendó a “una chica muy guapa y voluptuosa”, hermana de una amiga suya de Xalapa, para integrarse como edecán de uno de los programas de Stanley, pero cuando logró ingresar, la joven vivió una mala experiencia con “Pacorro”.

El actor mencionó que luego de que la joven trabajó en Televisa, en la producción del fallecido actor, prefirió abandonar el programa por el constante acoso de Stanley, así se lo contó la hermana de la edecán, quien llegó a recibir propuestas sexuales por parte del conductor de programas como Pácatelas y Ándale.

“Mi hermana se acaba de salir del programa de Paco porque la quiso violar. Desde el día que llegó hasta hoy la estuvo acosando, iba y se le metía al camerino, la metía a su camerino, se la quería merendar. Muy desagradable”, contó Adame en un encuentro con la prensa disponible en video en el canal de YouTube La Cueva de Patty.

Alfredo Adame formó parte del documental ‘El show, crónica de un asesinato’, donde habló de los claroscuros en la vida del conductor, asesinado en 1999. Fotos: YouTube, Facebook

“La quiso desnudar, ella no le daba entrada y le tenía que andar huyendo. Era un depredador sexual, era sucio y un chochino”, añadió.

Adame expresó que Paco Stanley fue cambiando su temperamento gradualmente al grado de enrolarse en negocios fuera de la ley.

“Fue tremendamente exitoso, empezó muy bien, de repente se volvió loco, un cretino, arrogante, presumido, y empezó con mañas extrañas, alcohol, drogas, malas compañías. Eso (su asesinato) no fue más que una ejecución de alguien importante, de un barón de la droga”

Según el actor de telenovelas como De frente al sol, en los 90 tenía importantes contactos, como “comandantes de la Federal de Seguridad, comandantes de la Dirección de Investigación para la prevención de la Delincuencia”, quienes le informaron el supuesto nexo de Paco Stanley con la mafia.

Las edecanes solían ser el "atractivo visual" de los shows de Paco Stanley (Archivo)

“Esto fue quirúrgico, quién te manda catorce personas..., en esas épocas ya no se mataba por una infidelidad, lo matan porque debía 50 kilos de droga que había agarrado y para vender porque se volvió un dealer de droga”

Para Alfredo Adame, Paco Stanley fue asesinado por una deuda con el crimen organizado

“Una vez fui a su estudio, el que anunciaba como productora de comerciales en la colonia Roma, que lo atendía su hijo Paco grande y no era nada, era el lugar de juntas de todo. Te dabas cuenta que llegaba gente muy malandra, dicen que el asunto es que no pagó lo que se metió y lo que vendió, que desde cuatro años antes ya debía 50 kilos. Estas personas no perdonan, fue una ejecución hecha y quirúrgica para al final de cuentas le cobraron la factura”, aseguró el actor de 66 años.

Para Adame, esta situación no es desconocida por el hijo de Paco, por lo que no teme que vaya a proceder legalmente contra él por estas explosivas declaraciones.

Adame expresó que seguramente Paul Stanley estaba al tanto del proceder de su famoso padre (Foto: Archivo)

“Paul Stanley sabe todo. Su reacción obviamente es de que él debe honrar a su padre, lo debe de amar, lo debe de querer, pero él sabe cómo era el papá. Le tocó de muy niño, pero bien que se daba cuenta seguramente de todo lo que sucedía. Él sabe la realidad de lo que pasó”, dijo Adame “A mí no me interesa ni me da miedo ni me importa un cacahuate”, aseguró sobre una posible respuesta legal por parte de Paul Stanley.