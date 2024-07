Agenda de conciertos de la escena musical emergente en la Ciudad de México

En la escena emergente, múltiples conciertos serán llevados a cabo en recintos emblemáticos como el lunario del auditorio nacional. (IG/cami , carolinaross, fehrivas)

La escena emergente está llena de múltiples eventos, tanto de artistas del país como del extranjero. Es por eso que te damos a conocer las presentaciones que tendrán lugar en la Ciudad de México en el transcurso del mes.

Si desconocías alguna fecha, revisa la agenda que te compartimos, pues hay muchos eventos que están por concluir la venta de boletos.

Y si disfrutas de conocer propuestas emergentes, aquí encontrarás bastantes que sin duda te pueden interesar.

Conciertos del mes

La llegada del mes de julio trae a la ciudad propuestas musicales de artistas mexicanos, argentinos, estadounidenses y españoles.

Jueves 04 de julio

Diego Ojeda

Es un cantautor y escritor español que realizará una gira por el país, con motivo de celebración por 10 años de la publicación de su libro Mi Chica Revolucionaria y su álbum Amerizaje, haciéndose presente en el breve espacio, ubicado en la alcaldía Gustavo A Madero, Arequipa 734, 07300, Ciudad de México. Las puertas abren a las 20:30 hrs.

Viernes 05 de julio

La cantante ha sido nominada al premio lo nuestro en las categorías: Artista Femenino del Año, la Canción del Año, Colaboración del Año y la Canción Mariachi/Ranchera del Año. (X @carolinaross)

Carolina Ross

En principio realizó covers de música pop y baladas, pero siempre supo que quería enfocarse en el género regional mexicano. Ofrecerá un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560. El precio es de $600.00 y las puertas abren a las 20:30 hrs.

Miguel Ángeles, es un artista interesado por el dance y la música electrónica, estará presente en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700, presentando su Chaos World Tour. Las puertas abren a las 19:00 hrs. El precio del boleto en preventa VIP es de $545.00. El costo de la entrada general es de $420.00 pesos.

La banda Kerigma fue pieza clave para la conformación de los primeros lugares dedicados exclusivamente a conciertos de rock en México. (Kerigma)

Kerigma, es una banda de rock mexicana, originaria de la Ciudad de México y está presente en la escena musical desde 1983. Se presentarán en La Maraka, ubicada en Mitla 410 Esquina con Eje 5 Sur Eugenia, Col. Narvarte, alcaldía Benito Juárez, 03600. El precio es de $900.00 hasta $1,500.00 pesos. Las puertas abren a las 21:00 hrs.

Irene Albarrán presenta el tour ‘Algo está pasando’ en el Teatro El Vicio, ubicado en la Calle Madrid 13, Colonia del Carmen, Coyoacán. El precio del acceso es de $250.00 pesos. Las puertas abren a las 21:30 hrs.

Sábado 06 julio

The Aristocrats es un trío estadounidense que mezcla géneros como el rock, rock alternativo, indie y jazz fusión.

The Aristocrats es una banda conformada por Guthrie Govan, Bryan Beller y Marco Minnemann. Se presentarán en Foro Veintiocho, ubicado en Av. Ribera de San Cosme 28, 06470. Con precio preferente de $1,170.00 o de $810.00

Ploho y The Violent Youth, estarán presentes en el Foro Indie Rocks, Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700. Las puertas abren a las 19:00 hrs.

Silverio es un artista que fusiona diferentes géneros como son el R&B, alternativo, independiente, dance y electrónica. (Archivo)

Silverio se presentará en el Foro Santa María, ubicado en Av. Insurgentes Norte 134, Sta. María la Ribera, Cuauhtémoc, 06400. Precio general de $250.00. Las puertas abren a las 19:00 hrs.

Hola Kevin! Skates Mx, Moonshiba y Those Bitches, estarán presentes en Pata Negra Centro, ubicado en 5 de Mayo 49 Centro Histórico, 06000. Las puertas abren a las 18:00 hrs.

O-Key estará en el Lunario del Auditorio Nacional. Ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560. Precio de $850.00 a $1,500,00. Las puertas abren a las 21:00 hrs.

Postal, se presentará en Tony El Gordo, ubicado en Mixtecas 499 col. Ajusco Coyoacán (cerca del metro Universidad) Las puertas abren a las 19:00 hrs.

es un grupo de música electrónica originario de Utrecht, países bajos, formado por Micha Heyboer y Jordi van Achthoven. (IG/tinlicker)

Tinlicker, ofrece concierto en LooLoo, ubicado en Londres 195, Juárez, Cuauhtémoc, 06600. Las puertas abren a las 22:00 hrs. El precio de la segunda etapa es de $850.00 pesos.

Miércoles 10 de julio

Gabriel Gori, dará concierto en la explanada de la alcaldía Iztacalco, ubicada entre Río Churubusco y eje 4 sur, 08020.

Álvaro Ruíz, estará en el Foro del Tejedor, ubicado en Av. Álvaro Obregón 86, Roma Norte, 06700. Precio general de $350.00. Las puertas abren a las 19:30 hrs.

Jueves 11 de julio

Una canción bonita igualmente estará en el Foro del Tejedor, ubicado en Av. Álvaro Obregón 86, Roma Norte, 06700. El precio general es de $300,00. Las puertas abren a las 20:00 hrs.

Viernes 12 de julio

Cami, es una cantante chilena conocida por la primer temporada de 'La voz Chile', donde quedó en el segundo lugar de la competencia. (IG/cami)

Cami, estará presente en el Lunario del Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560. El precio va de $750.00 a $1,500.00. Las puertas abren a las 20:00 hrs.

Sadistic Intent, se presentará en HDX Circus Bar, ubicado en Av. Cuitláhuac 3368, Jardín Azpeitia, 02530. Precio general de $500.00. Las puertas abren a las 19:00 hrs.

Sexores dará concierto en Rabioso, ubicado en Donceles 64, Col. Centro Histórico, 06000. El acceso general es de $100.00. Las puertas abren a las 20:00 hrs.

Sábado 13 de julio

Fehr Rivas es un cantante de pop y reggae que tiene álbumes como 'Rockmántico' y 'Ser y pertenecer' con los que se ha popularizado bastante, además de ser embajador de Epiphone, Taylor y 64Audio. (IG/fehrivas)

Fehr Rivas, se presenta en el Lunario del Auditorio Nacional, Paseo de la Reforma 50, 11560. El precio va desde los $280.00 hasta los $750.00. Las puertas abren a las 21:00 hrs.

Metal tongue, Scarlett y Bruja violeta se presentarán en Rabioso, ubicado en Donceles 64, Col. Centro Histórico, 06000. El precio es de $120.00. Las puertas abren a las 19:00 hrs.

Wuicho Kun, se presenta en el Foro Lenin, ubicado en la calle Mérida 98, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700. El precio del boleto es de $249.00. Las puertas abren a las 19:00 hrs.

Maro Vame, estará presente en el Foro La Paz, ubicado en Av. de la Paz 57-Piso 1, 01000. Las puertas abren a las 18:30 hrs. El acceso general es de $347.00 en modalidad meet & greet $520.00

Radio Kaos, La Piedad Live, Av. Insurgentes Sur 585, Nápoles, Benito Juárez, 03810. Precio: $250.00. Las puertas abren a las 20:00 hrs.

Domingo 14 de julio

Remik González, Lunario del Auditorio Nacional, Paseo de la Reforma 50, 11560. Precio desde $650.00 hasta $800.00 Las puertas abren a las 19:00 hrs.

Viaje al Doom City Fest 2024, Rabioso, Donceles 64, Col. Centro Histórico, 06000. Preventa en $150.00

Jueves 18 de julio

Generación Suicida, SWEAT (CA), Sisters of doom, Fëtido y Resplandor estarán en Gato Calavera, ubicado en Xola 114, Álamos, Benito Juárez, 03400. Preventa: $110.00. Día del evento $200.00. Las puertas abren a las 19:00 hrs.

Omar Cruz dará concierto en el Lunario del Auditorio Nacional, Paseo de la Reforma 50, 11560. Precio desde $450.00 hasta $800.00 Las puertas abren a las 21:00 hrs.

El cantante sonorense de pop, llegará a la Ciudad de México en julio. (IG/ carloscolosio)

Carlos Colosio y Mi$HNRZ, estarán presentes en el Foro Indie Rocks, en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700. Las puertas abren a las 19:00 hrs.

Viernes 19 de julio

Emery y The Almost estará en el Foro Alarcón, Virginia Fábregas Col San Rafael, 06470. Precio: $690.00 Las puertas abren a las 19:00 hrs.

Touché Amoré, se presenta en Bajo Circuito Multiforo Urbano, Bajo Puente de Cto. Interior S/N, 06140. Precio: $700.00 Las puertas abren a las 19:00 hrs.

What tha Funk dará concierto en Valiant Pub, ubicado en Humboldt 34, 06040. Las puertas abren a las 21:00 hrs. Nombre del tour: Natural Funk

Collage se presenta en Foro Dejavú, Centenario 159, Del Carmen, Coyoacán, 04100, Precio: $400.00 Las puertas abren a las 21:30 hrs.

Axel Olloqui, Núcleo Emergente House Shows, Plan de San Luis 491, Nueva Santa María, Azcapotzalco. Precio: $200.00. Las puertas abren a las 20:00 hrs.

Esta agrupación femenina es una banda de Heavy y Sleazy formada en Holanda en 2019. (IG/ cobraspell)

Cobra Spell estará en el HDX Circus Bar, ubicado en Av. Cuitláhuac 3368, Jardín Azpeitia, 02530, Precio: $650.00. Las puertas abren a las 19:00 hrs.

Sábado 20 de julio

Oscar Maydon se presenta en el Auditorio BB, Tlaxcala 160, Hipódromo Condesa, 06100. Precio desde $650.00 hasta $2,500.00. Las puertas abren a las 21:00 hrs.

Pat Lok y Kiinjo estarán en el Bar Oriente, ubicado en Durango 181, Roma Norte, 06700. Las puertas abren a las 21:00 hrs.

Valgur y Mint Field darán concierto en Rabioso, Donceles 64, Col. Centro Histórico, 06000. Precio: $400.00. Las puertas abren a las 19:00 hrs.

Calaverx, Werner Karloff y divina blasfemia, después de tener diversos conciertos en el extranjero, regresan a su ciudad de origen para presentar el tour CALAVERX EN CDMX con sede en el Sr grill zona rosa, ubicado en la calle de Amberes 46, 06600. Las puertas abren a las 19:00 hrs.

Caroh es una artista mexicana que interpreta R&B, pop y hip hop en español que durante casi toda su vida ha cantado y escrito canciones. (IG/imcaroh)

Caroh, se hará presente en el Club del Rock & Roll - Record Store, ubicado en Oxford 11, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 y la apertura de puertas es a las 19:00 hrs.

Downtown Boys, She Devils, Cruda Moral, y grave/mal, estarán en el Multiforo Alicia, ubicado en Eligio Ancona 145, Santa María La Ribera, 06400, en apoyo a Casa Tocha y CAFEMIN, (albergues para migrantes en la Ciudad de México), presentando el AntiMuros Fest con apertura de puertas a las 19:00 hrs. Es posible adquirir preventa en $250.00 en Venas Rotas, ubicado en Morelia 77 col Roma norte. Día del evento $300.00 pesos.

Miércoles 24 de julio

BAM BAM ATOM, YEE! & DEMIAN

Llega a Bajo Circuito Multiforo Urbano, ubicado en Bajo Puente de Cto. Interior S/N, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, 06140, una propuesta independiente de entrada libre pero con preventa de consumo que va de los $250.000 a los $350.00

Viernes 26 de Julio

La banda de rock tiene origen en Frederick Maryland, Estados Unidos. (X @clutchofficial)

Clutch es una banda de rock estadounidense formada en 1991 que se presentará en Foro Veintiocho, ubicado en Av. Ribera de San Cosme 28, 06470. El costo del boleto es de $650.00 pesos y las puertas abren a las 19:00 hrs.

Resorte es una banda mexicana de nu metal que se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700. El costo del boleto está en $450.00 en zona general y en $650.00 en balcón central. Apertura de puertas a las 19:00 hrs.

Jaime Varela, es un cantante de música pop y baladas románticas que se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma 50, 11560. El precio oscila entre $1,220. 00 y $2,440.00 pesos. Apertura de puertas a las 22:30 hrs.

Sábado 27 de julio

Ritmo Cósmico, banda oriunda de Jalisco, estará presente con el post punk que lo caracteriza en la pulquería vacas verdes, ubicada en Eje Central Lázaro Cárdenas 29, Centro Histórico. La apertura de puertas es a las 18:30 hrs.

Never Dull presenta su tour Disco Against The Machine Tour en compañía de Eliangel y Jazzy A en el Bar Oriente, ubicado en la calle de Durango 181, Roma Norte, 06700. Las puertas abren a las 22:00 hrs. El precio de los boletos va de $387.15 a $497.80 pesos.

Domingo 28 de julio

Hulder, presenta el tour VERSES IN OATH MEXICO 2024 en el Multiforo Alicia, ubicado en Eligio Ancona 145, Santa María La Ribera, 06400, con un precio de $600.00 pesos.

Vicke Blanka es un artista japonés que interpreta pop y j pop que ganó el evento llamado Minami Wheel en 2012. (IG/vickeblanka)

Vicke Blanka estará en el Foro Puebla, ubicado en la calle de Puebla 186, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700, presentando el VK Blanka Latin America Tour 2024. Boletos disponibles de $854.00 y $976.00 pesos.

Ya sea que te guste el pop, post punk, rock o la música indie, julio tiene eventos en la ciudad llenos de sonidos diversos que te harán bailar y cantar definitivamente.