Andrea Legarreta rompe el silencio; le responde a la ex empleada que la acusó de correrla: “No soy monedita de oro”

Andrea Legarreta es acusada de ser una persona arrogante. (Captura de pantalla/Hoy)

Andrea Legarreta decidió romper el silencio con respecto a la controversia que la rodeó durante los últimos días. Se trata de una ex empleada de limpieza que laboró en el programa Hoy y que acusó a la conductora de haber provocado su despido.

De acuerdo con la mujer, un incidente con Andrea Legarreta puso fúrica a la presentadora de espectáculos, quien pidió altanera su despido inmediata. Al final dicha persona fue cesada de su contrato con Televisa y denunció el incidente recientemente.

Ante la polémica muchas personas hicieron eco de las muchas denuncias que la ex de Erick Rubín ha recibido desde hace meses pasados. Comentarios de supuestas personas que han trabajado con ella a lo largo de todos sus años de carreras y que la califican como una persona “prepotente”.

Legarreta responde a la ex empleada de limpieza de Televisa

(Captura Programa Hoy)

Si bien la mamá de Mía Rubin había guardado el silencio durante todos estos días, mientras las redes sociales y los programas de espectáculos se convirtieron en un hervidero de comentarios al respecto de este tema, finalmente la conductora habló sobre el altercado.

Fue en el programa de YouTube llamado Qué buen chisme en donde la periodista y presentadora de Hoy fue interrogada sobre este tema tan encendido.

Afirmó que se trata de una situación desgastante, tanto la presente como otras en donde muchas personas se refieren a su carácter.

“Es agotador. Si tú pláticas con la mayoría de las personas que han trabajado conmigo sobre qué persona soy, ¿qué clase de compañera? Ustedes me han visto, me han dicho cosas horribles”, dijo Legarreta.

Andrea Legarreta aseguró que no es “monedita de oro”, ni es una persona diseñada para caerle bien a todo el mundo, pero dijo que ella sólo trata a la gente como le gustaría que la trataran a ella.

“En general soy una persona educada, trato a la gente como me gustaría que me traten a mí no soy monedita de oro, habrá a quién no le caiga bien. Ofender con insultos y groserías no va conmigo”, dijo contundente.

Las polémicas en contra de la famosa presentadora de espectáculos comenzó desde que Anette Cuburu la acusó de ser una persona “prepotente” con la que tuvo muchos problemas cuando compartió conducción de programas con ella.

Desde entonces muchas otras voces han salido a la luz a secundar los señalamiento hechos por Cuburu. Desde empleados de Televisa con cargos detrás de la pantalla, hasta coordinadores de eventos que recibieron al elenco de Hoy durante su visita a otros estados de la república.