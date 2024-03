María Asunción Aramburuzabala revela por qué no cayó en la extorsión de López-Dóriga y su esposa: “Estuvimos detrás de nuestros valores”

María Asunción Aramburuzabala cuenta con una fortuna estimada en USD 6 mil 200 millones. (Impresión de pantalla video)

En una entrevista reciente, la empresaria María Asunción Aramburuzabala, quien es considerada la mujer más rica de México con una fortuna de USD 6 mil 200 millones, según el último listado de Forbes, recordó la ocasión en la que el periodista Joaquín López Dóriga y su esposa la quisieron extorsionar, exigiéndole USD 5 millones para no difamarla en el espacio informativo del comunicador.

Mariasun, como también es conocida, dijo que la esposa del periodista le pidió USD 5 millones para no frenar un desarrollo inmobiliario en la calle Rubén Darío, número 225 en la colonia Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México.

Sobre el tema, en la entrevista, señaló que en ocasiones pasa algo que retan a los valores de las personas, y cuando eso pasa, no se puede tener duda en que lo primero son los valores.

En este punto, mencionó el caso de López Dóriga. “Estuvimos parados detrás de nuestros valores e hicimos lo correcto, aunque hubiera sido más fácil tomar el camino incorrecto, pero estuvimos detrás de nuestros valores y estuvimos ahí. Fue un camino de espinas, pero estuvimos detrás de nuestros valores y lo cumplimos, y creo que ejemplos como ese ha habido algunos, no muchos, pero realmente creo que en ese sentido hemos sido congruentes”, señala.

La empresaria más rica de México recordó cuando la esposa de López Dóriga y el mismo comunicador le pidieron 5 mdd Crédito: @catrina_nortena

Por qué decidió pagar impuestos cuando vendió Grupo Modelo

En la misma entrevista, realizada por Oswaldo “Oso” Trava, la empresaria reveló por qué decidió pagar todos sus impuestos cuando vendió su parte de Grupo Modelo a la empresa belgo-brasileña AB InBev. En la entrevista, la empresaria señaló que cuando vendió Grupo Modelo hubo un grupo de accionistas que pensaron que podían pagar los impuestos y ampararse, y que por la forma en la que se dio la transacción, “podríamos tener un éxito en que eso no se diera”.

Mariasún, como la conoces sus familiares y amigos, señaló que el tema lo habló directamente con su hermana. “Nos sentamos las dos a tomar un café, y la verdad nosotros decidimos no meter ese amparo, nosotros fuimos, entregamos nuestros impuestos, y créeme que era un valor que te hacía temblar; fuimos y entregamos los impuestos. Hay gente que me ha dicho que soy una palabra con “p”, por no haberlo hecho, y la verdad de las cosas es que nosotros tomamos esa decisión de no hacerlo”.

Señaló que no lo hicieron por la historia familiar que tienen. “Mi abuelo era un hombre que nació en España, en un pueblito chiquititito, donde pasaban hambre. Él vino a México y México le dio la enorme oportunidad de su vida”.

Dijo que gracias a México, son lo que son y hacen lo que hacen. “Gracias a esa inmensa oportunidad, gracias a que México se volvió nuestra casa. Si nosotros nos hubiéramos saltado el pago de ese impuesto, no me hubiera saltado el pago de impuesto mío ni el de mi hermana, me hubiera saltado el pago del impuesto de mi abuelo, de mi papá y el nuestro, el de tres generaciones, no lo puedes hacer”.

Dijo que aunque era lógico meter el amparo y ver si se podía evitar el pago, decidieron no hacerlo y entregar sus impuestos, “y nos dimos la media vuelta y a trabajar”.