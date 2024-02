“Consumó su entreguismo”: Alejandro Murat y Roberto Madrazo protagonizan pelea en redes sociales

Ambos políticos protagonizaron una fuerte pelea en redes sociales de cara a las elecciones del 2 de junio Crédito: X @sevillacritico / @panaclo

Luego de que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) diera a conocer la lista de candidatos al Senado por la vía plurinominal, el exgobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat acudió a realizar el registro correspondiente para con ello, buscar ocupar una curul; sin embargo, tal acto causó revuelo en especial con Roberto Madrazo con el que protagonizó una fuerte pelea en redes sociales.

El exgobernador del estado de Oaxaca, quien además es militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue considerado por Morena para una de las vacantes especiales que se tienen en la Cámara Alta donde se toman en cuenta a los personajes de la política que no son afines al partido pero que pueden representarlo.

“Es una de las plazas reservadas, no tengo el dato de qué lugar de la lista, pero está en una posición muy competitiva y él (Murat Hinojosa) está satisfecho con el acuerdo, él ya entregó sus papeles y quedará registrado esta misma noche”, declaró sobre este asunto Francisco Vallejo, miembro del equipo del exmandatario.

Dado que se trata de dos fuerzas políticas que en la actualidad son consideradas oposición, es que la postulación de Murat llamó la atención; sin embargo, el exgobernador dio a conocer que ya había entregado la documentación adecuada al partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmando además que aceptaba la candidatura.

¿Qué dijo Roberto Madrazo?

El exgobernador de Tabasco y además excandidato a la presidencia por el PRI, Roberto Madrazo, recurrió a su cuenta oficial en X, antes llamada Twitter, para arremeter en contra de Murat a quien le recordó que en el pasado intentó buscar la dirigencia nacional del partido tricolor y no lo había logrado; tras ello, afirmó que le entregó el estado de Oaxaca a Morena y por ello estaba como candidato al Senado.

“Finalmente ayer consumó su entreguismo y se registró como candidato plurinominal al Senado por #Morena. Murat ha sido uno de los peores gobernadores de Oaxaca. Su mandato se caracterizó por violencia, pobreza y movilizaciones. @mario_delgado y @CitlaHM vuelven a recoger lo peor de clase política del país en su partido”, escribió.

Como era de esperarse, el ahora aspirante al Senado no dejó pasar la oportunidad de contestarle al político a quien tildó de ser un tramposo, recordando la vez que participó en el maratón de Berlín, en Alemania y donde se confirmó que no lo había realizado completo y se había valido de trampas para resultar vencedor en la categoría de corredores de 55 a 59 años de edad en la cual se inscribió.

“Estimado @RobertoMadrazo_, la opinión de un tramposo jamás puede ser valorada. #MaratónBerlín”, respondió Murat.

En 2007 cuando Roberto Madrazo de entonces 55 años de edad anunció que sería parte de los corredores del Maratón de Berlín, no solo causó revuelo por haber viajado al otro lado del mundo para participar, sino que además presumió haber llegado en primer lugar dentro de su categoría; sin embargo, una vez que la organización confirmó el fraude, el excandidato a la presidencia en 2006 se volvió blanco de bullying, motivo por el que pidió detener los pronunciamientos en su contra.

“Considero importante poner un alto a la campaña de desprestigio en mi contra, y volver a dirigirme a los millones de deportistas aficionados del país para aclarar lo siguiente: En 2007 me hice el propósito de correr los cinco #Maratones más importantes del circuito: Boston, Nueva York, Chicago, Londres y Berlín. En octubre de 2007 me quedaba #Berlín. Días antes de salir para Berlín, me hice ver por los médicos por una lesión y me recomendaron descansar. Pero no me quise perder el Maratón y me fui a Berlín. Lamentablemente, debido a la lesión que tenía tuve que parar en el km 21 y me fui directo a la meta por mi ropa y mi medalla de participación, misma que se entrega a todos los corredores sin excepción”, aclaró el poklítico por este suceso.

Aunque Madrazo ha mencionado en repetidas ocasiones que lo relacionado con el Maratón de Berlín corresponde a un ataque político, este sigue teniendo vigencia como fue el caso de la respuesta de Murat. No obstante, recibió además comentarios negativos en donde le remarcaron al aspirante al Senado que a diferencia de lo sucedido con el priista, mentir en un maratón internacional no tenía impacto en la sociedad mexicana como es el de tomar desiciones en representación de un partido al cual no se pertenece. El exgobernador de Oaxaca no ha vuelto a escribir nada al respecto.