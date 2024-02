Cuál es la fruta más saludable que existe, según la ciencia

La frutas son alimentos esenciales en una dieta saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una correcta alimentación es vital para la salud del cuerpo humano y cuando se habla de una dieta con estas características siempre se menciona el término comer “frutas y verduras”. Lo anterior señala que uno de los tipos de alimentos que podemos consumir día con día son las frutas.

Te puede interesar: ¿Cómo eliminar la resaca? Este es el jugo “secreto” que debes probar de inmediato

En términos de nutrición, se denomina como una fruta a aquellos alimentos obtenidos a partir de plantas que se caracterizan por tener sabores dulces o acidulados (dulces con un toque ácido).

Y es que, si se encuentran en el top de los diferentes tipos de alimentos, junto con las verduras, es debido a que además de su delicioso sabor, las frutas son alimentos con enormes propiedades nutricionales, pues suelen aportar enormes dosis de vitaminas y antioxidantes, principalmente.

Las frutas se caracterizan por su sabor dulce (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, resulta evidente que cualquier fruta que consumamos tendrá grandes beneficios para nuestra salud; algunas nos ayudan a fortalecer el sistema inmune, otras mantienen saludable nuestra piel y nos protegen de los radicales libres y otras más nos permiten tener buena digestión.

Te puede interesar: Cuál es la fruta que tiene menos azúcar y ayuda a prevenir la obesidad

Sin embargo, la ciencia parece haber encontrado una fruta que puede llevarse la corona y ser clasificada como “la más saludable del mundo” debido a su gran concentración de nutrientes, los cuales suelen ser superiores muchas de las frutas consideradas como muy saludables.

Para que no dudes incluirla en tu dieta, te contamos que esta fruta es nada más y nada menos que el kiwi, tal como han coincidido en señalar diversos estudios y expertos en nutrición.

Te puede interesar: Por qué es peligroso aguantar un estornudo, esto dice la UNAM

Y es que, por ejemplo, a pesar de que mucha gente no lo sabe, el kiwi aporta el doble de vitamina C que las naranjas y aporta 8 veces más nutrientes que las manzanas. En este sentido, su alto contenido de vitamina C lo coloca como la fruta con mayor aporte de ella, a pesar de que se piense en la naranja al hablar de dicha vitamina.

El Kiwi es una de las principales fuentes de vitamina C que existen (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero, además de ser rica en vitamina C, el kiwi contiene otros importantes compuestos beneficios que no es fácil encontrar en otras frutas, como es el caso de la luteína, un fitoquímico con propiedades antioxidantes que juega un papel crucial en la reducción del riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer y las enfermedades cardíacas.

La luteína también es conocida por su contribución a la salud ocular, ayudando a prevenir la degeneración macular y las cataratas, de acuerdo con información de un estudio publicado en la revista Nutrients.

Por su parte, el kiwi también es rico en fibra tanto soluble como insoluble las cuales son benéficas para el control de enfermedades metabólicas, como la diabetes y los trastornos cardíacos así como para la salud digestiva por lo que previene afecciones como el cáncer de colon, el estreñimiento y la diverticulitis.

Por si esto fuera poco, a diferencia de otras frutas, el kiwi también es una fuente importante de minerales, principalmente el cobre, esencial para el desarrollo infantil, el fortalecimiento de los huesos, el desarrollo cerebral así como para el control de la presión arterial.

Esta fruta es una de la que más nutrientes aporta con su consumo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kiwi también es rico en folato y magnesio, nutrientes claves para la salud ósea, y en vitamina E, un antioxidante que estimula la producción de colágeno, protegiendo la piel de daños solares, mejorando su apariencia y grosor.

Su efecto antiinflamatorio y antialérgico, junto con su capacidad para normalizar la presión arterial, lo hacen particularmente recomendable para la prevención de múltiples condiciones de salud.

Al respecto, es interesante mencionar que, a pesar de su enorme valor nutricional, el kiwi no parece ser una de las frutas más polares en el país, pues, de acuerdo con cifras del Gobierno de México, las frutas que lideran el consumo en el país son la naranja, el limón, la piña, la toronja, la fresa, la sandía, la pera, el durazno, la uva, la papaya y el mango, sin que el kiwi figure en dicha lista.

A pesar de ser tan saludable en México no se encuentra en la lista de frutas más consumidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El motivo de esto podría deberse a varias razones, tales como el hecho de que su información nutrimental no es tan conocida pero también a que su costo suele ser elevado, en comparación con otras frutas, pues un kilo cuesta entre 70 y 100 pesos.

Además del kiwi, estas son otras frutas que han sido clasificadas como en el top de las más saludables:

-Manzana

-Plátano

-Frutos rojos

-Uvas

-Sandía