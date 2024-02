Marcha por Nuestra Democracia: asistentes comienzan a llegar al Zócalo de CDMX | Últimas noticias EN VIVO

La precandidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, dijo en conferencia de prensa que no asistiría a la movilización, no porque estuviera en contra de ella, sino por el “riego político” que representa su asistencia, pues Morena podría denunciar ante las autoridades electorales.

“No voy a asistir, no porque esté de acuerdo con la marcha. Me parece que es importante defender la democracia, pero sí podría haber un riesgo político para mí. Si al rato se van a agarrar de ahí para bajarme de la candidatura no les voy a dar el gusto”, dijo durante su Conferencia de la Verdad del viernes 16 de febrero.