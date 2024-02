“El poder busca desaparecer al INE porque le incomoda”: el discurso de Lorenzo Córdova en la Marcha por Nuestra Democracia

El exfuncionario dijo que la democracia es algo que se ha construido gracias a la lucha de los ciudadanos. Foto: X/@PodermxXmx

Tras una movilización, miles de personas se congregaron en el Zócalo de la Ciudad de México con motivo de la ‘Marcha por la democracia’ y, ante ellas, el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, fungió como el único orador con un discurso en defensa de una elección libre y transparente antes las múltiples acusaciones de una intervención del Estado en el proceso, pero también de las instituciones que participan en los comicios y de la Constitución misma.

Somos los que premiamos o castigamos en las urnas a los gobiernos, hoy contamos con instituciones que nos protegen contra los abusos de poder y de las mayorías autoritarias, todos tenemos cabida antes nuestras diferencias legítimas y sin que se nos persiga por pensar diferente””, dijo el también académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Democracia no es solo elecciones limpias significa que tengamos la posibilidad de un juez cuando el gobierno nos persigue injustamente o que contemos con información sobre en qué gasta el gobierno y también que la Suprema Corte anule una ley que afecta a la población, todo eso significa tener democracia. Decimos ‘no’ a todo intento por desmantelar las instituciones que hoy el poder busca desaparecer o insubordinar porque le incomodan”, sentenció el exfuncionario electoral.

Ante un Palacio Nacional completamente blindado, el exfuncionario electoral aseguró que los asistentes a la marcha estaban ahí para decir ‘no’ a todos los intentos por desmantelar las instituciones que se han construido a base de la lucha de los ciudadanos. “La democracia no nos cayó de lo alto, no fue una concesión graciosa o un regalo del poder, (...) la democracia se consiguió gracias a la apuesta de varias generaciones de mexicanos, que a pesar de sus diferencias tenían un propósito común: que fuéramos nosotros con el voto libre quienes eligiéramos a nuestros gobernantes, que nuestros derechos estén garantizados frente a los abusos de poder”.

Córdova Vianello hizo un llamado a los ciudadanos para que salgan a votar masivamente en las elecciones de próximo 2 de junio, pues solo en sus manos está la defensa de la democracia. Dijo que se puede confiar en el INE y sentenció que si no se sale a las urnas ante el riesgo actual que corre nuestra democracia, eso convertiría a los mexicanos en “responsables de su propia destrucción”. E hizo un llamado a todos los aspirantes a un cargo: “Le decimos a los y las candidatas que la ley sí es la ley, los gobernantes son los primeros que deben someterse a ella”

“La democracia nació de las luchas de la ciudadanía, es una obra colectiva y su defensa también lo es, no es responsabilidad de unos. Estamos aquí para defender algo que es nuestro y que no vamos a permitir que nos arrebaten. Si los autoritarios no descansan, tampoco nosotros, aquí estamos hoy y aquí estaremos todas las veces que sea necesario. ¡Vivan las elecciones libres y autenticas! ¡Viva la Constitución! ¡Viva México incluyente y con libertades! ¡Viva México!”, culminó el expresidente del INE.

Las razones para marchar ‘por la democracia’

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se trataba de una marcha de los conservadores en favor de la corrupción y de la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez Ruiz, apoyada por el empresario Claudio X. González, los organizadores señalaron que se trataría de una movilización apartidista cuyo objetivo era defender la autonomía de las próximas elecciones.

Se trata de una convocatoria hecha por más de 200 organizaciones civiles no sólo en la Ciudad de México, sino en más de 100 ciudades de todo el país como Acapulco, Cancún, Cuernavaca, Guadalajara, Mérida, León, Pachuca, Monterrey, Puebla, Tijuana y Toluca, por mencionar algunas, donde los ciudadanos se concentraron en la llamada ‘marea rosa’ con blanco.

Los manifestantes aseguran que en los comicios del próximo 2 de junio habrá intervención del Estado para imponer a su candidata, además de que señalan que continúa la andanada en contra de instituciones que participan en el proceso como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los cuales sufrirían modificaciones de aprobarse las recientes reformas constitucionales propuestas por AMLO.

Otra de las consignas de los ciudadanos inconformes es la presunta financiación del crimen organizado en la campaña electoral de 2006 de Andrés Manuel López Obrador, la cual fue ventilada hace unas semanas en una serie de reportajes de ProPublica, InSight Crime y Deutsche Welle; aunque autoridades han señalado que la investigación se cerró hace 13 años y el presidente la rechazó tajantemente, los opositores de AMLO han recurrido a ésta para llamarlo ‘narco-presidente’.