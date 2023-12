Tras limar asperezas con Morena, Marcelo Ebrard reaparece con esta candidata

Marcelo Ebrard se reencontró con esta candidata de Morena tras roces con el partido. Foto: Facebook/Marcelo Ebrard

El pasado mes de septiembre del presente año, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) definió a su candidato a la presidencia para las elecciones del 2024 quedando la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo como la persona que representaría en la boleta electoral al partido fundado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Con ello, Marcelo Ebrard Casaubón, quien también buscada ser candidato a la presidencia denunció una serie de irregularidades que incluso lo llevaron a pedir que la contienda interna se anulara y repitiera. Si bien esto parecía ser un problema interno, al final el excanciller argumentó que se quedaría en el movimiento; no obstante, no se le había visto con alguien del partido hasta ahora.

Te puede interesar: Santiago Taboada se publicita por toda la CDMX; entrega folletos usando los tonos de Morena

A través de su cuenta en la red social X, antes conocida como Twitter, la coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, compartió una fotografía en donde se le ve al lado del extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), siendo esta la primera vez que se le ve al exaspirante a la presidencia convivir con alguien de la Cuarta Transformación luego de la polémica que basta hacer mención, lo llevó a anunciar la creación de su propio movimiento social.

Marcelo Ebrard dijo en el pasado que no se irá de Morena (Cuartoscuro)

Así fue el regreso de Marcelo Ebrard

De acuerdo con lo expuesto por la precandidata de Morena al Gobierno de la Ciudad de México, el retorno del excanciller a la vida política y en específico a Morena, fue con el fin de compartirle su experiencia al frente de la capital mexicana pues antes de estar al frente de la SRE, el político mexicano se desempeñó como jefe de Gobierno, cargo que la exalcaldesa busca conquistar; incluso, la antes mencionada remarcó que confirma en que tras este encuentro, las experiencias del excanciller permitan que se fortalezca la transformación.

“Me visitó @m_ebrard, me compartió su experiencia como jefe de Gobierno. Estoy segura que nos va a ayudar mucho en el fortalecimiento de la transformación”.

El excanciller reapareció en la vida política al lado de la aspirante a la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Crédito: X @ClaraBrugadaM

Al momento, se desconoce cuáles fueron los tópicos que ambos abordaron o si bien, estuvo en la charla el desempeño de Ebrard a favor de Morena de cara a las elecciones del 2024 pues como se dijo anteriormente, éste había adelantado que no dejaría a Morena y sumaría esfuerzos a favor de Claudia Sheinbaum Pardo quien quedó como la coordinadora nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Clara Brugada es la primera en reunirse con Ebrard

En el marco en el que la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México se registró como precandidata a la presidencia de la República por Morena, Marcelo Ebrard Casaubón dejó libres los espacios que tanto el partido como el equipo de la presidenciable le habían destinado a él y a su equipo, lo que fue motivo de especular sobre un nuevo distanciamiento entre los integrantes de la denominada 4T.

Te puede interesar: ¿Marcelo Ebrard tomará el lugar de Samuel García en las elecciones? Esto dice Ricardo Monreal

Momentos después, tanto el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo como los exaspirantes a la presidencia y quienes hoy forman parte del equipo de Sheinbaum Pardo, resaltaron que no había distanciamiento pero aclararon que no habían tenido la oportunidad de charlar con él.

Se sabe que Ebrard y Sheinbaum se reunieron en medio de la controversia por el proceso interno de Morena (Cuartoscuro)

Apenas el pasado martes 5 de diciembre, Ricardo Monreal, quien funge como coordinador de Organización y Enlace Territorial de la precampaña de Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionado sobre la posibilidad de que el excanciller se acerque a Movimiento Ciudadano para buscar la candidatura presidencial tras la declinación de Samuel García quien optó por quedarse como gobernador de Nuevo León, a lo que el exsenador respondió no sin también adelantar que no había tenido la oportunidad de hablar con Ebrard pero no por ello lo veía dentro de las filas del partido naranja.

Te puede interesar: Arranca la carrera por la Presidencia… en 2030; a 7 años de distancia, ya tenemos a los primeros contendientes

“No he hablado con Ebrard y yo creo que él ya tomó una decisión. La decisión de Macelo Ebrard fue quedarse en el movimiento y ayudarle a Claudia Sheinbaum. Yo lo considero un hombre consecuente, un hombre congruente”, dijo.

El exlegislador destacó que no ve a Marcelo Ebrard como candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano pues éste ya había advertido que se quedaba para apoyar a Claudia Sheinbaum Crédito: X @politicomx

Hasta el momento, se desconoce si a raíz de su reunión con Clara Brugada, Marcelo Ebrard aparecerá en eventos de Morena o si bien será un miembro activo de la campaña de la exalcaldesa de Iztapalapa, por lo que se espera que Morena o el mismo excanciller arrojen información puntual.