¡Como con Taylor Swift! Fans de RBD trabajan en estadios para ver gratis su concierto | VIDEO

La banda mexicana pop RBD durante su concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México el jueves 30 de noviembre de 2023. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Luego de bastantes años alejados de los escenarios, la emblemática banda de pop RBD volvió a las presentaciones en vivo con su gira mundial Soy Rebelde Tour, misma que ya ha recorrido Brasil, Colombia, Estados Unidos, Guadalajara y Monterrey. Actualmente, la banda integrada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez se encuentra en la Ciudad de México para celebrar la última parte del tour, mismo que culminará en el Estadio Azteca.

Desde que se anunció que la agrupación volvería a dar conciertos, los fans se volvieron locos y abarrotaron las filas virtuales para ver sus conciertos alrededor del mundo. El éxito de RBD, al menos en la capital del país, es tal, que lograron llenar seis fechas en el Foro Sol, uno de los recintos para espectáculos con más capacidad. Cabe mencionar, que Taylor Swift, la estrella número 1 del momento, dio cuatro conciertos en dicho lugar.

Por ello, no es raro que muchos fans se quedaran fuera de la experiencia, ya sea porque no lograron comprar un boleto en las ventas, o porque su economía no se los permitió. No obstante, y gracias a otros intérpretes como Taylor Swift, los fans han encontrado una forma de asistir a los shows de sus cantantes favoritos sin gastar ni un sólo peso.

Hace unos meses, en pleno auge del The Eras Tour, gira de conciertos de la intérprete de Cruel Summer que ha sido un fenómeno de ventas en todo el mundo (México incluido), se volvió viral más de un fan que, para ver el show completamente gratis, consiguió trabajo en los estadios donde la estrella se presentaba.

Así disfrutan los fans de RBD de los shows del ‘Soy Rebelde Tour’

Los seguidores de la banda siguieron el ejemplo de los fans de Taylor Swift Crédito: IG/divulgacionrbd

Fueron varios videos de swifties disfrutando del show como parte del staff de varios estadios del mundo. Tal parece que esta idea ha sido bien aprendida por los fans de RBD.

Una cuenta de Instagram llamada Divulgación RBD se dio a la tareas de buscar y recopilar todos los videos de fans que, para ver a su banda favorita en vivo, decidieron trabajar en las instalaciones de las arenas o estadios donde se llevaron a cabo. El resultado es un clip que demuestra el fanatismo que la banda todavía genera en los fans de todo el mundo.

Y es que, a pesar del paso del tiempo, ha quedado claro que RBD sigue siendo uno de los proyectos musicales más exitosos de todo el mundo, no sólo en México, sino en gran parte de Latinoamérica, donde la telenovela Rebelde, producida por Televisa, también fue un fenómeno mediático.

RBD ha logrado ya reunir a cientos de miles de fanáticos, quienes vestidos con camisas blancas y corbatas de color rojo (emulando al uniforme de la preparatoria de la telenovela) se han dado cita en el Foro Sol. La banda planea darle un cierre al tour mundial con un mega show en el Estadio Azteca, tal vez el recinto con más capacidad de toda la capital del país, donde ya han dado conciertos leyendas de la música como Shakira, Michael Jackson y Paul McCartney.

Las canciones que RBD cantará en el concierto final de Soy Rebelde Tour

Aunque estamos seguros que habrá más de una sorpresa para el show del Estadio Azteca, aquí te damos la lista de canciones que han sido interpretadas en otros conciertos del Soy Rebelde Tour:

1. Tras de mí

2. Un poco de tu amor

3. Cerquita de ti

4. Aún hay algo

5. Otro día que va

6. Así soy yo / Cuando el amor se acaba / Fuego

7. Inalcanzable (solo de Christopher Uckerman)

8. Tenerte y quererte / Me voy / Dame / Y no puedo olvidarte / Para olvidarte de mí

9. Enséñame

10. Qué hay detrás

11. Quisiera ser / I Wanna Be the Rain

12. Celestial

13. Bésame sin miedo

14. Ser o parecer

15. Futuro exnovio / Qué fue del amor (con Christopher Uckermann y Christian Chávez)

16. No pares (Solo de Dulce María)

17. Este corazón

18. Siempre he estado aquí

19. Era la música / Wanna Play / Cariño mío

20. Empezar desde cero (Solo de Maite Perroni)

21. Una canción / A tu lado / Quizá / Adiós

22. Solo quédate en silencio

23. Sálvame (solo de Anahí)

24. Nuestro amor

25. Rebelde