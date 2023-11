¿Cuánto ganaban los integrantes de RBD? Este podría haber sido el “mísero” salario de los cantantes por concierto

Esto era el dinero que percibían los integrantes de RBD antes de su regreso Foto: Cuartoscuro

RBD volvió a los escenarios luego de años de ausencia. Su presencia en el espectáculo nacional fue y sigue siendo bastante importante, sobre todo para la música pop. La agrupación liderada actualmente por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez están de regreso con una gira mundial que ya ha recorrido varias partes del mundo.

Tras abarrotar estadios en Colombia, Brasil, varias ciudades de Estados Unidos, Guadalajara y Monterrey, RBD se prepara para la última parte de su Soy Rebelde Tour, espectáculo que llega al Foro Sol de la Ciudad de México el viernes 30 de noviembre del 2023, para luego dar conciertos en dicho recinto los días 1, 2, 3, 16 y 17 de diciembre de 2023.

Los integrantes de la banda volvieron al proyecto para una gira del regreso luego de que seguramente se les ofreciera un cifra bastante importante, pues ya se auguraba un éxito sin igual para los conciertos de Soy Rebelde Tour. Tan sólo en el Foro Sol, uno de los recintos más grandes de la capital del país, tiene capacidad para más de 60 mil personas, y RBD ha abarrotado seis fechas, dos más que la cantante Taylor Swift.

No obstante, es altamente probable que el dinero que los cantantes perciben durante esta gira del regreso no sea nada parecido al que recibían en el pasado, pues hace un tiempo, uno de los integrantes originales reveló un dato muy esclarecedor.

Poncho Herrera reveló cuando se ganaba por concierto siendo parte de RBD

Poncho Herrera se ha abocado a su faceta actoral, su más reciente trabajo es la película Que viva México, de Luis Estrada Foto: Instagram

Poncho Herrera es el único miembro original de RBD que no volvió para la gira Soy Rebelde Tour, esto porque el joven se encuentra inmerso en su carrera como actor, pues ya ha participado en proyectos de Hollywood como la exitosa serie de El Exorcista.

Fue él quien reveló en su momento la cifra que ganaba por concierto durante una de las giras. Según el actor, al menos él no percibía ni siquiera 20 mil pesos por shows en gigantescos estadios.

“La televisora dueña de este proyecto no fue justa y no es un tema de dinero, vuelvo a decirlo, tiene que ver con un tema de trabajo, de que hicimos un Coliseo de Los Ángeles con 63 mil personas, por ejemplo, y a mí me pagaron 18 mil pesos por aquello”.

Cabe mencionar, que no todos los integrantes ganaban lo mismo, pero la cantidad era bastante similar, pues Anahí, que era la que ganaba más de los seis integrantes, también confesó que lo que recibía por show era muy poco dinero.

“Cuando empezó Rebelde y el grupo RBD había una distorsión de sueldos porque la que más ganaba era yo... no sé cuántos años de carrera ya tenía, entonces así nos pagaban en escalerita... yo podré tener muchos defectos, pero soy justa en la vida... un día... les dije vamos todos a hablar porque no es justo... nos debían pagar lo mismo a todos”, contó la cantante a López Dóriga.

Por otro lado, Dulce María, otra de las integrantes más importantes del grupo de música pop, también confesó que era bastante poco el salario que percibían por aquél entonces:

“Hubo una vez que nos juntamos, en una gira en Chile y ahí empezamos a hablar y nos dimos cuenta que todos ganábamos diferente. Entonces, fue algo super fuerte, porque ganábamos super poquito”, contó a Yordi Rosado.

Tal parece que lo que actualmente están ganado los miembros de RBD por show es una cantidad muy distinta a la que recibían hace tantos años, pues ahí donde pisan, son un éxito.