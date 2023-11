Qué padecimientos y enfermedades tiene Paquita la del Barrio

La querida cantante tiene 76 años (Foto: CUARTOSCURO)

La cantante Paquita la del Barrio tiene 76 años y ha presentado varias complicaciones de salud desde 2021; incluso el dolor en la ciática la hizo cancelar su concierto con la banda El Recodo en febrero de 2023 y también ha sido ingresada al hospital en algunas ocasiones.

Si bien la cantante de éxitos como Rata de dos patas se ha mostrado fuerte y con ánimos de seguir cantando en algunos espectáculos después de recuperarse, se sabe que tiene algunas molestias en el nervio ciático que comprometen su movilidad, por lo que en sus más recientes conciertos ha aparecido en silla de ruedas.

Es importante mencionar que a la cantante de éxitos como Ni tú ni yo y Tres veces te engañé le costó trabajo aceptar que tenía que usar silla de ruedas en sus conciertos. El primer show que ofreció de esta manera fue en mayo de 2022, acababa de sufrir una grave caída.

Sin embargo, la salud de Paquita la del Barrio decayó tanto, que ahora se presenta a todos sus conciertos usando silla de ruedas, una situación a la que “poco a poco le fue perdiendo el miedo”, de acuerdo con lo revelado por su manager.

Paquita la del Barrio ahora se presenta en silla de ruedas a sus shows, pues tiene ciertas dificultades de movimiento FOTO: Miguel Dimayuga/CUARTOSCURO.COM

Problemas respiratorios

En 2021, las afecciones de la querida cantante tenían relación con su sistema respiratorio, pues tuvo que ser ingresada a terapia intensiva durante ocho días, en ese entonces Francisca Viveros Barradas —su nombre completo— reveló a Venga la Alegría que sus pulmones habían dejado de oxigenar de forma idónea.

“Se me terminó el oxígeno de mis pulmones, acuérdense que estuve 8 días en terapia intensiva”, explicó a dicho programa matutino.

En su momento, la cantante mencionó que no puede caminar bien y le pidió una disculpa a sus fans por el evento cancelado (Foto: Instagram/@paquitaoficialb)

Esta falla en sus pulmones se produjo después de que Paquita la del Barrio regresó a los escenarios tras una pausa de dos años por la pandemia de coronavirus.

En 2019, la cantante había sufrido una trombosis pulmonar, en esa ocasión comentó haberse sentido muy mal y con dolores muy fuertes en el pecho, en ese año Paquita la del Barrio también requirió ser monitoreada en terapia intensiva.

Estas fallas en sus pulmones a lo largo de dos años fueron estabilizadas en su momento, pero le provocaron a la cantante que se fatigue fácilmente, teniendo consecuencias en otro problema de salud que presentó en 2023.

Dejó los palenques

Ya que la cantante no tiene la misma resistencia física que presentó durante toda su trayectoria, se vio obligada a dejar de presentarse en palenques y rodeos, la última vez que cantó en un recinto de este tipo fue en la Feria Internacional del Caballo de Texcoco 2023, el mismo escenario en el que debutó en 1984.

La legendaria intérprete no podrá continuar presentándose en palenques debido a sus problemas de salud

Durante esa noche tan especial, Paquita la del Barrio se conmovió hasta las lágrimas y aseguró que los aplausos de su público se los llevaría hasta la tumba. Este concierto ocurrió el 1 de abril en el Estado de México.

“Muchas gracias por haberme aguantado tanto tiempo, desde 1945 hasta el 2023, con sus aplausos que traigo aquí conmigo, esos se van conmigo hasta la tumba”, dijo.

Antes de que comenzara a tomar tratamiento médico específico, su manager reveló que la intérprete de música ranchera tenía varias afectaciones, pues comenzaba a desarrollar insomnio no tenía apetito para hacer sus comidas del día en cantidades suficientes. “Mal comía, no dormía sus horas, de pronto se dormía a las cuatro de la mañana”, reveló en marzo de 2023.

Paquita la del Barrio en su último palenque (TikTok: @pablochagra)

Todas estas afectaciones fueron provocadas por una úlcera, pero tras iniciar el tratamiento, Paquita la del Barrio respondió positivamente a la atención y tanto sus horas de descanso como su alimentación se reestablecieron. Durante un tiempo, la cantante tuvo que recibir suministro de oxígeno las 24 horas del día.

Otro concierto que se vio obligada a cancelar fue una presentación que estaba programada para el 11 de febrero de 2023 en la alcaldía Cuauhtémoc, pues llevaba cuatro días dormida por una serie de dificultades médicas.

Finalmente, el 9 de noviembre se reportó que Paquita la del Barrio había sido hospitalizada de emergencia, pero su equipo de comunicación dio a conocer que únicamente se trataba de un procedimiento ocular programado desde una semana antes.

Qué opina sobre los rumores de su muerte

Paquita la del Barrio ha desmentido con humor los rumores sobre su muerte (EFE/ Telemundo)

Todas las dificultades de salud que ha tenido la cantante han provocado muchos rumores sobre su supuesta muerte, una situación que podría afectar a sus miles de fans, quienes le tienen un cariño inmenso, incluso una de ellas cambió su fiesta de XV años por entradas para verla en su concierto.

Por su parte, Paquita la del Barrio ha tomado con humor todas las suposiciones sobre el final de su vida y ha anunciado en varias ocasiones que seguirá cantando en vivo hasta que su salud se lo permita.

“Habla Paquita la del Barrio, estoy vivita y coleando, para que no engañes a la gente que estoy muerta... todavía no me llega, a lo mejor dentro de poco, pero todavía no, mijo. Para que le digas al público que no es cierto, que te acabo de hablar. Se me olvidaba decirte algo, que eres un inútil, ¿me estas oyendo?”, le dijo a Gustavo Adolfo Infante con tono de broma.