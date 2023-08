Cajera del Oxxo cumple reto: renuncia para convertirse en modelo profesional

Subió muchos seguidores y recibió ofertas de trabajo como modelo profesional.- (Facebook Ashly Arisdelcy)

El 5 de agosto de 2023, será una fecha para la cual la modelo Jaquelyney Dgd jamás olvidará, luego de ser la protagonista del video de la influencer Ashly Arisdelcy, al modelar un vestido de Karely Ruiz y lucir fenomenal en él, logró convertir su sueño en realidad, ser modelo profesional las 24 horas del día.

La dinámica consistía en que la cajera del Oxxo se probará el vestido de Karely Ruiz a cambio de recibir 5 mil pesos en efectivo, la mujer, quien al parecer se encontraba en su hora de descanso, aceptó.

Al salir del probador, la bella cajera lucia espectacular, tan es así que hizo pensar seriamente que podría, incluso, desbancar a Karely Ruiz, por lo que se llevó los cinco mil pesos.

Acudían acosarla

La cajera llamada Jaquelyney Dgd lució un vestidito estilo Karely Ruiz, que le dio la influencer Ashly Arisdelcy Crédito: Facebook Ashly Arisdelcy

Sin embargo, en otro video publicado por la influencer, relató que acudió al local del Oxxo donde trabajaba Jaquelyney Dgd con el temor de enterar de que fui despedida por su culpa al protagonizar el video modelando el vestido de Karely Ruiz.

Sin embargo, al llegar al lugar donde conoció a la cajera, le reveló que no la corrieron, sino que renunció debido a que iban muchas personas a molestarla y acosarla.

La influencer le ofreció modelar el vestido a cambio de cinco mil pesos. (Facebook Ashly Arisdelcy)

“Yo estoy yendo del Oxxo. No me corrieron en ningún momento. Lo que pasa es que muchas personas dieron con el Oxxo, entonces muchas venían solo a verme y eso no les gustó nada a mis patrones. Me llamaron la atención más no me corrieron”, confesó.

“Hubo personas con buenos comentarios, pero también hubo otros intensos que solo vinieron a estar molestando y pues ya no me sentía a gusto. Era de que ya salía y me estaban esperando afuera y me decían: ‘Hay tomate una foto conmigo, vamos por un café, hermosa, estás mejor que Karely’”, detalló.

La cajera del Oxxo aceptó, y lució espectacular el vestido. (Facebook Ashly Arisdelcy)

Afortunadamente, no todo fue malo para ella, pues la ex cajera le mencionó a la influencer que gracias al video donde apreció, muchas agencias la contaron para darle trabajo, lo cual aceptó, ya que eso se dedica eso ella, pues el trabajo en el OXXO era temporal.

“Gracias a ti, he subido muchos seguidores, me están ofreciendo mucho trabajo. Hoy mismo renuncio, me voy de Oxxo porque ya es demasiado. Hubo agencias que me hablaron”, reveló.

La influencer acudió de nuevo al Oxxo donde trabajaba Jacquelyney y explicó que ella renunció. (Facebook Ashly Arisdelcy)

“Yo trabajaba en Oxxo frecuentemente a pesar de que me dedico al modelaje. Cuando tenía llamado pedía permiso y ya, pero en otras empresas no podía hacerlo. Recibí muchas críticas que fueron de mujeres. Que si tenía sugar daddy, que me paga todo. Mijas también se ahorra para que uno pueda traer lo que quiere”, finalizó.