Gustavo Adolfo Infante recibió amenazas por decir que la comida peruana es “asquerosa”

Gustavo Adolfo Infante ha recibido amenazas por hablar de la comida peruana, pero no se retractará (Getty Images)

Hace unos días Gustavo Adolfo Infante defendió a Yahritza y su esencia revelando que a él tampoco le gustaba la comida de ciertos países, pero los respetaba y le gustaba su cultura, como es con Perú.

El periodista reveló que no le gusta la comida de Perú porque no le ha gustado lo que ha probado, como el ceviche, incluso dijo que el hecho de que coman cuyos le parece “horrible”.

Debido a estas declaraciones, según reveló, ahora recibe amenazas por parte de peruanos molestos. A pesar de que Gustavo Adolfo no se mostró preocupado, dijo que la situación ya escaló hasta su familia, a quienes también les llegan mensajes de odio.

En su canal de YouTube, el periodista dijo que sí ha visto el odio que le ha llovido por sus comentarios, pero defenderá su opinión (Captura de pantalla/YouTube Gustavo Adolfo Infante)

“Amenazando ya a mis hijos, a mi familia, a mi integridad, que no vaya para allá... ya insultando a México de una manera... ya metiéndose con la onda culinaria de México”, dijo Infante a Ernesto Buitron.

Aunque los mensajes que recibe lo advierten de posible peligro, Gustavo Adolfo no les da importancia porque, según dijo, es tomarlo personal cuando no lo es.

“Eso no es ni personal ni nada. Simplemente ayer no me gusta el ceviche negro ni el cuyo, antier tampoco, el año pasado que fui tampoco y nunca me va a gustar, lo siento, es espantoso para mi gusto”, dijo el comunicador.

Gustavo Adolfo Infante defendió a Yahritza y su esencia hablando sobre Perú

El conductor de Sale el Sol dio un polémico comentario (Imagen TV)

Fue durante la emisión del 22 de agosto de Sale el Sol que el presentador aseguró que el odio que están recibiendo Yahritza y su esencia por decir que no les gusta la comida mexicana es “una jalada”.

Para argumentar su opinión, se puso a él mismo de ejemplo y dijo que a él no le gustaba la comida de Cusco y no por eso significaba que tuviera un problema con Perú.

“Yo voy a dar una declaración ahorita y no creo que se vaya a romper la relación con Perú. La comida de Cusco me parece asquerosa, con eso de que comen cuyo o ceviche negro, no por eso tengo un problema con Perú”, dijo durante el matutino.

Gustavo Adolfo también dijo que le gusta Cusco por la cultura y sus atracciones turísticas, pero enfatizó que la comida no (Captura de pantalla/Imagen Televisión)

Sus palabras no se quedaron en sólo ese programa, pues a las pocas horas comenzaron a hacer circular en redes sociales el video del momento en que habló de la gastronomía peruana.

Fue tal el impacto que tuvieron sus palabras que inclusive salió en varios programas de farándula de Perú. La mayoría de las personas que se quejaron, lo hicieron ya que Gustavo Adolfo llamó “asquerosa” la comida, en vez de simplemente decir que no le gusta.

Aunado a esto, en redes comenzaron a pedir que no regresara a Perú después de hablar de esa forma de uno de sus platillos más importantes, que es cuyo.

(Captura de pantalla/YouTube)

“Persona non grata en Perú”, “La ignorancia es atrevida”, “Esté señor se hace llamar comunicador y no sabe expresarse”, “ya con esos comentarios ni que venga a Perú ese sujeto”, escribieron internautas en los comentarios del video.

En respuesta al odio, el titular de De Primera Mano pidió a la prensa peruana que no perdieran el tiempo con el tema, pues no se retractaría porque al menos esos dos platillo nunca le gustaron y no cambiará su opinión el hecho de que lo estén criticando.

“No pierdan su tiempo en una tontería (...) yo creo que se ha hecho demasiado escándalo por esto, a mí no me gusta que coman cuyo, me parece asqueroso que coman cuyo, eso es todo”, dijo el periodista a América hoy.