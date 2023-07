Mexicano contó su experiencia con cadáveres al escalar el Monte Everest

Mexicano y su experiencia en el Monte Everest (Archivo) (Foto: Folleto / Proyecto posible / AFP)

Una familia de cinco personas falleció en un accidente aéreo en el país de Nepal mientras estaban a bordo de un helicóptero con la finalidad de acercarse al Monte Everest. El caso conmocionó a México pues se trataban de ciudadanos provenientes de la Ciudad de Nuevo León.

Te puede interesar: Tragedia en el Everest: ellos son los mexicanos que murieron en el accidente aéreo | FOTOS

En el accidente también murió una persona de origen nepalí, quien piloteaba el vehículo. Y es que el Monte Everest no solamente es la montaña más grande de todo el mundo, cuyos picos causan admiración en todo el planeta, sino también uno de los lugares más peligrosos para explorar.

En los testimonios de personas que escalaron la montaña siempre se detalla la presencia de personas muertas entre la nieve. Estos cadáveres funcionan, de cierta forma, como puntos de ubicación. Es sabido que, a veces, es tan complicado y humanamente imposible rescatar a gente que fallece en dicho lugar, por lo que sus cuerpos se quedan ahí para siempre.

Te puede interesar: Embajador de México da detalles de la familia mexicana que murió en el Everest: “Eran de Nuevo León”

Juan Diego Martínez Álvarez, el mexicano más joven en escalar el monte, contó alguna vez lo increíble que fue su experiencia. Es una persona originaria de Jaliscodetalló en su momento que dicha misión le exigió demasiado, y que tuvo que preparase físicamente para lograrlo.

Su paso por el Monte Everest no estuvo exento de situaciones traumáticas, pues relató que se encontró cara a cara con uno de estos cadáveres que se mantienen a la vista de quienes se avientan a llegar a la cima de la montaña más alta del mundo.

El muchacho relató lo traumática que fue su misión Crédito: TikTok/@masiosarepodcast1

Juan Diego se encontró cara a cara con un cadáver

En una entrevista con el canal de YouTube Masiosare Podcast, Juan Diego Martínez detalló cómo fue escalar la montaña más grande del mundo. En un momento de la charla, el joven contó que vio un cadáver cuando llegó a 8800 metros, justo al llegar al Paso Hillary, que es una cara de la roca casi completamente vertical.

Te puede interesar: Identificaron a familia que murió en desplome de helicóptero cerca del Everest | Últimas noticias EN VIVO

“Pasas por el lado de la montaña caminando, y hay muchas piedras. Antes de llegar al Hillary, está como ‘de lado’, y con los crampones, que son los picos de las botas, si te paras en una piedra, pues te resbalas”, explicó Juan Diego, “Hay muchas cuerdas fijas en ese punto, pero son viejas, se pueden romper. Entonces tienes que ser muy inteligente con donde estás pisando. Y ahí hay un espacio grande donde puedes pisar, justamente ahí hay un cadáver, un cuerpo muerto”.

Sin embargo, a pesar de que hay un espacio considerable por donde se puede pasar, el deportista explicó que, si alguien va subiendo y otra persona va bajando, entonces sí habría una situación, y uno de los dos tendría que interactuar con el muerto.

El joven contó que vio un cadáver cuando llegó a 8800 metros (Archivo)

“Si una persona va subiendo, y una va descendiendo, alguno de los dos tiene que subirse al cuerpo. A mi me tocó ver como una persona se paró en la cabeza (del cadáver) y la hacía así (movimientos con la mano) para ver si no se resbalaba. Se me hizo horrible”, relató.

El joven también contó que, luego de bajar del Monte Everest, soñó dos semanas enteras con cuerpos, pues la experiencia había sido bastante traumática. “Hay 150 cuerpos entre el campamento 4 y la cumbre, la gran mayoría están tapados de nieve pero sí los ves mucho ahí”.

En otra entrevista que el joven brindó, contó que cuando se encontró con el cadáver fue cuando se dio cuenta que, en realidad, su vida corría peligro.

“Se meten en tu cabeza varios sentimientos, primero sientes feo por la persona, esa persona se despertó, se puso sus botas y preparo su equipo para cumplir su sueño y se quedó en el camino”, dijo.