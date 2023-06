Mayeli Alonso presume lujosa camioneta que le regaló su novio, el boxeador Andy Ruiz Jr

El boxeador ya se ha dejado ver al lado de la ex de Lupillo Rivera. (Tiktok)

Pese a que aún no se divorcia de su actual esposa Julie Lemus García, al boxeador mexicano Andy Ruiz Jr. al parecer no le importa lo que opinen los medios y la gente tras regalarle una lujosa camioneta a Mayeli Alonso, con quien mantiene una relación sentimental.

Te puede interesar: Diputada del PAN interpuso 56 denuncias por desvío de recursos contra Ana Guevara

La expareja de Lupillo Rivera a través de las redes sociales publicó un video en donde se puede apreciar la lujosa camioneta que le dio el excampeón mundial de peso completo de boxeo profesional.

Se trata de una camioneta Mercedes-Benz en color blanco, modelo AMG G 63 y su valor oscila en los 4 millones de pesos (más de 230 mil dólares).

Te puede interesar: ¿Quién es Benjamín Galdames? El juvenil mexicano que brilló con la Sub-23 y despertó el interés de clubes de la Liga MX

“Tengo el mejor novio del mundo, enserio no sé ni que decir aparte de agradecerte estar en mi vida. I love you Pa muaaahhhh thank you créeme que valoro mucho cada cosa que haces por mí siempre thankU”, escribió en un video publicado en Tiktok, en donde se ven fotos de la lujosa camioneta acompañada por la canción de Sessions Vol. 55 de Peso Pluma con Bizzarap.

Tachan a Mayeli de interesada

Esta fue la lujosa camioneta que le compró el boxeador a la Meyeli.

Los comentarios de los haters de la tiktoker no se hicieron esperar, por lo que fue tachada de ser una mujer interesada.

Te puede interesar: México logró el oro por equipos e individual femenil en Tiro Deportivo en los Juegos Centroamericanos 2023

“A ver si no te la quitan después; Pero a nombre de quién está?Al rato se lo quitan también. Como el Edgar; ojalá al rato, no se lo quiten como el otro carro; Es prestado, no puede estar a tu nombre, por eso lo hizo, es de él”, fueron algunos de las publicaciones de los usuarios.

Cabe recordar que el pasado mes de marzo, el pugilista mexicano y la exesposa de Lupillo Rivera fueron cuestionados en redes sociales al presumir su viaje juntos en San Miguel de Allende, Guanajuato por Instagram.

Y es que internautas notaron que ambas celebridades compartieron imágenes en el mismo lugar, lo cual de inmediato se desató el rumor de que sostenían una relación amorosa.

Aunque se han mantenido discretos, Mayeli ha compartido algunas publicaciones que confirman su nueva relación y que todo parece ir muy bien con el boxeador, de 33 años.

Lupillo Rivera manda mensaje de advertencia a Andy Ruiz

(Fotos Instagram: @mayelialonsooficial // @gorgizz)

Tras confirmar que volvió a la soltería porque su relación con Giselle Soto terminó, Lupillo Rivera le mandó una advertencia a Andy Ruiz.

En entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, El Toro del Corrido desmintió que se haya casado con Giselle, ya que aún no es un hombre totalmente libre por culpa de su exmujer.

“Mayeli todavía no me firma el divorcio, así de fácil. No lo quería decir porque se ha manejado mucha nota por muchos lados, no me gusta hablar mal de mis ex, pero la verdad es porque no me ha firmado el divorcio”, declaró Lupillo.

Sin querer, pero harto de guardarse las cosas para evitar más polémicas, Lupillo Rivera le mandó un sutil mensaje a Andy Ruiz, quien el pasado mes de marzo levantó una ola de especulaciones junto a Mayeli Alonso.

Sin embargo, Mayeli Alonso no se quedó callada ante las declaraciones de Lupillo y escribió “No es verdad (risas) se pasa”, al pie de la entrevista que publicó en Instagram la producción de El Gordo y la Flaca.