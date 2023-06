Wendy Guevara relató cuando casi fue asesinada con un machete

Wendy Guevara reveló que casi fue asesinada con un machete

Wendy Guevara, popular por formar parte de “Las Perdidas”, es una de las participantes favoritas para ganar La casa de los famosos. En una charla con sus compañeros de reality, la influencer relató una escalofriante vivencia que experimentó durante su juventud, años antes de la fama y el éxito.

Compañeros como Sergio Mayer, Poncho de Nigris y Raquel Bigorra escucharon atentos la historia de Wendy, quien contó que hace años viajaba a bordo de un automóvil en compañía de un hombre. En un momento del viaje, el sujeto abrió la puerta y la obligó a salir corriendo, para después perseguirla armado.

“Me dijo ‘corre’, me aventó, se frenó así al tope, que abre la puerta y que me avienta. Yo me caigo, me raspé toda. Me paré. Fue un trauma para mí”, contó la creadora de contenido. También, detalló lo que sintió en su huida, diciendo: “Me fui y luego él se bajó y corrió con el machete detrás de mí y yo corre y corre y llegue hasta el Boulevard Las Torres y había unos tacos oaxaqueños”.

Afortunadamente, esa noche Wendy no llevaba tacones, sino unos zapatos de tela que le permitieron ser más veloz en la huida. “Yo traía unos zapatitos de tela porque era domingo y yo los domingos me iba cruda al antro. Entonces yo me iba sola y Paola (su amiga) siempre me decía ‘no vayas los domingos, ya fuimos viernes y sábado’, y ahí voy de perr* el domingo”.

Al llegar al negocio de los tacos, Wendy vio la oportunidad de esconderse. Avisó al gerente de la taquería que venían siguiéndola con intenciones de hacerle daño, y él le permitió esconderse en su camioneta, misma que estaba lavando, pues el establecimiento ya estaba cerrado. “Eran las tres y media o cuatro (de la madrugada), porque aquí en León los antros los cierran a las tres”, especificó la influencer.

No obstante, lo que parecía una ayuda de corazón resultó no serlo del todo pues el hombre aprovechó de su miedo y fragilidad para hacerle tocamientos sin su consentimiento.

“Y fíjate lo que me hizo el hijo de perr* del gerente le digo ‘ay señor ayúdame que me quieren golpear’, y me dijo ‘súbete a la camioneta”, era una camioneta bien vieja y me subí atrás, me acosté en la alfombra de atrás, era una Nissan pero con camper, y yo rezándole a todos lo santos, y yo ‘Dios mío que no lleguen’ y me decía ‘no salgas hay un coche así y así', ‘sí es ese’, ‘no no salga, mija’”.

Wendy estaba acostada boca abajo, muerta de miedo, mientras el hombre se aprovechaba de ella. “Todos lavando la taquería y el señor metiéndome los dedos. Tenía las uñas bien largas y me dolía”, relató la influencer, “¿Sabes por que no le decía nada? Dije me va sacar. El señor me dijo ‘ahorita te llevo a la casa’. Yo estaba con el miedo, ‘me van a matar’”.

Del mismo modo, la creadora de contenido ha contado otras anécdotas de su pasado, resaltando aquella donde un hombre al que le compró una motocicleta le baleó la puerta de su recámara, sus historias cuando trabajaba en la prostitución y las carencias a las que se enfrentó antes de saltar a la fama con su famoso video de “Las Perdidas”

Wendy Guevara es una de las famosas más queridas por el público dentro del reality y se perfila a, al menos, llegar a la final de La casa de los famosos. Junto a sus amigas, ha cosechado éxito y popularidad en las redes sociales, además de un buen grupo de seguidores incondicionales.