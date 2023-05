“A ustedes los llaman por sus seguidores, no por su talento”, así contestó Carlos Segundo a Pipe Punk

El actor de doblaje respondió a las críticas del youtuber

Recientemente el actor de doblaje Carlos Segundo entró en polémica con el youtuber Pipe Punk, ya que comentaron la situación actual en la que múltiples influencers prestan su voz en algunas películas que se estrenarán próximamente en cines.

En medio de una transmisión en vivo, en la que se llevó a cabo un debate referente al doblaje de películas en México, Carlos Segundo respondió de forma directa a las críticas del influencer en la que mencionó que en alguna ocasión el actor de doblaje rechazó un proyecto debido al poco sueldo que le ofrecían:

“A boca de jarro. A ustedes los llaman por sus seguidores, no por su talento. Les llaman por la publicidad gratuita que ustedes hacen (...) es un movimiento mercadológico”

De esa forma contestó el actor de doblaje que por años le ha prestado su voz a personajes como Piccolo, Kammi-sama, ALF, Woody, Profesor Severus Snape y muchos otros, adicionalmente lanzó un consejo dirigido a todos aquellos creadores de contenido que estén interesados en ser llamados a producir doblaje:

“Sugeriría que entre las cosas que se hagan, a lo mejor no toda una carrera de actuación porque no es a lo que se dedican, pero a lo mejor tomar unos talleres de actuación y luego de doblaje, para que si algún día los llegan a llamar, estén preparados”, detalló.

Quién se sumó al debate por medio de otra plataforma, fue Lalo Garza quien respondió lo siguiente: “Los influencers no se están metiendo en ningún lado, son los clientes los que los están metiendo”.

Asimismo, explicó que la razón por la cual los llaman es porque tienen estrategias de marketing “para los cuales los influencer, los creadores de contenido, los youtuber y demás les resultan de utilidad”, además, destacó que ellos doblan una o dos películas al año, mientras que los actores de doblaje realizan “cientos”:

“Personalmente no me molesta, conozco a la gran mayoría de la gente que llama para hacer contenido en doblaje de películas y se que todos respetan mucho el doblaje”.

También indicó que nadie tenía la culpa de ese tipo de situaciones, además de que tenían un solo fin, es decir, marketing, finalizó su critica con la frase “el sol sale para todos”. De tal forma que fans de Carlos Segundo como de Lalo Garza, por medio de redes sociales, les dieron la razón.

Algunas de las respuestas que se pudieron recuperar por parte de los seguidores de Carlos fueron los siguientes: “Que buena respuesta maestro! Muy bien!”, “es cierto, pero es mas difícil tener seguidores que tener talento”, “Don Carlos mencionó que también el hecho que sean star talent no significa que no se puedan preparar” y “le están quitando oportunidad a esas nuevas generaciones de doblaje en grandes producciones”.

Mientras que algunos de los comentarios en pro de Lalo Garza fueron: “Literalmente Carlos Segundo dijo lo mismo, que era un movimiento mercadológico y que la culpa era mas de los clientes que de los influencers”, “es que por algo son Star talent, no es insulto no dijo nada malo y no es mentira se contratan por su alcance”, y “al final del día la culpa tampoco es de los “influencers” si no de la gente que hace “famosos” a personas sin talento”.

En ambos casos, los internautas concluyeron que tenían razón los actores de doblaje, ya que los creadores de contenido eran invitados a prestar su voz en películas por el hecho de que cuenten con miles de seguidores; sin embargo, no es una actividad que realicen múltiples veces al año como las personas que estudiaron y se dedican a ese oficio.