Esta sería la última canción que grabó Carlos Parra para “el amor de su vida”

El cantante grabó una última canción que dedicó a su novia Lilian Griego

La muerte de Carlos Parra, vocalista del grupo Los Parras, a los 26 años de edad conmocionó al mundo del espectáculo en México y puso bajo los reflectores a la agrupación, que hoy 9 de mayo compartió la última canción que grabó el cantante y que dedicó a su novia Lillian Griego, a quien consideraba como “el amor de su vida”.

Fue a través del Instagram de Los Parras que dieron a conocer este tema inédito que Carlos Parra no vio publicado, y por lo tanto no pudo interpretar en ninguna de sus presentaciones. Los integrantes de la agrupación dedicaron unas emotivas palabras para despedir al músico y lo acompañaron con un video.

“Con mucho cariño les compartimos este video de la canción que nuestro Carlos estaba ansioso por sacar para el amor de su vida @lilliangriego... descansa en paz hermanito hermoso y desde el cielo canta esta canción que te vamos a seguir escuchando siempre... te amamos con todo nuestro corazón”, fue el mensaje que dedicó la banda a su integrante que murió a consecuencia de un accidente vial.

La pareja subió constantemente fotos donde se les veía juntos. (@lilliangriego)

“Siempre supe que eras tú al cruzar nuestras miradas... supe que eras mi destino, no sé ni cómo me acerque, fue un imán... que aquí llegué y me sentí correspondido... y es que eres tú la mujer que yo soñaba... y poderla presumir, sí, sí eres tú, la mitad que me faltaba... no pienso dejarte ir, acompáñame en mi viaje que yo contigo soy feliz...” son palabras que forman parte de la canción.

En el material audiovisual se puede ver cómo el cantante está dentro del estudio grabando la letra de este tema; sin embargo, afuera se encuentra Lillian Griego, pareja del vocalista, quien se mostró muy emocionada en el momento en que escucha por primera vez la pista que le dedicó su novio quien lamentablemente falleció el pasado domingo.

Los comentarios de lo seguidores de Carlos Parra y de la pareja en general externaron su tristeza y dedicaron palabras en la memoria del joven músico. Los usuarios se expresaron de la siguiente manera:

“En la otra vida seguro ellos estarán juntos”, “que bonita interpretación, sin duda este tema tiene su propia historia, sigo sin creer que él ya no esté”, “en la vida que viene se les hará realidad, ya verán”, “les quedaron muchas cosas pendientes, un abrazo sincero y que descanse en paz”, dijeron los usuarios.

La influencer compartía momentos que vivía junto a su pareja Carlos Parra. (Instagram: @lilliangriego)

Hasta el momento de esta publicación la youtuber Lillian Griego no emitió pronunciamiento alguno sobre la muerte de su pareja ni sobre el tema que le dedicó Carlos Parra. Algunos usuarios de redes sociales pidieron entenderla porque debe ser “muy difícil” lo que está viviendo tras el fallecimiento de su novio.

Quien se mostró devastado por la muerte de Carlos fue su hermano gemelo César, también es integrante de la banda. En una publicación en redes sociales aseguró que lo va a extrañar mucho y que por el momento no sabrá qué va a ser de su vida sin él.

El funeral de Carlos Parra será público

La banda Los Parras informó que el funeral de su vocalista será abierto al público. (@losparras_oficial)

El grupo de regional mexicano Los Parras publicó una fotografía donde dieron a conocer que el funeral de Carlos Parra se llevaría a cabo el próximo miércoles 10 de mayo en el Legends Events Center de Phoenix, Arizona. Las puertas se abrirán a partir de las 16:00 horas, tiempo local y se podrá permanecer en el recinto hasta las 01:00 de la madrugada del jueves 11 de mayo.

Para este mismo día se tiene previsto el sepelio y una misa en el Holy Cross Cemetery en la localidad de Avondale. Asimismo la agrupación enfatizó en que el funeral de Carlos Parra será abierto al público para que sus seguidores den el último adiós al joven cantante.