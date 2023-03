AMLO lanzó amenaza a republicanos en EEUU tras propuesta intervencionista: “A México se le respeta”

AMLO lanzó amenaza contra el Partido Republicano de EEUU

“Y si no cambia su actitud y piensas que van a utilizar a México para sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido por intervencionista, inhumanos , hipócrita y corrupto. Lo que dijo este senador no lo admitimos, a México se le respeta”.