AMLO lanzó ultimátum a congresistas Republicanos de EEUU: “No recibimos órdenes de nadie”

López Obrador volvió a condenar las propuestas de intervenir al Ejército de EEUU en la lucha contra el narco en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció contra la iniciativa de los congresistas Lindsey Graham y John Neely Kennedy que insiste en la intervención del Ejército de Estados Unidos (EEUU) en México para el combate al tráfico de fentanilo.

Te puede interesar: AMLO rechazó propuesta para combatir al narco con ejército de EEUU: “Pretensiones de intervencionismo”

En su conferencia matutina, el Jefe del Ejecutivo reprobó proyecto anunciado el 8 de marzo, en medio del apogeo que cobró el propuesto por el político Dan Crenshaw y Michael Walts el pasado enero. Ambas propuestas de ley tachadas por AMLO como “un intento de intervencionismo”.

Fue ante la más reciente iniciativa que Andrés Manuel refrendó su rechazo y lanzó un ultimátum hacia cualquier congresista o político de la nación vecina con el objetivo de incitarlos a “cambiar su actitud” respecto al combate a la venta y distribución de narcóticos en territorio estadunidense.

Te puede interesar: AMLO lanzó amenaza a republicanos en EEUU tras propuesta intervencionista: “A México se le respeta”

“De una vez fijamos postura. Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, mucho menos el ingreso de Fuerzas Armadas”, condenó el tabasqueño desde Palacio Nacional e informó que su Gobierno emprendería una campaña de información hacia las y los paisanos las acciones que México ha emprendido contra el narcotráfico.

“Informarles lo que estamos haciendo en México y cómo esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México; una falta de respeto a nuestra independencia y soberanía”.

Lindsey Graham aseguró que su propuesta no busca invadir a México. (REUTERS/Sarah Silbiger)

No obstante, y con ese mismo sentido, López Obrador amenazó a políticos estadounidenses al indicar que con dicha campaña informativa también se buscaría quitar votos al partido republicano que incite las prácticas, señaladas como intervencionistas, con fines electorales y propagandísticos.

Te puede interesar: “Espada de Damocles”: Ricardo Monreal insistió en rechazar intervención de EEUU para el combate al narco

A ello, el tabasqueño atajó su advertencia, señalando a dicho grupo político como “intervencioncita, inhumano, hipócrita y corruptos”: “Lo que dijo ayer este senador no lo admitimos. A México se le respeta, no somos un protectorado de EEUU, ni una colonia. (...) Nosotros no recibimos órdenes de nadie”.

“Si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros y politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto”.

“Ellos lo están haciendo con propósitos propagandísticos. Ya agarraron lo del fentanilo que ‘es responsabilidad de México’. Aquí no producimos fentanilo y no tenemos consumo. Y lamentamos mucho lo que está pasando en EEUU“, aseveró y cuestionó el desempeño del gobierno norteamericano contra la droga que en tan sólo un año cobró la vida de más de 100 mil personas.

AMLO amenazó a congresistas de EEUU con llamar a no votar por su partido. (REUTERS/Carlos Barria y Reuters)

Cárteles mexicano como terroristas: el nuevo proyecto de ley de EEUU

Senadores de la nación vecina anunciaron que presentarán un proyecto de ley que promueve declarar a cárteles del narcotráfico en México como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).

Según lo dicho por Graham y Neely Kennedy, el objetivo de la propuesta es poder activar más mecanismos contra los grupos criminales mexicanos, tales como autorizar que sean enfrentados por el Ejército de EEUU extraterritorialmente.

En conferencia de prensa, señalaron que el punto de inflexión que los llevó a acelerar esta acción ha sido el auge del fentanilo, que en 2021 le quitó la vida a más de 71 mil estadounidenses, de acuerdo con la agencia antidrogas. En ese sentido, Graham tachó al Gobierno de López Obrador como “un estado narcoterrorista”, pues, afirmó, permite que actúen con impunidad.