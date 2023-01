FGJCDMX se deslindó de acusaciones de Elena Chávez, autora de El Rey del Cash

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) se deslindó de los señalamientos referidos por Elena Chávez, autora del libro “El Rey del Cash”, esto porque la escritora sostuvo que se emprendió una campaña en su contra que llegó a los tribunales capitalinos en perjuicio de ella.

A través de redes sociales, este lunes 16 de enero, la Fiscalía a cargo de Ernestina Godoy expuso cuatro puntos contra lo anunciado por la también egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, pues el juicio al que hizo referencia no entra en la competencia de la FGJCDMX.

Puntualmente, la FGJCDMX señaló que “Las demandas de carácter civil no son competencia de esta institución”. explicó que los ministerios públicos solamente tienen “jurisdicción en denuncias penales, no en demandas civiles”. Por lo que recalcó que “es falso que esta institución o su titular haya incidido en dicho asunto”, por lo que sentenció que no respetan la mentira ni el engaño.

“Respetamos la libre manifestación, no así la mentira ni el engaño, por lo que hacemos un respetuoso llamado a dicha persona a no conducirse con falsedad. Construimos credibilidad por medio de la verdad”

Y es que Elena Chávez, quien además llegó a colaborar en los periódicos de circulación nacional Excélsior, Unomásuno y Ovaciones, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México; y Ernestina Godoy, fiscal capitalina, están relacionados en un proceso en su contra.

De acuerdo con la ex periodista, se le acusa de haber sido la causante de perjudicar a unos (perros) golden retriever, por lo que denunció que “la Fiscalía de la Ciudad de México se prestó en venganza por mi libro para hacer esto, pero utilizó a un explotador de animales para crear el expediente”.

“Es de esta manera como el Rey del Cash (AMLO), Claudia Sheinbaum y Ernestina Godoy empiezan a vengarse por mi libro. Cualquier cosa que me suceda los hago responsables directos ellos y a cualquiera de los otros personajes que aparecen en el libro El Rey del Cash”

1.Las demandas de carácter civil no son competencia de esta institución.



2.Nuestros ministerios públicos solamente tienen jurisdicción en denuncias penales, no en demandas civiles. — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) January 17, 2023

Cabe destacar que un día antes de esto, Chávez González acusó a AMLO de ser vengativo, esto por el contenido del libro de El Rey del Cash, ya que en éste contó que el presidente López Obrador es presunto responsable de diferentes actos inmorales que tenían como único objetivo su fortalecimiento político.

De acuerdo con ella, el texto habría despertado molestias entre simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación (4T) debido a que, en él, la autora narra su testimonio sobre los 18 años que vivió cerca del actual presidente de México, siendo ella pareja de su entonces jefe de prensa César Yáñez.

En el texto, Elena Chávez describe supuestos detalles de cómo los operadores del mandatario obtuvieron (durante mucho tiempo) miles de millones de pesos para financiar y apoyar el movimiento del fundador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Durante una conferencia de prensa, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Editorial Penguin Randomhouse, tanto Elena Chávez como la periodista Anabel Hernández aseguraron haber pasado por diversas adversidades después de haber publicado el material. En dicha rueda de prensa acusó censura con la cancelación de la presentación de su libro en tres ocasiones diferentes.

