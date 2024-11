Rhoen, el perro atleta que venció una enfermedad pulmonar y regresó triunfante a las competencias

Rhoen el perro atleta que venció una enfermedad pulmonar. ( Universidad de Missouri)

Rhoen es descrito por su dueña Liz Randall como “perro, osito de peluche más dulce, cariñoso y divertido”, sin embargo, también es conocido por ser un cánido fuerte y audaz pues al subir a la pista de carreras su actitud cambia volviéndose en uno de los mejores competidores del Sur de California.

El mayor reto de Rhoen se encontró fuera de la pista, pues su vida se vio afectada en noviembre del 2020 cuando comenzó a presentar dificultades respiratorias.

Liz llevó a su mascota con la doctora, investigadora y coordinadora de la Clínica BREATHE, ubicada en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Missouri, Carol Reinero, especializada en identificar enfermedades respiratorias en animales.

La ruta a la recuperación

Los animales cuando están enfermes suelen demostrarlo inmediatamente en si estafo de ánimo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de que la Clínica BREATHE se encuentra ubicada en la Facultad de Medicina Veterinaria de Missouri (Mizzou), razón por la que Liz y Rhoen tuvieron que viajar mil 700 millas, cuenta con un equipo avanzado que permite realizar diagnósticos detallados.

“Contamos con capacidades de imágenes de última generación, un equipo de especialistas y colaboradores externos expertos que nos permiten evaluar a pacientes con enfermedades respiratorias a un alto nivel, incluso cuando las enfermedades aún no están descritas o caracterizadas por completo como en el caso de Rhoen”, afirmó Reinero en un comunicado de la Universidad de Missouri.

Por su parte, Liz asegura que quedó impresionada por los cuidados que recibió Rhoen.

“Los médicos y el personal fueron muy atentos, se comunicaron conmigo con claridad en cada paso del proceso y nunca sentí que me estuvieran apurando. Los veterinarios de Mizzou fueron muy pacientes, empáticos y atentos. Tengo mucho respeto por ellos y por la forma en que dirigen su consultorio” comentó en el comunicado de la universidad.

Si bien no se menciona qué padecimiento presentó Rhoen, se sabe que se le tuvo que intervenir quirúrgicamente lo que obligó al can a permanecer algunos meses en recuperación. Carol Reinero señala que “Cuando los perros tienen una enfermedad pulmonar lo suficientemente grave como para afectar su respiración, no se espera que vuelvan al estado de un atleta de élite”.

Sin embargo, pasados estos meses de descanso, Rhoen logró competir en eventos de agilidad ganando en 2022 el evento Internacional de UKI Agility. ¿Cómo lo hizo? Reinero menciona que “fue la combinación de la tenacidad de Rhoen y el apoyo y el entrenamiento inquebrantables de Liz lo que le permitió superar todas las expectativas”.

De vuelta a la sala de urgencias

Rhoen sufrió, pero finalmente regresó a las competencias. (Universidad de Missouri)

Si bien la carrera de Rhoen iba en ascenso, en el año 2022 tuvo otra complicación respiratoria que lo llevó a recibir atención médica por parte de Carol Reinero.

Reinero había elaborado una estrategia de seguimiento, por lo que después de realizar un segundo diagnóstico se le tuvo que realizar otra cirugía en la que se extirpó tejido enfermo, mismo que pudo haber provocado una complicación potencialmente mortal.

“Desde entonces, se ha recuperado de forma notable”, afirmó Randall para la universidad “la relación que entablé con los veterinarios de Mizzou ayudó a que Rhoen siguiera recibiendo una atención excelente en su hogar en el sur de California”.

El regreso a la pista

Competencia de agilidad de Rhoen Crédito: YouTube/Resilient Agility - Liz Randall

Aunque Rhoen ha mejorado de salud notablemente, Liz ha entablado un vínculo con el equipo que atendió al perro según expresó en el comunicado de la universidad:

“Estoy asombrada por lo bien que está ahora. Sabía que estaría emocionada de saber sobre su recuperación. Lo que hacen los veterinarios especializados es muy difícil y dar malas noticias a los dueños de perros es, comprensiblemente, parte de su trabajo, así que me sentí bien al darle una buena noticia y decirle ‘gracias’”.

Rhoen ahora tiene seis años, sigue compitiendo gracias a los médicos que atendieron oportunamente su caso y le dieron una oportunidad más.