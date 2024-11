Leo Leclerc Saint Mleux, el adorable perro de Charles Leclerc que se roba las cámaras

El piloto compartió el tierno momento cuando su perro llegó a casa (@charles_leclerc)

Hay alguien más famoso que el piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc y es su perro, Leo Leclerc Saint Mleux, un adorable cachorro color miel que se ha convertido en una estrella inesperada ante las cámaras y en el mundo de las redes sociales.

Con su carisma y personalidad desbordante, Leo no sólo acompaña a Charles en sus aventuras por el mundo del automovilismo, sino que también ha conquistado los corazones de miles de seguidores alrededor del planeta.

Cada aparición de este adorable compañero canino que el piloto cría junto a su novia de origen mexicano, Alexandra Saint Mleux, cautiva tanto a los fanáticos del deporte como a los amantes de los animales, quienes encuentran en las travesuras de Leo una conexión especial con el piloto.

Un fiel compañero

Miles de personas se derritieron ante el gesto del piloto (FB Scuderia Ferrari HP)

En el marco del Gran Premio de Las Vegas, un video compartido a través de las redes sociales oficiales de la escudería Ferrari capturó un momento entrañable que rápidamente se volvió viral. En el clip, el piloto aparece pidiendo que enfocaran sus tenis, un par blanco que destacaba por estar adornado con stickers personalizados de su querido Leo.

El tierno gesto provocó una avalancha de reacciones en redes sociales, con fanáticos expresando su admiración y cariño por el piloto y su mascota. Comentarios como “Un papá orgulloso”, “Tan lindo, muero de ternura” y “Los necesito” inundaron las publicaciones, evidenciando el impacto positivo de este tipo de momentos en la relación del piloto con su comunidad de seguidores.

Con su energía y carisma Leo encanta a todo el internet (@alexandrasaintmleux)

Este no es el único momento especial que el piloto ha compartido junto a Leo. El adorable perro ha acompañado a su dueño en diversos eventos dentro del mundo del automovilismo, convirtiéndose en una especie de amuleto de buena suerte y en un símbolo del lado más personal y familiar del competidor.

La relación entre ambos comenzó oficialmente el pasado 15 de abril, cuando el piloto presentó a Leo en sus redes sociales por primera vez. En un post conmovedor, le dio la bienvenida al nuevo integrante de su vida con las palabras: “¡Bienvenido a casa, bebé Leo!”.

La publicación, acompañada de fotos y videos que mostraban al cachorro adaptándose a su nueva familia, recibió una cálida respuesta de los seguidores, quienes celebraron junto al piloto este nuevo capítulo en su vida. Desde entonces, Leo ha sido una constante en sus publicaciones, consolidándose como una figura entrañable tanto para el piloto como para sus fans.

La lujosa vida de Leo

Leo acompaña a su mamá Alexandra en viajes y paseos por lujosos lugares (@alexandrasaintmleux)

Aunque Leclerc no comparte mucho contenido de su compañero peludo a través de su perfil de Instagram, su pareja, Alexandra Saint Mleux, no duda en compartir detalles adorables sobre el querido can de la familia.

Leo parece disfrutar de una vida de lujo, llena de experiencias que muchos podrían envidiar. Ha viajado en avión, acompaña a Alejandra en paseos y también ha sido parte de sus escapadas en yate.

Tanto es su amor por el can que la influencer le ha dedicado una sección exclusiva de historias destacadas en su perfil de Instagram, donde documenta sus momentos más entrañables.

En esta sección, se pueden ver videos y fotos de Leo jugando, durmiendo plácidamente o divirtiéndose con otros perros. También hay imágenes que capturan sus viajes, donde aparece disfrutando de paseos o acompañando a su dueña en exclusivos restaurantes, en los que incluso lo consiente dándole de comer con mucho cariño.

La joven suele expresar su amor por Leo con frases llenas de ternura como “mis ojos favoritos”, “mi bebé”, “mi amorcito” y “precioso”, reflejando el profundo vínculo que tiene con él. A través de estas publicaciones, Alexandra no sólo comparte la vida cotidiana de Leo, sino que también transmite la felicidad que les brinda este miembro especial de su familia.