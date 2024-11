“Mi último día en la tierra”, el video sobre las últimas horas de un chihuahua que hizo llorar a TikTok

Andrea compartió a través de redes sociales la dura decisión de dejar descansar a su perrita (@sraandrea)

El vínculo entre un dueño y su mascota a menudo se basa en la lealtad y el afecto, pues las mascotas acompañan a las personas en diferentes etapas de sus vidas, compartiendo momentos importantes y convirtiéndose en parte integral de la dinámica familiar.

A través de TikTok una mujer compartió los últimos momentos con su querida perrita antes de tomar la difícil decisión de dejarla ir. En un emotivo relato, la dueña describe cómo enfrentó el que sería su último día juntas, relatando desde los paseos habituales hasta los detalles íntimos que hicieron de esa jornada un recuerdo imborrable.

La presencia de una mascota puede ofrecer consuelo, compañía y bienestar emocional, y su pérdida deja un vacío significativo. Esta historia nos muestra la conexión profunda entre humanos y animales, así como el amor y la fortaleza que se requiere para una despedida final.

La conmovedora historia de Romina

Pizza, chocolate y pastel fueron parte de este último día (@sraandrea)

Andrea es una chica de Pachuca, ciudad en el centro de México, quien compartió a través de su cuenta de TikTok @sraandrea un video recapitulando el último día de vida de su perrita Romina, una chihuahua color miel con gris.

“Tengo 13 años a su lado y de verdad que ha sido una vida fantástica. Hemos ido de viaje a la playa, a las montañas, nos hemos mudado cinco veces de casa y también fui testigo de cuando nació el bebé humano de mi mamá”.

En el video se muestra a la dueña que “hace todo lo que está prohibido para un perro” como una forma de consentir a su mascota en su último día como una forma de despedirla.

Andrea la alimenta con pizza de pepperoni extra de queso antes de compartir un emotivo abrazo mientras observan el atardecer juntas. Luego la mima con un pastel de tres leches con vainilla y decora la casa con adornos navideños para crear un ambiente festivo antes de su partida.

También la lleva a dar un paseo en coche por Pachuca, acompañada de su música favorita. A la mañana siguiente, disfrutan de un paseo por el parque y la alimenta con pollo desmenuzado y chocolate. Por la tarde, el personal médico de la veterinaria llega a la casa de Andrea para inyectar a Romina.

“La doctora me inyectó algo y a mi me dio un sueño muy muy profundo. No me quería dormir pero el sueño me ganaba y a lo lejos escuchaba a mi mamá diciendo que yo la había hecho muy feliz durante 13 años, me tapó mis ojitos y me quedé super dormida porque estaba muy cansada” menciona el video antes de finalizar.

“Fueron 13 años maravillosos de mi vida. Tuve una vida perruna maravillosa, la voy a extrañar mucho”, concluye.

El triste final de Romina

Romina fue atacada por tres perros, dejando su salud en un estado delicado (@sraandrea)

Días atrás, Romina fue atacada por tres perros, dejando su cuerpo con heridas severas. A pesar de recibir atención médica inmediata, las lesiones no mostraron signos de mejora, y su dueña recibió el desgarrador pronóstico de que su condición empeoraría con el tiempo.

La cantidad de medicación necesaria para aliviar su dolor contribuía al deterioro de sus órganos, una carga que su pequeño cuerpo ya no podía soportar.

“Tiene muchas lesiones en su cuerpo, le está saliendo todo el tiempo pus. La infección no se detiene a pesar del medicamento y que la estoy atendiendo. Se ve muy doloroso”

Andrea compartió a través de sus redes que un animal no podía expresar que estaba sufriendo y cansado, por lo que expresó que lo que ella quería para su perrita era evitarle el sufrimiento, haciendo todo lo posible para que pudiera irse bien.

“No quiero que se muera de dolor…Ya lo decidí, la voy a dejar descansar, que esté en paz Está muy cansada…¿Qué necesidad de hacerla sufrir por estar de aferrada”, expresó en el video mientras tenía a Romina en brazos.

El contenido de Andrea generó un debate en los comentarios de los videos de Romina, mientras que algunos respetaron la decisión de la dueña de dejarla ir, muchos la instaban a seguir luchando para salvar la vida de la perrita.

“Por favor entiendan que estaba sufriendo, a veces es mejor dejar ir aunque nos duela”, “Amar también es dejar ir”, “Gracias por haber amado y haber hecho que Romina fuera feliz hasta su último día”, fueron algunos de los comentarios que internautas dejaron en la publicación.

Después de la muerte de su mascota, la dueña compartió los momentos en que llegó con las cenizas de su perrita, colocando sus restos en una mesita junto a una vela, un peluche de un chihuahua y un pequeño frasco lleno de su pelo.