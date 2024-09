Monkey, la mascota que sorprendió a su dueña tras llevarle un boleto de lotería ganador

Monkey es conocido por llevarle diversos objetos a su dueña, pero esta vez la sorprendió trayendo a casa un boleto de lotería ganador. (TikTok/meganchristiann)

Conocida por compartir a través de la red social clips de su gata, Monkey, quien adora llevar cosas de todo tipo a su hogar, la usuaria de TikTok Megan Christian, se llevó una sorpresa el pasado 11 de septiembre, cuando su amada mascota apareció en la ventana de su hogar con un ticket de lotería ganador.

Aunque usualmente Monkey se aparece con bolsas de café, taquetes para pared e incluso pollo frito, esta vez, la internauta no pudo contener su sorpresa cuando la mascota llevó una tarjeta rascable con un premio de 10 libras esterlinas (aproximadamente 13 dólares estadounidenses según el tipo de cambio actual).

Monkey y su fechoría quedaron grabadas e inmortalizadas en TikTok. Hasta el momento, el video cuenta con dos millones de “me gusta”, casi 13 millones de reproducciones y miles de comentarios en los que internautas expresaron su cariño por la gata que “ayuda a pagar las cuentas del hogar”.

La gata ladrona

Monkey sorprendió a su dueña al llevarle un boleto de lotería ganador. (TikTok/meganchristiann)

Durante los primeros segundos del video se escucha a Christian cuestionar a Monkey sobre su paradero, para después preguntarle “ahora qué traes”, puesto que éste es un hábito común que ya ha demostrado en múltiples ocasiones a través de su cuenta de TikTok “meganchristiann”.

La habitante del condado inglés de Cornwal graba cómo su gata lucha por mantener un trozo de papel entre su hocico. Conforme avanza el clip, la mascota recorre el techo de la propiedad hasta alcanzar la ventana desde la que graba su dueña.

Con un delicado salto, Monkey ingresa a su hogar a través de la ventana, momento en el que Christian le arrebata su tan preciado botín. “¿Qué es esto?, oh… una tarjeta para rascar”, se escucha decir a la dueña de la gata.

Hace unas semanas le llevó a su dueña un "pepinillo de apoyo emocional". (TikTok/meganchristiann)

Sorprendida, la mujer procede a investigar si el “premio” que Monkey le llevó hasta su hogar se trata de una tarjeta ganadora.

Conforme Christian enfoca el boleto, se puede apreciar que los premios ya fueron revelados por alguien más, indicio de que Monkey lo tomó de algún vecino o persona de la zona.

“¿Es una ganadora?”, se cuestiona la propietaria de la felina doméstica antes de averiguar que su mascota llevó un boleto de lotería válido por 10 libras esterlinas.

Al final del clip, lo único que se puede escuchar es un sorpresivo grito a manera de regaño para la mascota.

Las conocidas fechorías de Monkey

La afición de Monkey por llevar a casa objetos aleatorios comenzó hace seis meses con un par de chupetes de niño. (TikTok/meganchristiann)

La mujer, durante una entrevista con el medio británico Cornwall Live, dijo que no podía contener su sorpresa, pues su mascota nunca le había llevado algo de esa magnitud.

“Cuando trajo a casa la tarjeta ‘rasca y gana’, no lo podía creer. Pensé: ¿De verdad, una tarjeta ganadora?. Me intrigó. No tengo idea de dónde saca estas cosas, pero cada que vuelve, pienso: ‘Vaya, ¿qué tiene ahora?’”. declaró Christian.

La afición de la gata por llevar cosas de la calle a su hogar comenzó a principios de año, cuando regresó con un par de tacos de pared y un chupete de niño, sin embargo, su dueña afirmó que el objeto más gracioso que con el que ha vuelto hasta la fecha es un pepinillo de juguete.

“Se llama pepinillo de apoyo emocional, lo cual fue bastante gracioso”, este objeto, y todos los que Monkey a recolectado a lo largo de seis meses, son coleccionados por Christian, quien a su vez los resguarda dentro de una caja.

La mujer planea canjear la tarjeta que su mascota le trajo y gastarse el dinero comprando algo especial.

Un nuevo video compartido en la cuenta de Christian delata que el hábito de Monkey de robar cosas no se ha terminado, pues recientemente llevó a su hogar un paquete de golosinas con forma de tiburón.