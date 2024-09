El abogado que salvó a un perro del sacrificio y enfocó su práctica legal en los derechos de las mascotas

Cohen es abogado desde hace más de 20 años y abrió su firma especializada en derecho animal en 2016. (Instagram/bostondoglawyers)

Jeremy Cohen es abogado de profesión desde hace más de 20 años y trabaja con casos de dueños de perros y gatos desde 2008, fecha en la que su vida tomó un giro nuevo cuando salvó a Jesse, un pastor alemán categorizado como “peligroso”, de una sentencia de muerte.

La mascota era propiedad del ex esposo de su entonces prometida y sus dos hijos, por lo que no podía permitir que fuera sacrificado como decisión de la Junta de la ciudad de Massachusetts, Estados Unidos, según contó durante una entrevista con el periódico local The Boston Globe.

Cohen consultó con sus colegas y argumentó que tanto Jesse como su dueño fueron privados del debido proceso. Gracias a sus esfuerzos legales, se retractaron de la edición de sacrificar a la mascota, quien logró vivir durante muchos años más.

La voz de aquellos que no la tienen

Maisey siempre está al lado de Cohen sin importar a dónde vaya. (Instagram/bostondoglawyers)

A raíz de su éxito con los casos relacionados con mascotas y su dueños, el abogado fundó en 2016 la firma legal Boston Dog Lawyers, enfocada completamente a representar todo tipo de animales, incluidos cerdos, pollos y hasta serpientes, tal y como reportó el medio estadounidense.

Cohen trata a todas las mascotas como si fueran suyas y considera que rendirse nunca es una opción. No obstante, antes de abrir la firma enfocada en el derecho animal, el abogado fue gerente de reclamaciones de propiedad globales en General Electric y en 2007 había abierto un despacho enfocado a temas diferentes.

En EEUU, el tema del derecho de los seres sintientes evolucionó a pasos agigantados, pues, de acuerdo con información de The Boston Globe, veterinarios de 21 de los estados están obligados a reportar indicios de maltrato animal de manera casi idéntica como sucede con los pediatras que sospechan sobre casos de abuso infantil.

Actualmente, Cohen se dedica enteramente a los casos relacionados con mascotas y sus dueños; siempre lo hace en compañía de Maisey, su amada golden retriever que, tal y como se lee en el sitio web oficial del despacho, es un perro que “adora la cámara”.

“Ahora hay que provocar un cambio en la condición canina de esta nación. Sin duda, no lo iniciamos, pero ahora nosotros y nuestros clientes somos parte de la revolución para mejorar el estatus legal de nuestras mascotas”, se lee en la sección “sobre nosotros” de Boston Dog Lawyers.

Una luz en el camino de las mascotas

La labor del abogado se enfoca en ayudar a la mayor cantidad de mascotas posible.

Kara Holmquist, directora de defensa de la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA), declaró durante una entrevista con el periódico que el abogado es “una anomalía” y que probablemente es la primera persona que conoce que cambió “por completo” su práctica legal para involucrarse de lleno con cuestiones relacionadas con los animales.

Durante su entrevista con el medio local, Cohen recordó algunos de sus casos más destacados, como el de Midnight, un perro considerado como peligroso después de morder a un niño. El abogado investigó y averiguó que el menor de edad y sus amigos solían lanzarle piedras al animal antes de que este reaccionara de manera agresiva.

Cohen dijo que la mascota “recuerda” y que por eso decidió actuar de manera tan agresiva.

Ahondó más durante su diálogo con el periódico sobre lo que significó para él convertirse en una figura tan prominente dentro del ámbito de los derechos de las mascotas y sus dueños.

“Cuando era más joven tenía grandes sueños y los perdí durante muchos años. Luego encontré mi voz y me sorprende cada día. Ahora tengo confianza y creo que cuando muera habré dejado un legado”, añadió el abogado.