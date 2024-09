Cargos por crueldad: arrestan a hombre de California que masacró a 81 animales en una noche

Vicente Arroyo fue detenido por masacrar a 81 animales en una sola noche. (Instagram/monterey_county_so)

Oficiales de la Monterey County Sheriff’s Office (MCSO) de California, Estados Unidos, respondieron un llamado a las 3:25 horas del 3 de septiembre sobre múltiples disparos de distintos calibres. Al acudir a la zona, ubicada en la cuadra 16000 de Avery Lane, en Prunedale, los uniformados establecieron un área de refugio en un radio de 8 kilómetros mientras buscaban al tirador.

Debido a la espesa vegetación y la falta de iluminación, a los policías se les dificultó encontrar al sospechoso, por lo que solicitaron la ayuda del equipo SWAT del condado. El responsable resultó ser un hombre que mató a alrededor de 80 animales en un período de aproximadamente 3 horas, según reportaron las autoridades en un comunicado.

El imputado, identificado como Vicente Arroyo, de 39 años, mató “aproximadamente” a 80 animales, entre los que habían caballos miniatura, cabras, conejos, conejillos de indias, pollos, patos y otros tipos de ave.

Más de 80 animales víctimas del tiroteo

Autoridades incautaron un arsenal compuesto por múltiples rifles, pistolas de mano y escopetas.

A pesar de la masacre, algunos seres sintientes lograron sobrevivir y fueron trasladados por la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA), sin embargo, tuvieron que ser sacrificados debido a la gravedad de sus heridas.

El sospechoso vivía en un tráiler pequeño ubicado a un lado de la propiedad donde se mantenían a los animales asesinados. Uno de los caballos miniatura le pertenecía a una persona, mientras que el resto de los seres sintientes era propiedad de alguien más, según detalló Andres Rosas, vocero de la oficina del sheriff, al medio local San Francisco Chronicle.

Jason Maynard, vecino de la zona, recordó para la televisora local KSBW que cuando escuchó los disparos le indicó a su hijo y esposa que se tiraran al suelo.

Por su parte, Rosas declaró para el mismo medio que era “una escena horrible”, pero dijo sentirse aliviado de que no se perdió ninguna vida humana.

“He hecho esto por más de 24 años y no, desafortunadamente nunca había visto algo así en cuanto a pérdida de vidas animales”, lamentó el vocero del MCSO.

En el lugar se aseguró un arsenal compuesto por numerosos rifles largos, escopetas, pistolas y un arma de asalto ilegal, así como múltiples cargadores completos y vacíos, según detallaron las autoridades en el comunicado.

Cargos por crueldad animal y posesión de armas

Arroyo fue trasladado y encarcelado en la cárcel del condado de Monterey, lo anterior por violar el artículo 246.3(a) del Código Penal, es decir, por disparo intencional de un arma de fuego con negligencia grave.

También recibió cargos por crueldad animal, posesión ilegal de un arma de asalto, vandalismo, amenazas criminales y posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente.

En un principio se le fijó una fianza de 50.000 dólares estadounidenses, no obstante, autoridades del MCSO comunicaron el 5 de septiembre que la cantidad fue elevada a USD 1.000.000 luego de que un equipo de detectives incautara siete armas y municiones adicionales en el hogar de Arroyo.

Entre el equipamiento fueron hallados cinco rifles largos, un rifle de asalto y una pistola de mano sin número de serie,elevando así a 15 el número total de armas de fuego incautadas. Se hallaron también municiones adicionales de múltiples calibres, aumentando el total estimado por encima de 2000.

“Sin duda la orden cumplida por nuestros ayudantes y detectives, que ha dado como resultado la incautación de estas armas adicionales, ha hecho que nuestra comunidad sea más segura. Confío en que hemos evitado que ocurra otra tragedia en el futuro”, declaró Tina Nieto, sheriff del Condado de Monterey.

Autoridades confirmaron que Arroyo fue trasladado y reservado en la cárcel del condado de Monterey.