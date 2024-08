Un gato desplegó su encantó, sedujo a Google y ya cuenta con su marcador en Maps

George sigue una tradición de adoptar gatos en la estación. (Facebook/George The Stourbridge Station Cat)

En una estación de trenes de West Midlands, Inglaterra, vive un peculiar “empleado”. Su nombre es George y es un gato atigrado naranja de 10 años, cuyo título oficial es “Senior Mouse Catcher” (cazador de ratones sénior). Cuenta con una placa de identificación propia y con miles de fans que siguen sus aventuras diarias a través de sus perfiles en redes sociales.

Su fama creció a tal grado que Google Maps recientemente añadió un marcador en Stourbridge Junction como una atracción turística a la que pueden acudir aquellos viajeros que visiten la estación que lo adoptó desde hace más de 7 años y dejar su reseña sobre la experiencia de conocer a “George the Station Cat” (George, el gato de la estación).

Consiguió “trabajo” en la parada de trenes en 2017, luego de que se hiciera amigo de los empleados, quienes solían devolverlo a casa de sus dueños después de un largo día de aventuras en la taquilla, sin embargo, la adopción se hizo oficial cuando sus propietarios originales emigraron del país, de acuerdo con reportes de la agencia de noticias Europa Press (EP).

El famoso gato de la estación

George tiene el título de "Senior Mouse Catcher" en la estación de tren West Mids. (Facebook/George The Stourbridge Station Cat)

La “misión” principal de George es acabar con los roedores que pudieran invadir Stourbridge Junction, a veces dejaba a los ratones muertos como regalo para los empleados. Quien oficializó su adopción después de que sus dueños se mudaran a España en 2017 fue Ian Tomlinson, supervisor de la estación que se convirtió en su compañero de aventuras.

George cuenta hasta el momento con más de 60.000 seguidores en X (anteriormente Twitter) y otros 50.000 en Facebook, haciendo que su fama llegue a lugares lejanos, incluso fuera de su ciudad natal.

Es protagonista una línea de mercancía (sombreros, tazas, posavasos y calendarios temáticos). Un porcentaje de las ganancias de estos productos se destina a organizaciones benéficas de la zona, por lo que George se convirtió en embajador de las buenas causas.

Una atracción para amantes de los gatos

Cuenta con su propio marcador en Google Maps. (Google Maps)

Polly y Tony Armstrong, habitantes de la ciudad inglesa de Lancaster, son amantes de los gatos y “fans” de George y decidieron celebrar su quinceavo aniversario de bodas visitando al famoso felino de la estación.

Polly contó en entrevista para el medio local Stourbridge News que tanto ella como su esposo “están locos por los gatos” y siguen las aventuras de George a diario.

“Lo seguimos desde hace un año aproximadamente. Hoy es nuestro aniversario de bodas y pensamos que vendríamos aquí a buscar a George”, declaró la mujer amante de los felinos domésticos.

Su amor por esta especie es tan grande que declaró para el medio local que alguna vez fueron hasta Roma, Italia, para asistir a una “reunión mundial de fanáticos de los gatos” y visitaron un santuario que alberga a más de 200 seres sintientes.

Se convirtió en un personaje querido por los empleados de la estación. (Facebook/George The Stourbridge Station Cat)

Quienes también se convirtieron en seguidores asiduos del carismático George fueron Mike e Iris Bell, septuagenarios que tomaron la decisión de visitar la estación desde Chipping Campden después de ver al animal en la televisión.

“Lo vimos en las noticias esta mañana y pensamos: ‘Bueno, necesitamos un día al aire libre’, así que decidimos ver a George. Es un gato atractivo y muy tierno”, afirmó Mike.

La pareja recorrió aproximadamente 65 kilómetros con el único objetivo de visitar al “cazador de ratones sénior”. Su visita no los decepcionó, pues declararon que es “precioso, muy limpio y bien cuidado”.

“Hemos tenido caballos y gatos toda nuestra vida [...] el último fue uno anaranjado. Apareció en nuestra puerta y se detuvo. No he adoptado otro porque no soporto perderlos”, añadió Mike.