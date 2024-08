Razas de perros: características y necesidades del cavalier king charles spaniel

El cavalier forma parte de una familia de perros afectuosa, poco exigente y se desarrolla bien con niños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumar a un can en la familia es una decisión importante que no puede tomarse a la ligera, cada raza tiene comportamientos, hábitos y necesidades particulares de su especie. Elegir una mascota cuya personalidad no se adapte a tu estilo de vida podría traer algunos problemas en la convivencia diaria.

Para esta importante elección debes de tomar en cuenta el tamaño de la hogar, si la mascota va a convivir con niños, el tiempo disponible para sus paseos y si es compatible con el estilo que llevas.

Bajo estos motivos te compartimos las características del cavalier king charles spaniel, su historia, cuidados básicos y los tamaños promedio cuando alcanzan su edad adulta. Así como algunos consejos que te ayudarán a instruirlo de la mejor manera, según la página web de Purina.

Origen y personalidad del cavalier king charles spaniel

Esta raza se desarrolló a partir de los toy spaniels y eran muy comunes como animales de compañía de las damas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es un perro pequeño con hocico corto pero bien definido. Sus ojos son grandes y marrones y su pelaje es sedoso. El Cavalier puede ser de color canela, rubí, rojizo y blanco (Blenheim) y tricolor (manchas de color avellana sobre fondo blanco perlado). Los adultos miden entre 30 y 33 cm y pesan de 5,5 a 8 kg.

La familia de estos perros es afectuosa, poco exigente y excelente con niños y personas mayores activas. No son muy ladradores, pero sí que alertarán de la presencia de desconocidos. Sin embargo no son perros guardianes, ya que saludan a la gente con mucho afecto. Los cavaliers se llevan bien con todo el mundo, incluidos gatos y otras mascotas pequeñas. Como son relativamente pequeños y tranquilos, son buenos compañeros de viaje.

El king charles cavalier originario se desarrolló a partir de los toy spaniels que aparecían en las obras de los pintores de los siglos XVI, XVII y XVIII como Tiziano y Gainsborough. Eran muy comunes como animales de compañía de las damas y se utilizaban para calentarles el regazo. Al rey Carlos II le tenía tanto cariño a estos spaniels que no pudo separarse de ellos. Hacia el XIX, la variedad con el hocico de nariz respingona ganó popularidad y el spaniel original terminó casi por desaparecer. Solo el duque de Marlborough mantuvo viva la línea y crio esta raza en el castillo de Blenheim. En 1926, un estadounidense llamado Roswell Eldridge intentó restablecer el cavalier original y ofreció un premio al perro que tuviese la apariencia de los perros que aparecían en los retratos históricos. El premio se concedió en el evento canino Crufts por la suma de 25 libras esterlinas, nada desdeñable para la época.

Los beneficios de tener un perro

Los animales de compañía ayudan en gran medida a mejorar la salud de las personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mascota de compañía trae muchos beneficios a la vida de las personas, pues la constante interacción con ellos genera resultados positivos en la salud física, familiar y de la comunidad en la que se desarrolla, de acuerdo con una investigación realizada por Human Animal Bond Research Institute (HABRI), organización a favor de los animales de compañía.

Steven Feldman, director de dicha asociación, explicó en su investigación que los perros o gatos son capaces de "amortiguar el estrés y ayudar a abordar el aislamiento social". Convivir con un compañero peludo influye en gran medida a cuidar los niveles de presión arterial, frecuencia cardíaca y ayuda a la producción de hormonas relacionadas con el bienestar.

La misma organización realizó una encuesta en 2021 para evaluar qué tanto cambió la vida de las personas antes y después de integrar a un perro a su círculo familiar y los resultado impresionaron a los investigadores, pues el 61 por ciento de los propietarios aseguró que consideraría cambiar de casa con tal de que su mascota estuviera cómoda y el 45 por ciento buscaría cambiar de trabajo para compartir más tiempo con el animal.