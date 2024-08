Duke, el perro que fue devuelto a un albergue por ser “muy aburrido” y su odisea por encontrar un hogar

Duke fue entregado a un albergue porque su familia lo consideró "demasiado aburrido". (Facebook/The Animal Foundation)

Duke, un perro de pelaje negro de 4 años, conmovió a todos los cuidadores y voluntarios de The Animal Foundation (TAF), refugio para seres sintientes de Las Vegas, Estados Unidos, luego de que su familia lo entregara por considerarlo una mascota “muy aburrida”.

Sus entristecidos guardianes hicieron lo posible desde su regreso al albergue para encontrarle un hogar permanente donde sus nuevos dueños se comprometerán a conservarlo, llenarlo de cariño y cuidados a pesar de su forma de ser.

Publicaron una serie de fotografías en Facebook e Instagram como parte del compromiso de los cuidadores temporales por encontrarle un hogar a Duke. En dichas publicaciones informaron que la “aparente falta de entusiasmo” de la mascota hicieron que no encajara con su nueva familia y eso “está bien”.

Su familia lo botó por ser “muy aburrido”

Duke consiguió un hogar temporal gracias al apoyo de los miembros del refugio.

A pesar del tropiezo con su anterior familia, las esperanzas de que encontrara un nuevo hogar no desaparecieron, pues los voluntarios de TAF están seguros de que existe “un montón de gente” que se sentirá en sintonía con “la falta de energía” de Duke.

Declararon que sus antiguos adoptantes afirmaron que el perro es “aburrido”, que duerme todo el día, no se levantaba para nada ni los saludaba al llegar a casa.

“Es casualmente lo que nuestras madres decían sobre nosotros cuando solíamos ‘hibernar’ en nuestros dormitorios cuando adolescentes”, escribieron los miembros de TAF en redes sociales.

Explicaron que Duke es la mascota indicada para las personas a las que les han dicho en más de una ocasión que “debes ser alguien divertido en las fiestas” y lo calificaron como un “chico relajado de 39 kilos que hace lo suyo”.

Pasea bien cuando lo llevan con una correa y es descrito como un perro que necesita salir de su perrera para “ir al baño”, por lo que está mayormente entrenado para hacer sus necesidades y es capaz de esperar hasta que “pueda hacer sus negocios fuera”.

La publicación atrajo la atención de cientos de personas que no pudieron creer que “ser aburrido” fuera razón suficiente para deshacerse de una mascota. Algunos lamentaron la situación de Duke y otros le dedicaron palabras de aliento y expresaron sus deseos de que pronto encontrara un nuevo hogar.

“Los aburridos son lo mejor. Toda esa gente no lo merecía”, “quizá ellos (su familia) no era lo suficientemente divertida y él no estaba sorprendido. Te deseo lo mejor, Duke” y “no sé cómo la gente puede hacer eso. Una vez que yo traigo a un perro a mi casa me engancho y no puedo regresarlo. Estoy segura de que encontrarás a la familia perfecta”, fueron algunos de los comentarios con los que internautas se sumaron a la causa de la mascota.

Hubieron un par de personas que dijeron estar interesadas en adoptar, Mel Frasch-Brown incluso preguntó en la publicación de Facebook si podrían enviarlo por avión hasta Washington, pues estaba segura de que sería el mejor “compañero de sillón” para su labrador.

Linda Concetta escribió que estaba interesada en darle un hogar permanente al perro y los encargados de las redes sociales de TAF le respondieron que podía ir al refugio a conocer a Duke.

Las buenas noticias llegaron

Katniss, al igual que Duke, está en un hogar de acogida y espera encontrar dueños que la adopten por el resto de su vida.

Una actualización que conmovió a los internautas no tardó en llegar. Los empleados del refugio informaron que Duke había encontrado un hogar de acogida junto con una mujer llamada Sue. El anuncio estuvo acompañado de una fotografía en la que se ve posar felizmente junto a su nueva dueña temporal.

Esta noticia tocó los corazones de cientos de personas, quienes celebraron que no pasará los próximos días dentro de la perrera y que podrá disfrutar de un ambiente cálido y hogareño.