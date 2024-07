Milagro en altamar: rescatan a perro que luchaba contra el agresivo oleaje del Golfo de México

: La mascota fue rescatada el 15 de julio por miembros de Offshore Life México. (Facebook/Offshore Life México)

Un perro de pelaje marrón se convirtió en el protagonista de una increíble historia luego de que fue rescatado mientras trataba de sobrevivir a las agitadas aguas del Golfo de México a 4 millas (aproximadamente 6 kilómetros) de Coatzacoalcos, Veracruz, México.

Los encargados de regalarle una segunda oportunidad a la mascota fueron los empleados de Offshore Life México, quienes recibieron por radio el aviso de un perro que nadaba sin rumbo fijo por el océano.

Fue gracias a ellos que el animal de compañía pudo escapar de un trágico destino al evitar ser tragado por las agresivas olas del mar.

El perro que desafió al Golfo de México

Se le proporcionó agua y alimento al perro durante y después de su traslado a la embarcación principal.

De acuerdo con lo relatado en redes sociales por el equipo de Offshore Life México, a las 6:40 horas del 15 de julio el equipo recibió por radio una alerta sobre el avistamiento de un perro. Gracias a este aviso, las embarcaciones cercanas al lugar del “naufragio” se movilizaron de inmediato para iniciar las labores de rescate.

Dichos vehículos marinos trabajaban en el tendido de líneas frente a la estación de compresión de Coatzacoalcos y lanzaron un bote de rescate para salvarle la vida al animal “que luchaba por sobrevivir, pues nadaba sin rumbo fijo”, según lo informado por los empleados de la empresa.

Tan pronto como los trabajadores lograron acercarse a la mascota que luchaba contra el océano, la subieron a la embarcación y lo cubrieron con toallas para “evitar que colapsara por hipotermia”.

Informaron que al momento de la publicación de la información, el perro está a bordo de la embarcación, donde le dieron agua y alimento para que repusiera fuerzas tras nadar durante tiempo indefinido contra las agitadas aguas.

Una persona de la tripulación adoptó al perro rescatado.

Al día siguiente recibiría atención médica veterinaria tan pronto como el navío tocara tierra.

La historia de superación de la mascota no acabó ahí, pues sus rescatistas aún estaban seguros de que merecía algo más, por lo que se pusieron manos a la obra para encontrarle un hogar permanente donde pudiera pasar el resto de sus días.

Según la publicación de Facebook de los empleados y del equipo de rescate, la mascota fue puesta en adopción, siendo una de las personas de la tripulación, quien es oriunda de Coatzacoalcos, decidió quedársela para “darle todos los cuidados necesarios y sobre todo mucho cariño”.

“Dios bendiga a la tripulación de este barco por salvar al perro que naufragó en medio del mar”, se lee al final del post.

Una labor de rescate sin igual

Necesitó ser cubierto con una manta para salvarlo de la hipotermia.

Además de la historia de rescate del perro, los encargados de las redes sociales de la empresa compartieron una serie de fotografías que sirvió como prueba de la increíble operación de salvamento en altamar.

La primera imagen muestra cómo un tripulante carga al perro entre sus brazos al mismo tiempo que otro miembro del equipo lo cubre y trata de secarlo con una manta de color azul.

Otras fotografías enseñan la felicidad que sintió el equipo de salvamento al cambiar el rumbo del destino del canino náufrago, pues alegremente posaron al lado del animal de compañía con una sonrisa de oreja a oreja.

La prueba de que fue alimentado y rehidratado llegó de la mano de una imagen en la que se observa al canino descansando sobre su manta azul frente a un plato de comida.

Dicha proeza por parte del grupo de rescate no pasó desapercibida entre los internautas, quienes con mensajes como: “Más personas igual que ellos necesita este mundo”, “unos verdaderos héroes, grandes hombres de tan noble corazón. Ustedes me hacen volver a creer en la humanidad, les mando un fuerte abrazo y un millón de bendiciones”, mostraron su apoyo y gratitud con el equipo que le salvó la vida al can.