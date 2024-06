Penguin, la urraca que salvó a una mujer de la depresión e inspiró una película de Hollywood

La historia de cómo Sam Bloom y Penguin entablaron una inigualable amistad inspiró una película de Hollywood. -(Instagram/@penguinthemagpie)

En el catálogo de las plataformas de streaming hay un sinfín de películas y series que entretienen a los millones de suscriptores a nivel mundial. Entre todas las producciones que se ofrecen, hay una que llama la atención por su particular historia basada en hechos reales que logra cautivar de muchas maneras a las personas.

Penguin Bloom (2020), es un drama protagonizado por Naomi Watts y Andrew Lincoln que recaudó 6.3 millones de dólares y que conmovió a la audiencia logrando el 82% de su aprobación. La película utilizó algunos animatrónicos -personajes creados con tecnología robótica- y tecnología CGI (Creación de Imágenes por Ordenador), pero sobre todo participó “una multitud” de aves reales, según contó el director Glendyn Ivin antes de que se estrenara la película en el Festival de Cine de Toronto en 2020.

La película está basada en el libro Penguin Bloom: The Odd Little Bird Who Saved a Family (2016), que escribió e ilustró Cameron, un fotógrafo profesional que quiso contar la historia de su familia, particularmente de cómo ayudó a su esposa Sam Bloom a recuperarse después de un grave accidente.

La tragedia de Sam Bloom

Sam Bloom tuvo un grave accidente mientras se encontraba de vacaciones en Tailandia.

Samantha Bloom y su familia salieron de vacaciones en 2013 e iniciaron un viaje desde Australia hacia Tailandia. Sam ama la naturaleza y las actividades al aire libre, por lo que estaba disfrutando por completo ese momento con su esposo y sus tres hijos. Sin embargo, un evento inesperado ocurrió, cambiando la vida de la mujer para siempre.

Mientras disfrutaban de la vista desde la plataforma de observación de su hotel, la barandilla de la terraza se venció y provocó la caída de Sam Bloom desde seis metros de alto hacia el concreto. El accidente le dejó múltiples fracturas en el cráneo, provocó sangrado en su cerebro y le rompió ambos pulmones. La columna de Bloom también quedó destrozada al sufrir una doble fractura en una vértebra, dejándola paralizada del pecho hacia abajo.

Aun cuando sobrevivió, la mujer tuvo que pasar siete meses en recuperación y fue hasta después de ese tiempo que pudo volver a su casa en Australia. El hogar de esta familia se encuentra frente al mar, y si bien antes relajaba a Sam, ahora le producía tristeza y frustración al no poder volver a surfear o correr por las mañanas frente a la playa, como acostumbraba.

“No pretendo que seamos la familia más religiosa, pero además de buscar el mejor consejo médico que pudimos, oramos a cualquiera que quisiera escucharnos, pidiendo ayuda”, escribió su esposo Cameron Bloom en un ensayo fotográfico publicado en The Guardian, en 2016.

Penguin, la urraca que salvó a Sam Bloom

Penguin llegó a la vida de la familia Bloom debido a que se encontraba malherida. (Instagram/@penguinthemagpie)

La situación cambió cuando su hijo Noah, de 11 años, trajo a casa a una cría de urraca que se encontraba herida debido a que cayó desde su nido ubicado en lo alto de un árbol, a 18 metros de altura. La familia la bautizó como Penguin por los colores que recordaban a un pingüino.

La pequeña ave podría haber fallecido si la familia no se hubiera tomado su cuidado en serio. El veterinario que examinó a la cría aseguró que, por el grado de debilidad que tenía Penguin, debía ser alimentada cada dos horas, por lo que los Bloom se turnaron para cuidar al animal.

Al tomarse el tiempo para cuidar al ave herida, Sam Bloom se dio cuenta de que se sentía mejor. En la medida que el pájaro era más independiente, ella deseaba lo mismo. Poco a poco, Penguin adquirió fuerza e independencia. A la par, Sam regresó al agua, primero practicando kayak y después volvió a surfear. En 2018, Bloom se convirtió en miembro del equipo australiano de surf adaptativo, ganando dos Campeonatos del Mundo de Para Surfing.

La familia dejó libre a Penguin, pero el ave nunca olvidó el gesto de Sam, su esposo y sus hijos. Hizo su nido en un árbol del patio de la casa y constantemente los visita. El padre de familia creó una cuenta de Instagram para Penguin donde muestran una enorme galería de fotos donde se aprecia la amorosa y estrecha amistad que mantienen.