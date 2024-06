Brady, el perro que confundió a millones con su comportamiento “humano”

Su dueño grabó el momento en el que el goldendoodle mostró tener comportamientos similares a los de un humano. (TikTok/lawrencesky)

Brady, un goldendoodle de un año de edad, se convirtió en el centro de atención a finales de mayo después de que un video en el que se observa que está sentado sobre las escaleras de su hogar al igual que un ser humano, tomara por sorpresa a los usuarios de la red social TikTok.

A lo largo del clip, su dueño, Lawrence Skutelsky, documentó cómo la mascota parecía disfrutar de la vista mientras su pose era completamente similar a la de una persona. Tan pronto Brady descubrió que su propietario estaba cerca, lo miró fijamente durante algunos segundos antes de correr hasta donde él se encontraba.

Esta reacción, aunada a su “inusual” comportamiento, desató un acalorado debate en la sección de comentarios de la publicación. Algunos usuarios dijeron pensar que se trataba de “un niño portando un traje”, mientras que otros aseguraron que el video estaba producido con inteligencia artificial.

La mascota que confundió al mundo

El dueño captó a Brady sentado sobre las escaleras igual que un ser humano.

Hasta el momento, el video cuenta con 92 millones de visualizaciones y más de 10.000.000 de “me gusta”. La creciente fama de Brady hizo que algunos seguidores le sugirieran a Skutelsky decirle a la mascota que “había sido descubierta”.

El dueño hizo caso e hizo lo que sus seguidores le pidieron. “Brady, te atrapamos”, se escucha decir a Skutelsky. La reacción de la mascota tomó a todos por sorpresa, pues pareció entender lo que su dueño le dijo. “El ‘skinwalker’ más tierno”, aseguró uno de los seguidores de la historia de Brady.

Cabe destacar que, de acuerdo con especialistas de la Denver Public Library, los “skinwalkers” son “seres sobrenaturales” de la cultura Navajo “capaces de asumir la forma de cualquier animal”.

Skutelsky admitió en entrevista para The New York Times que esta fue la primera vez que vio a su perro sentado de esa forma, sin embargo, no era la única ocasión en la que se dio cuenta de que actuaba como un ser humano.

“El otro día llegué a casa de la oficina y estaba literalmente acostado en mi cama, bajo las sábanas. Sus ojos son extrañamente humanos, sin duda. Cuando lo miro, a veces, no sé, es como si intentara decir algo”, añadió el dueño de la mascota.

La verdad detrás de su comportamiento

Sus reacciones y posturas hicieron que internautas bromearan sobre que Brady es un "skinwalker".

En entrevista para el Times, Corrine Gearhart, adiestradora canina de profesión, especializada en razas doodle, dijo que estos perros “saben leernos muy bien” y que esta cualidad proviene de la parte del poodle, mientras que su amabilidad y sociabilidad es gracias a la otra mitad de golden retriever.

Considera que son estos rasgos de la personalidad los que hacen que a las personas les sea más fácil atribuirles rasgos humanos. “Creo que eso nos ayuda a sentir compasión por ellos”, añadió.

“No puedo decirte las razones científicas, pero anecdóticamente puedo decir que (los goldendoodles) son más propensos a crear contacto visual con nosotros cuando se comunican”, indicó la adiestradora canina.

Gearthart hizo hincapié en que por más parecido que sea un comportamiento canino al de un humano, no se debe interpretar al igual que en una persona.

“Es importante que sigamos entendiendo el lenguaje corporal de los perros y no les apliquemos por completo nuestros comportamientos y expectativas humanas”, dijo Gearthart.

La fama precede a Brady y, a pesar de que su video se hizo famoso hace un par de semanas, existen personas que no olvidan su similitud con un ser humano.

En un video compartido recientemente, en el que se observa al goldendoodle descansar sobre su cama, internautas siguen señalando que él en realidad es un “skinwalker”.