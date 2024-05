Justicia para Ekk y Yoda, mascotas que murieron arrolladas por un conductor ebrio en Playa del Carmen

Mariana Rubio no parará hasta encontrar justicia para Ekk y Yoda. (Cortesía/Mariana Rubio)

Ekk y Yoda son dos perros que murieron después de que un conductor en estado de ebriedad los atropellara al intentar darse a la fuga después de un choque en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, México.

El conductor salió en libertad a las pocas horas de ser detenido, según Mariana Rubio, propietaria de las mascotas asesinadas que no se detiene en la búsqueda de justicia a pesar de las constantes trabas que desde el primer momento le ha puesto la fiscalía del estado.

Cada vez más gente se suma a la exigencia de Rubio por hacer que la fiscalía tome cartas en el asunto, tan es así, que el próximo sábado 25 de mayo se llevará a cabo una marcha en Plaza Quinta Alegría de la ciudad de Playa del Carmen.

El crimen que indignó a Playa del Carmen

El carro le pasó por encima a Ekk e impactó a Yoda.

Rubio recordó en diálogo con Infobae el amargo instante que le arrebató a sus amadas mascotas y que cambió su vida para siempre. “Salimos el domingo 12 de mayo aproximadamente a las 8:40 horas y dimos un recorrido por nuestra colonia”, dijo.

Alrededor de las 9:00 horas, ella y su esposo escucharon “un impacto” que venía de Avenida Solidaridad, al voltear notaron un accidente automovilístico, sin embargo, no le prestaron atención al creer que no pasaría a mayores, fue entonces que “en cuestión de segundos” oyeron un segundo golpe.

“Esta persona se estaba dando a la fuga del primer choque y tampoco se para. Iba a una velocidad bastante importante, nos movimos hacia la banqueta pensando que se iría sobre la calle”, comentó Rubio.

En ese momento el conductor cambió de dirección y se fue “directamente” contra Rubio, Ekk y Yoda. “Lo que hice fue aventarme hacia la calle porque ya veo la camioneta encima de mí y lamentablemente sólo yo y mi perrito Manolo somos quienes evitamos el golpe”, agregó Rubio.

Rubio relató que su rodilla se abrió, sufrió raspones y moretones; mientras que Manolo únicamente recibió “golpes laterales”, no así Ekk y Yoda, quienes lamentablemente “no alcanzaron a saltar”.

Las vísceras de Yoda quedaron expuestas luego de ser impactado por el auto.

“A Yoda la impacta el automóvil, le abre el estómago y expone todas sus vísceras. A Ekk le pasan las dos llantas encima y empieza a sangrar por su nariz y boca”, contó la dueña.

Rubio y su esposo se dieron cuenta de que el conductor impactó un tanque de gas, por lo que una de sus prioridades era moverse del lugar. La mujer lamentó que “el señor” en ningún momento bajara para darle ayuda ni a ella ni a los automóviles que chocó. “Realmente no paró por el hecho, sino porque se le reventó una llanta y ya no pudo seguir adelante”, lamentó.

Su esposo subió a las mascotas heridas a su automóvil y las trasladó de emergencia con su veterinario de cabecera, para ver “si podía hacer algo por ellas”, lamentablemente ya habían fallecido. “El impacto, todas las heridas que sufrieron eran muy fuertes para ese momento”, recapituló la “madre” de Ekk y Yoda.

Mientras su esposo llegaba al veterinario, Rubio se quedó en el lugar de los hechos. “Llega la policía, lo arresta en el acto en evidente estado de ebriedad y lo suben a la patrulla. (Los uniformados) me toman una declaratoria, les cuento que mató a mis perros y me contestaron que tenían que hacerme un parte médico y llevarme al hospital para que me revisen”, declaró.

El objetivo de la mujer al enterarse de la muerte de sus mascotas era levantar una denuncia por el asesinato de sus dos perros y por intento de homicidio contra ella, por lo que se apresuraron a llegar a la fiscalía. En el lugar, las autoridades consideraron que sus lesiones eran “menores”.

La persona que provocó el atropello sigue en libertad, de acuerdo con Rubio.

Para los miembros de la institución, en palabras de Rubio, el daño que ocasionó el conductor a una fachada, “era lo más importante” comparado con su intento de homicidio y la muerte de Ekk y Yoda. “Así es como lo cataloga la fiscalía”, dijo.

La situación tomó un rumbo inesperado cuando se enteró de que quien había asesinado a sus mascotas había sido liberado.

“Esta persona sale libre, no está en mi carpeta la parte de la liberación. Gente que se suma a las redes nos comentan que fue vista en las oficinas de Grupo Xcaret desde el lunes”, señaló Rubio.

La mujer se presentó el 13 de mayo a las oficinas de la fiscalía para dejar más información sobre su caso, pero la experiencia no fue la mejor, pues el fiscal minimizó su situación al comentar que “aquí no hay delito que perseguir”.

“Le pregunté al fiscal si la persona sigue detenida. No me contestó. Me dice: ‘Mira, tengo que integrar la carpeta y todavía no la he pasado a un juez’”, comentó la dueña de Ekk y Yoda.

Las trabas de la fiscalía

Hasta el momento, la Fiscalía sigue poniéndole trabas a Rubio. (Cortesía/Mariana Rubio)

Al día siguiente Rubio acudió nuevamente a la fiscalía para preguntar sobre su primera audiencia, a lo que le contestaron que no habría ninguna. El fiscal, de acuerdo con la mujer, le respondió que “su trabajo es pasarlo hoy a junta como conciliación para que ustedes lleguen a un acuerdo. Si no se arreglan ya se verá”.

Durante su búsqueda de justicia, la fiscalía no dejó de ponerle trabas a Rubio, quien acudió nuevamente a la institución el 18 de mayo, pero para su sorpresa, las tres oficinas de los fiscales estaban cerradas. “Me acerco con el coordinador y me dice que están de fin de semana y que me presente el lunes para tener más información porque la carpeta está en la oficina y no ahorita no pueden abrir”, informó.

Se presentó nuevamente el lunes 20 de mayo, esperando tener una respuesta positiva, pero, según confirmó, le dijeron que el fiscal “está de vacaciones”.

“Ya me tienen cansada de que me esconden mi carpeta y me niegan el acceso. Puedo verla hasta el jueves 3 (de junio) pero no puedo sacar copias, eso podré hacerlo hasta el 30 que regrese el fiscal”, comentó Rubio.

El conductor embistió un taxi y dañó la entrada de una casa.

La lucha de la “madre” de Ekk y Yoda no se detiene, como muestra de esto es la marcha que convocó para exigir justicia por el asesinato de sus mascotas.

Dicha movilización tendrá lugar el 25 de mayo en la Plaza Quinta Alegría (Ave. Constituyentes con 5ta Ave.), Playa del Carmen, a las 17:00 horas, según una publicación de Instagram.

“Seguimos firmes en la lucha por la justicia para Ekk y Yoda. Hasta ahora, Samuel N. sigue libre. Exigimos a la fiscalía de Quintana Roo que haga su trabajo. No podemos permitir que este caso sin respuesta”, se lee en la descripción de la convocatoria.