Perros desfilan en alta costura durante la Pet Gala, la Met Gala canina

Los perros utilizaron trajes que imitaban la vestimenta utilizada por celebridades como Bad Bunny, Nicki Minaj, Jennifer López y Cardi B durante la Met Gala. (Pet Gala/Jordan Cortes)

Decenas de perros, en su mayoría de tamaño pequeño, lucieron sus mejores trajes de alta costura la noche del lunes durante la Pet Gala, evento que honra la famosa Met Gala. La vestimenta confeccionada a medida buscaba imitar las utilizadas por celebridades como Bad Bunny, Nicki Minaj, Cardi B o Jennifer López hace dos semanas en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, Estados Unidos.

Destacaron perros como Daffodil, la pomerania que caracterizó a Jennifer López, Kimba, la chihuahua que tomó inspiración en uno de los vestidos de Zendaya o Bastian, quien lució un traje igual que el del actor Colman Domingo.

Al igual que la Met Gala, lo recaudado durante el evento benefició al museo anfitrión del evento, en esta ocasión fue el American Kennel Club Museum of the Dog el edificio que recibió a las celebridades caninas y que exhibirá sus icónicos trajes durante todo junio.

La Met Gala canina

Ted Gram utilizó un traje idéntico al que portó Bad Bunny durante la Met Gala. (Angela Weiss/AFP)

El evento fue organizado por el diseñador Anthony Rubio y se llevó a cabo la noche del lunes en el American Kennel Club Museum of the Dog, ubicado en Nueva York.

La Pet Gala es la contraparte canina de la famosa Met Gala, el evento de moda más esperado de Nueva York que da inicio a la exposición anual de vestimenta del Metropolitan Museum of Art.

Dieciocho perros se dieron cita en la alfombra roja del evento canino. Todos portaban prendas de alta costura similares a las que usaron celebridades durante la Met Gala.

Saya le hizo honor a Shakira y a su icónico vestido rojo.

Rubio declaró en entrevista para la agencia de noticias Associated Press (AP) que quería que toda la gente entendiera que su objetivo no es burlarse de la Met Gala, por el contrario, buscan imitarla.

“Estamos elevando, valorando y apreciando los maravillosos diseños que fueron presentados en la Met Gala por los diseñadores más talentosos del mundo”, aseguró el diseñador.

La entrada al exclusivo evento canino tenía un costo de 300 USD. Las ganancias obtenidas por la venta de tickets beneficiaron al museo anfitrión, esto es un claro guiño a la contraparte humana, que tiene como objetivo recaudar donaciones para el Costume Institute del Metropolitan Museum of Art.

Uno de los principales retos a los que se enfrentó Rubio fue asegurarse de que los perros se sintieran cómodos con las vestimentas.

De acuerdo con el sitio web del evento, durante la ceremonia hubo una alfombra roja de seis metros y medio, una “gran entrada” con un muro de flores, así como diferentes estaciones adornadas con arreglos florales en las que se pudieron presentar todos los perros famosos.

“Otros se extenderán por el lugar para tomar fotografías durante la recepción con champán”, se lee en la página de la Pet Gala.

Rubio declaró en el sitio web que esta es su época favorita del año, pues le encantan los desafíos. “Los diseñadores de The Met Gala tienen meses para crear sus looks para que celebridades brillen en la alfombra roja. Yo tengo dos semanas para recrearlos para los perros”, escribió.

Los perros no pueden sufrir por la moda

El evento fue organizado por el diseñador Anthony Rubio. (Charles Sykes/Invision/AP)

Uno de los retos que Rubio debe sortear es la comodidad canina, pues, según relató, cuando diseña trajes para la “Fashion Week” humana todo se trata sobre la estética, sin embargo, para la Pet Gala debe descubrir cómo trasladar las prendas usadas por los humanos “a las estrellas de cuatro patas”.

“Los humanos pueden sufrir por su moda, pero los perros no. Su comodidad y seguridad es mi máxima prioridad. Es un desafío al que siempre estoy dispuesto. Prospero bajo la presión”, subrayó Rubio.

Las ganancias generadas por la venta de los tickets benefició al museo anfitrión del evento.

La mayoría de los perros que cruzaron la alfombra roja eran diminutos como Daffodil, la pomerania que caracterizó a Jennifer López, Kimba, la chihuahua que lució uno de los vestidos de Zendaya, Miley-Jo, la chorkie que imitó a Cardi B y Bastian, un terrier que vistió igual que Colman Domingo, según reportes de AP.

Suki portó un vestido similar al de la escritora Gayle King. (Photo by ANGELA WEISS/AFP)

El código de vestimenta de este año fue The Garden of Time que acompañó la exhibición “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” (Bellezas durmientes: el despertar de la moda) del Met. Los trajes caninos se mostrarán dentro del Museum of the Dog a lo largo de junio, según la agencia de noticias.

Con información de Associated Press (AP)