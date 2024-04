El ascenso al estrellato de Terrance, el pulpo mascota y su sorprendente familia de 40 hijos

El sueño de Cal Clifford se cumplió tras la llegada de Terrance. (Cam Clifford vía AP)

Cal Clifford, un niño de 9 años habitante de Edmond, Oklahoma y su fiel pulpo mascota llamado Terrance tomaron por sorpresa a las redes sociales y tienen a la expectativa a miles de personas con su inusual historia.

El relato comenzó en octubre de 2023, cuando Cal le pidió a su padre, Cameron Clifford, un pulpo de mascota, pues es lo que más anhelaba desde que era más pequeño; su familia siempre bromeaba al regalarle moluscos de peluche y parafernalia alusiva a su mayor deseo, sin embargo, todo cambió cuando Cameron contactó a un acuario local.

Los empleados de la tienda de mascotas le confirmaron que podían conseguir un pulpo californiano de dos manchas, marcando así el inicio del cumplimiento de uno de los sueños más grandes del menor de edad.

El pulpo guardaba una sorpresa más

En la naturaleza, las hembras mueren poco tiempo tras dar a luz, sin embargo, Terrance vivió. (Captura de pantalla/TikTok/doctoktopus)

Cal y su padre de inmediato investigaron todo lo necesario para recibir al cefalópodo, compraron un gran tanque, lo llenaron con agua salada y lo equiparon con un sistema de ciclo de agua. Además, se aseguraron de poder obtener el alimento necesario para Terrance.

El padre declaró en entrevista para la agencia de noticias Associated Press (AP) que le gusta fomentar los intereses de sus hijos y calificó como “mágico” el ver a un niño “abrazar sus sueños y hacerlos realidad”. Clifford admitió que Cal está enamorado del mundo natural y de la biología marina en general desde que era mucho más pequeño.

Este mismo amor fue el que propulsó una popular saga de TikTok en la que el mayor de los Clifford narraba todos y cada uno de los detalles de la vida de Terrance, al poco tiempo, esto atrajo una gran cantidad de seguidores.

Los internautas se mantenían atentos a la historia del cefalópodo, quien al final resultó ser hembra. La familia se dio cuenta de esto cuando un día observaron que en el tanque habían aproximadamente unos 50 huevos que, según la agencia de noticias, la familia asumió no estaban fertilizados.

Nuevamente estaban equivocados, pues tras varias semanas, pequeños pulpos semi transparentes invadieron el tanque de Terrance y, según AP, algunos de ellos fueron nombrados Rocket Larry, Squid Cudi, Swim Shady, Jay-Sea y Sea-Yonce.

La agencia de noticias asegura que los pulpos hembra suelen morir poco después de desovar, Clifford confirmó que Terrance se mantuvo con vida cuatro meses después y está seguro de que su familia ganó mucho con la experiencia.

La vida con un pulpo mascota

Las 40 crías de Terrance contenedores individuales dentro de un tanque.

Clifford le dijo a sus seguidores que además de los requisitos físicos, financieros y emocionales de tener a un pulpo californiano de dos manchas, “aprenderás mucho sobre ti mismo en el proceso”.

“Siempre hay alguna válvula o sello que no está completamente cerrado y su alfombra resistente a tormentas no está clasificada para galones de agua de mar; aprenderás que esta y la electricidad no siempre se llevan bien”, aseguró Cameron Clifford.

Lo que más le gustó al hombre de esta travesía fue aprender cosas nuevas y conocer a más gente a lo largo del camino.

“Asimilarás que la vida salvaje es magnífica, sobre todo, aprenderás a amar a un pulpo ‘no tan pequeño’ como Terrance”, dijo Cameron.

A día de hoy, la cuenta de TikTok “doctoktopus”, a través de la cual comparten todas las actualizaciones sobre Terrance y sus 40 hijos, tiene más de 430.000 seguidores; cada uno de sus videos son la sensación, pues, en promedio, siempre alcanzan más de 100.000 visualizaciones.

En su último clip, Clifford aseguró que actualmente los bebés están siendo asignados a “instituciones legítimas” de investigación y educación, donde vivirán el resto de sus vidas.

Con información de Associated Press.