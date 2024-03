Caimán de 340 kilos vivía como mascota en Nueva York: ¿Qué ocurrirá con él?

Albert tiene ceguera en ambos ojos y sufre distintos problemas de salud. (New York DEC vía AP)

Un gigantesco caimán de poco más de tres metros de largo y cerca de 340 kilogramos fue incautado luego de que su dueño lo mantuviera “ilegalmente” dentro de su hogar en la localidad de Hamburg, Nueva York, Estados Unidos.

El animal fue asegurado por autoridades del New York State Department of Environmental Conservation (DEC), quienes compartieron la historia a través de una publicación en Facebook, en la que especificaron que vivía dentro de “una piscina enterrada” ubicada en una ampliación del hogar de su dueño.

El caimán, de acuerdo con las autoridades estatales, fue entregado a un cuidador autorizado, quien lo cuidará hasta que pueda ser trasladado a un recinto donde vivirá el resto de sus días.

El “tranquilo y gentil” caimán

El propietario de Albert adaptó una zona de su hogar para incluir una piscina con cascada. (New York DEC vía AP)

De acuerdo con la agencia de noticias Associated Press (AP), el enorme reptil de 340 kilos fue incautado de una vivienda al sur de la ciudad de Búfalo en Nueva York, Estados Unidos. Tenía ceguera en ambos ojos y complicaciones en la columna, además de otras afecciones.

En la publicación de Facebook las autoridades especificaron que descubrieron que el dueño de Albert, el caimán asegurado, construyó una ampliación en su hogar e instaló una “piscina enterrada” a la que permitía que miembros de la comunidad “entraran a acariciar” a su reptil mascota.

Tony Cavallaro, el dueño de Albert, declaró en entrevista para AP que el caimán vive con él desde 1990, que jamás puso a nadie en peligro y que lo trataba como si fuera su “hijo”, por lo que “luchará” por mantenerlo a su lado.

Hasta 2021, el hombre contaba con una licencia que le permitía mantener en su hogar al animal, sin embargo, esta no fue renovada tras su vencimiento.

Laura Lautner, vecina de la zona, declaró para el medio local WKBW que fue “realmente molesto” la forma en la que manejaron a Albert, e indicó que lo subieron a la parte trasera de una camioneta y “simplemente lo dejaron ahí”.

El dueño del caimán le dijo a la televisora que en el pasado niños se han tomado fotografías dentro de la piscina con Albert de fondo, pero que no ocurría con frecuencia.

Lautner señaló que Cavallaro no incentiva la convivencia con su caimán y que “nada más es un muy buen sujeto que ama a su reptil y que lo trata bien”.

“Es como familia para mí, es muy tranquilo y gentil; no sale de donde vive, pues no tiene razón para hacerlo. Nada en la piscina y descansa sobre la cubierta, come pollo y no molesta a nadie”, dijo Cavallaro.

Lautner lamentó escuchar a gente burlarse y bromear sobre lo ocurrido con Albert. “Pensé ‘¿Acaso es gracioso para ustedes’, esta es la mascota de alguien”, dijo.

Oficiales del DEC informaron al medio que incluso si el dueño tuviera los permisos necesarios, el contacto del público con el animal está prohibido y lo hace acreedor a una sanción, misma que consiste en la revocación de la licencia y la relocalización del reptil.

¿Qué pasará con Albert?

Albert se encuentra bajo la protección de un cuidador certificado. (Andrew Wevers-USA TODAY Sports)

Luego de la incautación, el caimán fue trasladado a un cuidador certificado que se encargará de él hasta que pueda ser reubicado en un lugar permanente.

“El análisis de la evidencia adicional incautada durante la orden y la consulta con un veterinario autorizado determinarán cualquier posible cargo futuro”, escribieron las autoridades a través de la publicación de Facebook.

Cavallaro le contó a WKBW que espera recibir cargos, sin embargo, hasta ese momento no había recibido ningún citatorio para acudir a la corte ni nada similar.

“No soy peligroso. No estoy siendo inseguro con la gente”, declaró el dueño de Albert para AP.

Con información de Associated Press