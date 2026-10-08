‘2XKO’ recibe a Samira y Sett el 27 de octubre antes del fin de su desarrollo

Intenta dejarlos en evidencia. Samira y Sett completan la plantilla de 2XKO el 27 de octubre. Disponible en PC, Xbox Series X|S y PlayStation 5.

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Riot Games confirmó que Samira y Sett serán los últimos personajes jugables de 2XKO, su juego de lucha gratuito por parejas basado en League of Legends. Ambos llegarán el 27 de octubre mediante una actualización para PlayStation 5, Xbox Series y PC, antes de que el desarrollo activo termine definitivamente.

Los últimos personajes de 2XKO

Samira ya había sido anunciada y estaba prevista para debutar antes de que concluyera el desarrollo del juego en diciembre. La revelación de Sett, en cambio, fue una sorpresa: Riot Games no había anticipado que el luchador formaría parte del plantel definitivo.

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Shaun Rivera, desarrollador del proyecto, explicó en X que el equipo quiso preparar una última sorpresa para la comunidad. Según Rivera, los responsables volcaron su pasión en ambos personajes con la intención de dar un cierre especial a esta etapa del juego.

La incorporación de los dos campeones completa el elenco de 2XKO. El título utiliza un formato de combate por parejas, centrado en equipos de dos luchadores, y adapta las habilidades de los personajes de League of Legends a enfrentamientos directos.

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Dentro de su historia original, Sett es una figura destacada de los círculos criminales jonios que consiguió afianzar su posición durante el inicio de la guerra con Noxus. Samira, mientras tanto, tiene fama de aceptar misiones especialmente peligrosas y enfrentarlas con un estilo temerario.

Cómo pelean Samira y Sett

El nuevo tráiler permite ver las diferencias entre los dos estilos de combate. Samira combina desplazamientos rápidos, deslices, disparos y ataques con espada. Sus secuencias alternan las pistolas con golpes cuerpo a cuerpo, lo que le permite ejecutar combinaciones veloces y mantener la presión sobre el rival.

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Sett está enfocado en la fuerza física y la corta distancia. Su repertorio incluye ganchos, puñetazos pesados, agarres y derribos diseñados para controlar el cuadrilátero. Esa diferencia ofrece dos opciones claras: Samira puede enlazar ataques con varias armas, mientras Sett busca acercarse y someter al oponente mediante golpes contundentes.

El adelanto también confirma que los dos personajes estarán disponibles el mismo día. Con su estreno, el plantel quedará cerrado y no se esperan más luchadores después de que Riot Games detenga las actualizaciones de contenido.

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2XKO, de Riot Games

Qué pasará con el juego y sus servidores

El final del desarrollo activo fue anunciado después de que 2XKO no alcanzara la cantidad de jugadores esperada. Marc Merrill, cofundador de Riot Games, indicó que el proyecto necesitaba sostener cientos de miles o incluso millones de usuarios mensuales para mantenerse a largo plazo.

El fin de las actualizaciones no supondrá el cierre inmediato de los servidores. 2XKO seguirá siendo jugable en sus tres plataformas, aunque dejará de recibir personajes y otros contenidos nuevos después de completar el calendario previsto.

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Riot Games también modificó el modelo económico ante el cierre del desarrollo. Todos los campeones pasarán a estar desbloqueados, mientras que numerosos objetos podrán obtenerse mediante créditos ganados al jugar. Según la información difundida sobre estas medidas, el estudio también agrupó buena parte de los elementos cosméticos y reembolsó el dinero gastado antes del 20 de agosto de 2026.

La decisión generó pedidos de jugadores para que Riot Games no abandonara el proyecto, pero el plan comunicado mantiene el final de las actualizaciones. Samira y Sett estarán disponibles desde el 27 de octubre, y los servidores permanecerán abiertos después de su incorporación.

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