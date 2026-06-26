Grand Theft Auto VI: Contenido bloqueado y una edición física sin disco

Grand Theft Auto VI, de Rockstar.

Hace algunos días, los jugadores nos hemos levantado con la información más esperada de los últimos años: los detalles de la pre compra de Grand Theft Auto VI, la cual empezó ayer 25 de junio. Entre lo más importante está la revelación de que tendremos dos versiones del juego, la standard y la ultimate, costando $80 y $100 dólares respectivamente.

Esto, a primera vista, no debería sorprender, ya que es una práctica que se ha vuelto común en los títulos AAA, pero lo que sí me hizo levantar una ceja fueron los siguientes puntos.

PUBLICIDAD

Grand Theft Auto VI contará con una versión física que no tendrá disco. Es decir, al abrir la caja recibiremos un código de descarga para poder adquirirlo de forma virtual, exactamente como hace la Nintendo Switch 2, que cuenta con el mismo sistema para algunos juegos. Y no solo eso, sino que habrá tiendas exclusivas de la versión Ultimate, obligando a los jugadores a pagar $100 dólares si quieren acceder a cosas como la personalización de autos y personajes, uno de los aspectos más recordados de la franquicia.

Grand Theft Auto VI, de Rockstar.

A mí parecer, estás medidas marcan un precedente muy peligroso para la industria. ¿Cómo es posible que nos quieran cobrar por usar las tiendas de personalización? Es contenido que obviamente ya está en el juego, y no es un añadido extra post lanzamiento. Me hace recordar a cuando Capcom lanzó el DLC de Jill Valentine para Marvel vs. Capcom 3, y se descubrió posteriormente que el código del personaje estaba en el mismo disco del juego, lo cual obviamente generó una opinión muy negativa.

PUBLICIDAD

A lo que quiero llegar es que todas estas son medidas que se han tomado en el pasado y fueron recibidas con mucho desprecio, pero obvio, no las estaba haciendo Rockstar, lo que cambia mucho el panorama. No solo habrá más gente defendiendo estas medidas por tratarse de los creadores del GTA, sino que si llega a salir bien, más empresas grandes van a tratar de copiarlo.

Sin embargo, considero que eso no es lo peor, sino que me molesta más la “edición física” que nos tratan de vender, la cual cuenta con un papel que nos da un código digital del juego. Mi pregunta es: ¿Cuál es el punto de comprar un código guardado en una caja de plástico? Parecería que Rockstar se está burlando de los movimientos como Stop Killing Games con tal de asegurarse de terminar con el mercado de segunda mano.

PUBLICIDAD

Grand Theft Auto VI, de Rockstar.

Sin embargo, si ya esa noticia era mala, se confirmó posteriormente que va a haber una versión con CD tiempo después del lanzamiento formal del juego. Entonces, ¿cuál es el punto de lanzar una falsa “edición física”? Realmente parece como si Rockstar nos estuviera subestimando como jugadores, pensando que somos capaces de aceptar y aplaudir cualquier medida bajo la excusa de que: “¡¡¡Es GTA VI!!!”.

Cómo es de esperar, no todos son ciegos y mucha gente recibió con mal gusto está noticia. Sin embargo, creo que en el fondo todas estas quejas son en vano, ya que Rockstar y Take Two saben muy bien lo que significa Grand Theft Auto VI para la gente, y es por eso que ya han reportado que esperan duplicar sus ganancias con el lanzamiento de este mismo.

PUBLICIDAD