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Crimson Desert: guía completa de minijuegos y actividades recreativas

Descubrí dónde encontrar cada desafío, cómo dominar sus mecánicas y qué recompensas ocultas te esperan en el vasto mundo de Crimson Desert

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Crimson Desert - Pearl Abyss
Crimson Desert - Pearl Abyss

ÍNDICE DE GUÍAS DE CRIMSON DESERT

Más allá de las misiones épicas, en Crimson Desert te vas a encontrar con tabernas bulliciosas y ciudadanos que te invitarán a probar suerte en desafíos locales. ¿Querés saber cómo aprovechar al máximo estos momentos de esparcimiento y qué secretos podés descubrir jugando?

Te explicamos todo sobre los minijuegos y actividades recreativas: dónde encontrarlos, cómo funcionan y qué beneficios obtenés al participar. Desde las clásicas pulseadas hasta el boxeo callejero, acá están los datos para que no te pierdas ningún detalle de este lado más social del juego.

Dónde encontrar y cómo ganar en las pulseadas

Una de las primeras actividades sociales a las que podés acceder con Kliff al llegar a la ciudad de Hernand son las Pulseadas. Este minijuego se desarrolla en la taberna o cantina del lugar.

La mecánica es una prueba de resistencia física donde tenés que presionar repetidamente el botón cuadrado (en PlayStation 5) para superar a tu oponente.

Cuando termines la pulseada, hablá con los extraños que están en la misma cantina. Este simple paso puede desbloquear recetas de cocina extra, muy valiosas para tu aventura.

Crimson Desert - Portadas
Crimson Desert - Portadas

Qué es el Tujeon y cómo acceder a éste

Como las pulseadas, el minijuego de Tujeon está disponible dentro de la cantina. Esta actividad es una opción de gambling que ofrece el continente como entretenimiento secundario.

Es una forma más de probar suerte y distenderte entre misión y misión. Básicamente, es otro formato de apuesta al que podés acceder para cambiar un poco el ritmo.

Cómo jugar al Piedra, Papel o Tijera en el mundo abierto

Mientras explorás Pywel, es probable que te cruces con la opción de jugar al clásico Piedra, Papel o Tijera. Este minijuego es una interacción casual con los habitantes del mundo.

Su disponibilidad se nota tras varias horas de juego. Se integra de forma orgánica en tu recorrido, así que fijate en los NPCs que parezcan dispuestos a un desafío rápido.

Crimson Desert - Portadas
Crimson Desert - Portadas

Cómo aprovechar el boxeo más allá del entretenimiento

El Boxeo, o lucha a puño limpio, es una actividad secundaria extendida por todo Pywel. Su importancia va más allá del entretenimiento, ya que el combate cuerpo a cuerpo es parte integral del gameplay.

Esto te permite combinar estas técnicas con los ataques de armas y los agarres de Kliff. Podés participar en estos enfrentamientos con cualquiera de los personajes jugables, ya sea Kliff, Damianne u Oongka, durante la exploración libre.

Consejos para sacarle provecho a las actividades

Además de los cuatro minijuegos principales, Pywel ofrece otras actividades como tiro con arco, pesca y más apuestas. Todas sirven para darle una respiración extra al mundo y son un excelente descanso entre misiones.

La variedad de gameplay es enorme. Para no perderte nada, estate atento a las marcas de diálogo y a los NPCs con comportamientos únicos, sobre todo en las tabernas.

Participar en estos juegos suele ser el preludio para obtener información valiosa. Muchas veces, los ciudadanos te darán rumores o consejos útiles luego de compartir una partida. La interacción social es, en sí misma, una recompensa importante.

Si te interesan actividades más en tono con la naturaleza, entre todas nuestras guías de Crimson Desert vas a poder encontrar nuestra guía sobre cómo cazar y desollar animales, y cuáles son sus beneficios, junto con muchas más.

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