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Crimson Desert: cómo mejorar y expandir tu campamento base

Te contamos cómo gestionar todas las instalaciones, optimizar recursos y lograr el épico traslado a Pailune en Crimson Desert

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Crimson Desert

ÍNDICE DE GUÍAS DE CRIMSON DESERT

En Crimson Desert, el campamento de los Melenas Grises es mucho más que un simple punto en el mapa. Es tu cuartel general, el lugar donde gestionás la progresión de Kliff, mejorás tu equipo y organizás los recursos para afrontar los desafíos del desierto.

En esta guía te explicamos todo lo que necesitás saber para expandir tu base de operaciones. Desde sus funciones básicas hasta el costoso y épico traslado final, te contamos cómo sacarle el máximo provecho para que tu aventura sea más fluida y poderosa.

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Desbloqueo y funcionamiento básico del campamento

El campamento de los Melenas Grises se desbloquea de forma automática al avanzar en la historia principal, específicamente durante el Capítulo III. Tu primera base se establecerá en la Colina de los Aullidos (Howling Hill), dentro de la región de Hernand.

Para progresar, tenés que invertir grandes cantidades de dinero y materiales. Estos recursos, como madera, piedra, minerales e ingredientes, los obtenés explorando el mundo abierto. El campamento también crece al rescatar supervivientes de tu facción, lo que desbloquea nuevas opciones de mejora y servicios.

Instalaciones importantes y sus beneficios

Mejorar las instalaciones del campamento te da acceso a puestos que automatizan tareas y reducen la necesidad de viajar a las ciudades constantemente. Cada mejora impacta directamente en tu gameplay.

Las instalaciones más importantes que podés desarrollar son:

  • Cocina: Te permite preparar recetas elaboradas sin buscar hogueras dispersas por el mundo.
  • Herrería: Es esencial para mejorar, refinar y personalizar tus armas, armaduras y accesorios.
  • Establos: Acá gestionás tus monturas y equipás accesorios como sillas de montar o herraduras para mejorar sus estadísticas.
  • Granja y Rancho: Generan ingredientes y materiales de forma automática, asegurando un suministro constante para la cocina y otras estaciones.
  • Estación de Alquimia: Dedicada a fabricar medicinas, elixires potenciadores y tintes.
  • Puesto de Personalización: Permite cambiar el aspecto de Kliff (peinado, barba, tatuajes) y teñir la ropa.
  • Baúl de almacenamiento: Con las mejoras, podés guardar hasta 240 objetos apilables, un salvavidas para la gestión de inventario.
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Cómo usar las misiones de despacho

Esta es una de las funciones más útiles del campamento para obtener recursos de forma pasiva. Seleccionás a un compañero de los Melenas Grises y lo enviás a una zona específica del mapa.

Después de un tiempo, el mercenario regresará con su botín, que puede ser madera, minerales, comida, materiales de alquimia o dinero. También podés enviar compañeros a fortines bloqueados para diezmar las fuerzas enemigas antes de lanzar el ataque principal, una táctica inteligente para misiones complicadas.

Reubicación del campamento a Pailune

Un hito de progresión avanzada es trasladar toda tu base desde la Colina de los Aullidos hasta la ciudad de Pailune. Este proceso es monumental y está ligado al trofeo de plata “Regreso orgulloso”.

Los requisitos previos son estrictos. Tenés que completar el Capítulo VII (misión “Hora de enfrentarse a la justicia”) y todas las misiones de facción de los Melenas Grises llamadas “Ascuas dispersas”. Luego, debés finalizar la cadena de misiones “Reconstruyendo Pailune” mediante expediciones de tus compañeros.

El coste total de recursos es una inversión masiva. Necesitás 517K de dinero, 24.9K de materiales de armadura, 23.5K de piedra, 30K de madera y 47.3K de comida. Además, hay que completar expediciones para reconstruir seis secciones específicas de la ciudad: el Consejo, el Instituto, la Enfermería, los Barracones, el Puesto Comercial y los preparativos iniciales.

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Consejos para una gestión eficiente

Algunos consejos te ahorrarán dolores de cabeza.

  • No descartes materiales básicos como madera o minerales comunes; aunque parezcan irrelevantes al principio, son fundamentales para las expansiones tardías del campamento.
  • Tené paciencia con la automatización. Pasadas las 70 horas de juego y tras mejorar las instalaciones clave, el flujo de recursos se vuelve más orgánico y deja de depender tanto del farmeo manual constante.

Si querés obtener piedra y materiales de armadura de forma eficiente, liberá puntos clave del mapa. Te recomendamos la Cantera de Karin y el taller Warspike en la región de Hernand. Controlar estos lugares te dará una gran ventaja para reunir los insumos que tu campamento necesita.

Para que sigas participando en actividades de Crimson Desert, en Malditos Nerds te ofrecemos una guía de cómo cazar y desollar animales, y cuáles son sus beneficios, entre muchas más.

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