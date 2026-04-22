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Crimson Desert: cómo dormir y usar puntos de descanso

Descubrí cómo localizar hogueras, gestionar el tiempo y recuperar salud con esta guía esencial para sobrevivir en Crimson Desert

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Crimson Desert - Portadas
Crimson Desert

En el exigente mundo de Crimson Desert, la supervivencia depende de mucho más que solo tu habilidad con la espada. Pywel es un territorio donde recursos como la salud y el aguante no se recuperan mágicamente, haciendo que cada decisión fuera de combate sea crucial.

¿Querés saber cómo mantener a tu personaje en pie y aprovechar al máximo el tiempo? En esta guía te explicamos todo sobre el sistema de dormir y los puntos de descanso, elementos fundamentales para tu aventura.

Crimson Desert - Portadas
Crimson Desert

Cómo encontrar y desbloquear zonas de descanso

Estos puntos de descanso no están marcados en el mapa desde el inicio. Tenés que descubrirlos mediante la exploración activa del mundo abierto de Pywel. Están vinculados a zonas con fuego, que incluyen elementos interactivos como hogueras y ollas de cocina.

Una vez que encontrás una de estas zonas por primera vez, esta queda registrada permanentemente en tu minimapa para facilitar futuras visitas. Como referencia, un punto accesible desde el principio es la hoguera situada justo frente al puesto de carne en el pueblo de Hernand.

Por qué dormir es una herramienta estratégica

El juego te permite dormir una vez cada 12 horas de tiempo de juego. Esta acción es la forma principal de adelantar el tiempo de manera voluntaria. Es especialmente útil para completar más rápido las misiones de despacho de tus compañeros o comrades, cuyas tareas se miden en horas de tiempo dentro del juego.

Si querés acelerar la espera para que una misión concluya o simplemente preferís viajar de día, usar el sueño a tu favor es esencial.

Crimson Desert - Pearl Abyss
Crimson Desert

La importancia vital de descansar y cocinar

En Crimson Desert no existe la regeneración automática de vida ni pociones mágicas tradicionales. Por eso, descansar y cocinar en estas zonas es crucial. Son el único lugar donde podés preparar comida, la cual es el recurso exclusivo para restaurar tu vida (HP), tu aguante o stamina y tu espíritu. Recordá que sin una visita previa a una hoguera para abastecerte, te será mucho más difícil sobrevivir a los encuentros más duros.

Construí tu propio puesto de cocina en el campamento

Al avanzar hasta el Capítulo 3 y desbloquear el campamento de los Melenas Grises en Howling Hill, podrás construir un puesto de comida o cocina propio. Esto te permite descansar y gestionar tus provisiones directamente en tu base de operaciones, sin necesidad de depender únicamente de buscar hogueras dispersas por el mundo abierto. Tener tu propio campamento mejora enormemente tu logística de supervivencia.

Crimson Desert - Pearl Abyss
Crimson Desert

No pases por alto las piedras de afilar cercanas

Es común encontrar piedras de afilar cerca de las zonas de fuego. Al igual que las hogueras, estas se marcan en el minimapa al ser descubiertas. Son esenciales para aumentar temporalmente la efectividad de tus armas y armaduras antes de salir de una zona de descanso rumbo al combate.

Siempre fijate si hay una disponible, ya que ese boost puede marcar la diferencia en tu próxima batalla.

Si buscás más consejos para sobrevivir en Crimson Desert, te contamos cómo sobrevivir al frío, el calor y la lluvia del clima dinámico, entre muchas otras guías que vas a encontrar en Malditos Nerds.

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