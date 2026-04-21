Game Pass anuncia nueva oleada de estrenos para la segunda mitad del mes de abril

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En un anuncio relevante al cierre de abril y el inicio de mayo de 2024, Microsoft confirmó la incorporación de diez nuevos títulos a Xbox Game Pass. Entre ellos sobresale Final Fantasy V, así como los estrenos de Kiln, Aphelion y Vampire Crawlers. Esta noticia se da en el contexto de renovaciones periódicas en el catálogo del servicio, el cual también verá la salida de ocho juegos, incluyendo franquicias reconocidas y clásicos independientes.

Variedad y estrenos en los nuevos lanzamientos

Microsoft precisó que la actualización de Game Pass inicia el 21 de abril con el lanzamiento simultáneo en la plataforma de Little Rocket Lab, un RPG de construcción de máquinas enfocado en la creatividad, y Sopa: Tale of the Stolen Potato, una aventura narrativa de corte emocional ambientada en Sudamérica. Ese mismo día llega Vampire Crawlers, un rogue-lite de cartas con combate por turnos desarrollado por los creadores de Vampire Survivors y disponible desde el primer día para los suscriptores de Game Pass. Este título incorpora mecánicas de creación de mazos y acción estratégica por turnos, orientadas a atraer tanto a aficionados a los juegos tácticos como a quienes disfrutan del formato auto-battler.

El 23 de abril será el turno de Kiln, un multijugador en línea enfocado en la creación y destrucción de cerámica. Destaca por permitir batallas en línea en las que las piezas creadas artesanalmente se transforman en los vehículos y objetos utilizados en las competencias, estimulando tanto la creatividad como la competencia entre los jugadores. El 28 de abril llega Aphelion, una aventura de ciencia ficción desarrollada por Don’t Nod junto con la Agencia Espacial Europea, en la que los jugadores controlan a dos astronautas tras un accidente en un planeta helado y deben afrontar desafíos inspirados en la ciencia real gestionando tanto la exploración como la narrativa.

El 29 de abril se suma Trepang2, un juego de disparos en primera persona con temática adulta que propone combates intensos en un escenario futurista. Un día más tarde, el 30 de abril, se agregan otros tres títulos: Heroes of Might & Magic: Olden Era, una precuela de la saga de estrategia por turnos disponible solo en PC; Sledding Game, multijugador de deportes de nieve con chat de proximidad y avatares animales personalizables; y TerraTech Legion, en el cual los jugadores construyen vehículos de combate en un universo dominado por una inteligencia artificial hostil.

Por último, el 5 de mayo se incorpora Final Fantasy V, completando la colección de los títulos clásicos de Square Enix en Game Pass. Este RPG clave en la historia del videojuego presenta su característico sistema de trabajos y una narrativa centrada en la protección de cristales elementales y la unión de personajes con destinos conectados.

Juegos que dejan el servicio: fin de ciclo para títulos conocidos

Al mismo tiempo, Microsoft informó que ocho juegos dejarán el servicio el 30 de abril. Entre ellos se encuentra Dragon Ball Xenoverse 2, el exitoso título de lucha basado en la popular serie de anime, y Citizen Sleeper, aventura narrativa destacada por su tratamiento maduro de la ciencia ficción. También se despiden Goat Simulator y su versión remasterizada, conocidos por su estilo humorístico y mundo abierto, Creatures of Ava, una aventura de exploración alienígena, y Endless Legend 2, un clásico de estrategia por turnos disponible solo en PC.

Además, dejarán el servicio temporalmente Hunt: Showdown 1896, un título cooperativo de supervivencia ambientado en el siglo XIX; NHL 24, simulador de hockey accesible a través de EA Play; y Revenge of the Savage Planet, un juego de acción y exploración. Estas salidas forman parte del patrón habitual del servicio, que mensualmente renueva su catálogo, rotando licencias de acuerdo con los acuerdos con desarrolladores y la demanda de los usuarios.

Juegos que saldrán del Game Pass en agosto. (Microsoft)

Impacto para los usuarios: acceso, diversidad y renovación constante

La incorporación de títulos como Final Fantasy V refuerza el propósito de Xbox Game Pass de reunir en su catálogo referencias históricas del género RPG. La estrategia de lanzamientos simultáneos, especialmente en el caso de títulos independientes como Little Rocket Lab y Vampire Crawlers, responde a la demanda de experiencias innovadoras y multijugador con actualizaciones frecuentes, una característica cada vez más apreciada por los usuarios de plataformas de suscripción. El énfasis en experiencias creativas y narrativas -desde las competencias artísticas de Kiln hasta la aventura con trasfondo emocional de Sopa: Tale of the Stolen Potato- busca diversificar la selección de juegos y captar nuevos suscriptores.

Por otro lado, la rotación de títulos afecta a quienes siguen sagas de larga duración como Dragon Ball Xenoverse 2 o a los jugadores que han desarrollado comunidades en torno a propuestas como Goat Simulator, lo que los lleva a aprovechar estos títulos antes de su salida o considerar la compra para mantener el acceso. La política de actualización permanente implica para los usuarios de Game Pass una combinación de oportunidades para descubrir nuevas propuestas y el riesgo de perder acceso a juegos con comunidades activas. Microsoft continúa apostando por este modelo de rotación, buscando adaptarse a las exigencias de una audiencia cada vez más amplia y exigente.