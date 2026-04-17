TerraTech Legion: Mythwright, de Payload Studios

El 30 de abril se produce el lanzamiento oficial de TerraTech Legion en Xbox Series y PC, disponible mediante Steam, Epic Games Store, Microsoft Store y Game Pass. El juego, desarrollado por Payload Studios y publicado por Mythwright, ofrece una experiencia de acción roguelike en la que los jugadores construyen vehículos personalizados para enfrentarse a enormes oleadas de robots. Todo esto se desarrolla en un sistema planetario amenazado por una inteligencia artificial fuera de control llamada Legion.

Desarrollo y propuesta jugable

TerraTech Legion combina elementos característicos de Vampire Survivors, como la lucha contra grandes cantidades de enemigos en oleadas sucesivas, con innovaciones propias en el diseño y manejo de vehículos. El jugador toma el papel de un Tech jockey, encargado de diseñar su propio vehículo de combate utilizando un sistema modular basado en bloques. Entre las opciones de personalización se encuentran ruedas, propulsores, motosierras y lásers orbitales, cada uno con un impacto directo en el manejo y la capacidad de combate del vehículo dentro del entorno del juego.

El objetivo principal en cada partida consiste en limpiar los planetas de la influencia de Legion, una inteligencia artificial que ha corrompido sistemas enteros tras liberar ejércitos de robots hostiles. En ese proceso, es necesario enfrentarse tanto a oleadas pequeñas como a bases enemigas y jefes robot de gran tamaño, cuyas derrotas acercan al jugador a la confrontación final contra el planetary overlord.

Características técnicas y mecánicas distintivas

La propuesta de TerraTech Legion se distingue de otros títulos similares por su profundo enfoque en la construcción modular. Los jugadores reciben recompensas en forma de nuevos bloques y mejoras tras destruir enemigos y estructuras clave, lo que les permite modificar o reconstruir sus vehículos entre las distintas oleadas. El entorno es completamente destructible y la física de los vehículos responde en tiempo real a las decisiones de diseño, reflejando la importancia tanto del enfoque ofensivo como defensivo.

El juego ofrece diversas estrategias según las especializaciones de las corporaciones presentes en TerraTech. GeoCorp se centra en la fuerza y la resistencia, Venture prioriza la velocidad y la agilidad, y Hawkeye Systems está orientada al armamento avanzado. Esta variedad amplía las opciones de adaptación, permitiendo a los jugadores responder a escenarios cambiantes y entornos peligrosos en cada mundo virtual.

TerraTech Legion: Mythwright, de Payload Studios

Impacto en los jugadores y observaciones de patrones

Con su lanzamiento en Game Pass y la disponibilidad de una demo gratuita en Steam, TerraTech Legion se dirige tanto a los aficionados de los juegos de acción como a nuevos jugadores interesados en la personalización y el combate dinámico. Su diseño accesible pero estratégico puede atraer tanto a quienes buscan partidas breves e intensas como a aquellos que disfrutan optimizando la configuración de sus vehículos tras cada ronda.

La premisa de salvar sistemas planetarios de la inteligencia artificial Legion conecta con inquietudes actuales sobre la inteligencia artificial fuera de control, invitando a reflexionar sobre la dependencia tecnológica y la autonomía en la era digital. La posibilidad de combates masivos y la destrucción total de estructuras aporta un interés visual y mecánico, y revela una tendencia creciente en los videojuegos donde la personalización y la flexibilidad se destacan como elementos esenciales para el éxito de los jugadores.