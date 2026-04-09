‘Hazard Levels’ inicia su acceso anticipado para PC el 30 de abril y anuncia una fecha de lanzamiento

Hazard Levels presenta su tráiler.

Hazard Levels, el nuevo juego de survival horror cooperativo desarrollado por Wales Interactive, llegará en acceso anticipado para PC el 30 de abril a través de Steam. El lanzamiento completo está planeado para el cuarto trimestre de 2026, con versiones disponibles para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Bajo una premisa innovadora, donde la supervivencia depende de la colaboración y de tomar decisiones rápidas en entornos impredecibles, el título propone a los jugadores explorar dimensiones inestables y enfrentarse a criaturas de otro mundo, mientras recolectan ingredientes inusuales para abastecer una cervecería secreta escondida bajo un pub británico tradicional.

Acceso anticipado: jugabilidad y desarrollo comunitario

Hazard Levels es un survival horror cooperativo para entre uno y cuatro jugadores, con modos en tercera y primera persona. Una de las características más destacadas es el chat de voz de proximidad, que permite la comunicación solo a quienes están cerca dentro del entorno virtual, lo que favorece la estrategia y refuerza la atmósfera. La coordinación entre los jugadores es esencial, ya que tanto los desafíos como los peligros varían en cada partida, y la adaptación es clave para sobrevivir. El acceso anticipado tiene como objetivo involucrar a la comunidad en la mejora y prueba de las mecánicas principales antes de la versión definitiva para consolas.

La estructura del juego se basa en la generación procedural de escenarios: cada fisura dimensional crea biomas, amenazas y disposiciones diferentes en cada expedición. Esto asegura que ninguna partida sea igual a otra y obliga a los jugadores a ajustar sus estrategias constantemente. Hazard Levels presta especial atención a la cooperación, dejando de lado el combate directo con armas para priorizar la observación del entorno, el análisis del comportamiento de las criaturas y el uso eficaz de herramientas como el Gravity Gauntlet, un dispositivo que permite manipular objetos a distancia y facilita la recolección de materiales extraños en cada dimensión.

Nuevas formas de supervivencia: enfrentamiento indirecto y exploración

Hazard Levels se diferencia de otros juegos del género al prescindir de armas convencionales, centrando la experiencia en la evasión y la adaptabilidad. Los enfrentamientos directos no forman parte del núcleo jugable: para sobrevivir es fundamental entender las rutinas y debilidades de los monstruos presentes en cada fisura, anticipar los peligros del entorno y aprovechar los recursos recogidos para crear cócteles experimentales. Algunas de estas mezclas otorgan ventajas temporales, mientras que otras pueden causar efectos inesperados, introduciendo un componente de riesgo y recompensa en cada incursión. Esta decisión de diseño intensifica la tensión y el terror psicológico, incentivando a los jugadores a pensar de manera creativa y a colaborar en tiempo real con sus compañeros.

El centro de operaciones del juego es The Fox Hole Arms, un pub británico donde se oculta el centro familiar de investigación y desarrollo. Aquí los jugadores pueden personalizar a sus personajes, preparar nuevas bebidas potenciadoras, planificar expediciones futuras y revisar los informes de misión. Este entorno, que mezcla elementos tradicionales con tecnología avanzada característica del universo del juego, fortalece la ambientación y sirve como punto de encuentro entre partidas.

Hazard Levels, de Wales Interactive

Impacto social y potencial para la comunidad de jugadores

El lanzamiento de Hazard Levels en acceso anticipado busca construir una comunidad activa que contribuya al desarrollo y la mejora del juego. Este enfoque participativo permite que los usuarios den su opinión sobre las mecánicas, el equilibrio de la dificultad, la generación procedural de escenarios y la funcionalidad de las herramientas, ayudando a definir la experiencia final que llegará a consolas en 2026. Para quienes usan plataformas como Steam, la posibilidad de influir realmente en el producto ofrece una mayor sensación de pertenencia y fomenta la lealtad a largo plazo.

El chat de proximidad promueve la socialización e incrementa la tensión, ya que las voces de los jugadores solo se escuchan si están físicamente cerca dentro del juego, imitando la comunicación en situaciones de peligro real. Esta mecánica favorece la cooperación y la inmersión frente a los desafíos imprevistos de los escenarios generados proceduralmente.

Además, al centrar la progresión en el trabajo en equipo y la gestión de recursos en lugar del enfrentamiento directo, Hazard Levels ofrece una alternativa dentro del género survival horror, en el que muchas franquicias suelen priorizar la acción por encima de la estrategia y la planificación colaborativa. Así, el juego puede atraer tanto a quienes buscan experiencias de terror como a quienes prefieren títulos enfocados en la cooperación.