Morbid Metal confirma su lanzamiento en Early Access de Steam para este mes

Morbid Metal presenta un nuevo tráiler.

La reciente presentación de Morbid Metal, desarrollado por SCREEN JUICE y publicado por Ubisoft, ha generado interés entre los aficionados a los juegos de acción. Este nuevo título, catalogado como un hack-and-slash con elementos roguelike, estará disponible en acceso anticipado para PC a través de Steam a partir del 8 de abril. Con esta propuesta, la desarrolladora busca ofrecer una experiencia centrada en la transformación de personajes, combates encadenados mediante combos y enfrentamientos contra oleadas de enemigos y jefes destacados.

Innovaciones en combate y mecánicas de juego

Uno de los principales atractivos de Morbid Metal es su mecánica de transformación en tiempo real, que permite cambiar entre tres personajes jugables durante la partida. Cada personaje ofrece estilos de combate diferenciados y posibilita la experimentación con combos consecutivos para responder a los distintos desafíos. La acción transcurre en escenarios poblados por enemigos mecánicos, distribuidos en tres biomas que aseguran variedad visual y estratégica, cada uno con su propia identidad y modificadores que alteran el desarrollo de cada partida, reforzando así el componente roguelike.

Los jugadores deberán enfrentarse a una decena de tipos de enemigos y a los primeros jefes disponibles en esta fase. Los encuentros opcionales, desafíos como el Operators Trial y la tienda entre partidas contribuyen a la complejidad y ofrecen oportunidades para ajustar la experiencia de juego al gusto personal.

Progresión adaptable y crecimiento del jugador

Morbid Metal incorpora una estructura de progresión que permite desbloquear habilidades y mejoras de forma incremental. Existen dos sistemas fundamentales que impulsan el desarrollo del jugador: los Protocols, conjuntos de ataques específicos para cada personaje que modifican de manera considerable la forma de combatir, y el Void Nexus, un árbol de habilidades permanentes que proporciona mejoras adicionales tras cada sesión.

Además, durante la partida se pueden obtener más de 60 routines o bonificaciones temporales, que facilitan la personalización y promueven la creación de sinergias entre ellas. Los efectos corpora son desbloqueables y gestionables a través de la neural nexus, añadiendo mayor profundidad estratégica. Otros elementos como Devil Bargain, una mecánica de riesgo y recompensa, y Eden’s Blessing, puntos de mejora de rutinas, fortalecen la toma de decisiones tácticas en cada recorrido.

Morbid Metal, de SCREEN JUICE

Compromiso con el desarrollo narrativo y la accesibilidad

SCREEN JUICE busca brindar un universo narrativo para quienes desean un enfoque más amplio que el simple combate. El juego permitirá explorar fragmentos de su historia a través de un codex interno, mientras que el contenido del acceso anticipado se irá expandiendo. La accesibilidad es también una prioridad: Morbid Metal estará disponible en varios idiomas, entre ellos inglés, alemán, español, japonés, chino simplificado y portugués brasileño, y se contempla la incorporación de más lenguas según la demanda de la comunidad.

Esta estrategia revela el interés de la desarrolladora por incluir a jugadores de distintos orígenes desde el lanzamiento, al tiempo que el juego evoluciona conforme al feedback recibido durante el acceso anticipado. El 17 de abril, durante el evento Find Your Next Game Showcase, se presentará la hoja de ruta completa de actualizaciones para informar a la comunidad sobre el futuro desarrollo del juego.