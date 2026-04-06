Malditos Nerds

Morbid Metal confirma su lanzamiento en Early Access de Steam para este mes

Morbid Metal debuta en Steam con énfasis en transformaciones, enemigos mecánicos y progresión avanzada

Guardar
Morbid Metal presenta un nuevo tráiler.

La reciente presentación de Morbid Metal, desarrollado por SCREEN JUICE y publicado por Ubisoft, ha generado interés entre los aficionados a los juegos de acción. Este nuevo título, catalogado como un hack-and-slash con elementos roguelike, estará disponible en acceso anticipado para PC a través de Steam a partir del 8 de abril. Con esta propuesta, la desarrolladora busca ofrecer una experiencia centrada en la transformación de personajes, combates encadenados mediante combos y enfrentamientos contra oleadas de enemigos y jefes destacados.

Innovaciones en combate y mecánicas de juego

Uno de los principales atractivos de Morbid Metal es su mecánica de transformación en tiempo real, que permite cambiar entre tres personajes jugables durante la partida. Cada personaje ofrece estilos de combate diferenciados y posibilita la experimentación con combos consecutivos para responder a los distintos desafíos. La acción transcurre en escenarios poblados por enemigos mecánicos, distribuidos en tres biomas que aseguran variedad visual y estratégica, cada uno con su propia identidad y modificadores que alteran el desarrollo de cada partida, reforzando así el componente roguelike.

Los jugadores deberán enfrentarse a una decena de tipos de enemigos y a los primeros jefes disponibles en esta fase. Los encuentros opcionales, desafíos como el Operators Trial y la tienda entre partidas contribuyen a la complejidad y ofrecen oportunidades para ajustar la experiencia de juego al gusto personal.

Progresión adaptable y crecimiento del jugador

Morbid Metal incorpora una estructura de progresión que permite desbloquear habilidades y mejoras de forma incremental. Existen dos sistemas fundamentales que impulsan el desarrollo del jugador: los Protocols, conjuntos de ataques específicos para cada personaje que modifican de manera considerable la forma de combatir, y el Void Nexus, un árbol de habilidades permanentes que proporciona mejoras adicionales tras cada sesión.

Además, durante la partida se pueden obtener más de 60 routines o bonificaciones temporales, que facilitan la personalización y promueven la creación de sinergias entre ellas. Los efectos corpora son desbloqueables y gestionables a través de la neural nexus, añadiendo mayor profundidad estratégica. Otros elementos como Devil Bargain, una mecánica de riesgo y recompensa, y Eden’s Blessing, puntos de mejora de rutinas, fortalecen la toma de decisiones tácticas en cada recorrido.

Morbid Metal, de SCREEN JUICE
Morbid Metal, de SCREEN JUICE

Compromiso con el desarrollo narrativo y la accesibilidad

SCREEN JUICE busca brindar un universo narrativo para quienes desean un enfoque más amplio que el simple combate. El juego permitirá explorar fragmentos de su historia a través de un codex interno, mientras que el contenido del acceso anticipado se irá expandiendo. La accesibilidad es también una prioridad: Morbid Metal estará disponible en varios idiomas, entre ellos inglés, alemán, español, japonés, chino simplificado y portugués brasileño, y se contempla la incorporación de más lenguas según la demanda de la comunidad.

Esta estrategia revela el interés de la desarrolladora por incluir a jugadores de distintos orígenes desde el lanzamiento, al tiempo que el juego evoluciona conforme al feedback recibido durante el acceso anticipado. El 17 de abril, durante el evento Find Your Next Game Showcase, se presentará la hoja de ruta completa de actualizaciones para informar a la comunidad sobre el futuro desarrollo del juego.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-gaminggamingMorbid MetalSteamScreen JuiceUbisoft

Más Noticias

Bethesda presenta nuevos detalles de la inminente versión de PlayStation 5 de Starfield

Starfield debuta el 7 de abril en PlayStation 5 prometiendo avances visuales y nuevas funciones gracias al DualSense

Bethesda presenta nuevos detalles de la inminente versión de PlayStation 5 de Starfield

‘El Señor de los Anillos: la caza de Gollum’ baraja a Leo Woodall como el nuevo rostro de Aragorn en la saga de Tolkien

El spin-off traerá de regreso a personajes clásicos como Gandalf y Frodo, e introducirá nuevas estrellas

‘El Señor de los Anillos: la caza de Gollum’ baraja a Leo Woodall como el nuevo rostro de Aragorn en la saga de Tolkien

Take-Two elimina su equipo de IA pese a declaraciones recientes sobre la apuesta por IA generativa

La salida del responsable y su equipo se produce apenas dos meses después de prometer una apuesta decidida por la IA generativa

Take-Two elimina su equipo de IA pese a declaraciones recientes sobre la apuesta por IA generativa

Slay the Spire 2 vende 5,3 millones de copias y se convierte en lo más vendido de Steam en marzo

El éxito sin precedentes de Slay the Spire 2 redefine el mercado indie de videojuegos y desafía a los AAA

Slay the Spire 2 vende 5,3 millones de copias y se convierte en lo más vendido de Steam en marzo

‘John Wick: Caine’ pone a Donnie Yen al mando y abre una nueva era tras el debacle de Ballerina

Lionsgate redefinirá el futuro de John Wick con un spin-off liderado y dirigido por Donnie Yen

‘John Wick: Caine’ pone a Donnie Yen al mando y abre una nueva era tras el debacle de Ballerina

ANIME

‘Love Live!’, la popular franquicia multimedia, confirma un nuevo anime para enero del 2027

‘Love Live!’, la popular franquicia multimedia, confirma un nuevo anime para enero del 2027

Madhouse confirma la temporada 3 de Frieren con un estreno global para octubre de 2027 en streaming

‘Ghost in the Shell’ vuelve con un nuevo anime de la mano del estudio de Dandadan

Retrocultura Activa | La ciudad maldita de Doomed Megalopolis: cuando lo ancestral invade el Tokio moderno

‘My Hero Academia: Vigilantes - Temporada 2’ termina a finales de marzo luego de 13 capítulos

PELÍCULAS

‘El Señor de los Anillos: la caza de Gollum’ baraja a Leo Woodall como el nuevo rostro de Aragorn en la saga de Tolkien

‘El Señor de los Anillos: la caza de Gollum’ baraja a Leo Woodall como el nuevo rostro de Aragorn en la saga de Tolkien

‘John Wick: Caine’ pone a Donnie Yen al mando y abre una nueva era tras el debacle de Ballerina

‘Super Mario Galaxy: la película’ conquista la taquilla global con $372 millones de dólares

El 2026 de Marvel: los estrenos más importantes del Universo Cinematográfico más popular

El 2026 de DC: los estrenos más esperados del universo de Superman y sus amigos

SERIES

Javier Bardem toma el relevo de Robert De Niro en la serie de ‘Cabo de miedo’ junto a Amy Adams y Patrick Wilson

Javier Bardem toma el relevo de Robert De Niro en la serie de ‘Cabo de miedo’ junto a Amy Adams y Patrick Wilson

REVIEW | Invincible - Temporada 4 - Episodios 1 al 3: El precio de cruzar el limite

La segunda temporada de ‘Avatar: La leyenda de Aang’ confirma su fecha de estreno

Euphoria presenta un nuevo tráiler de su tercera temporada antes de su estreno en abril

El regreso de Hannah Montana con Miley Cyrus alcanza récords con más de 6,3 millones de visualizaciones